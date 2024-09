Podle ústecké mluvčí Romany Macové, jež zveřejnila výstup z ranního zasedání povodňové komise města Ústí nad Labem, to umožnil současný stav hladiny Labe a spolupráce s dopravní policií. „Vzhledem k aktuální situaci a stavu řeky Labe je otevřený sjezd z Mariánského mostu vlevo do ulice Přístavní pro směr Trmice a centrum města. Platí pro vozidla do 3,5 tuny. Toto opatření bude platné po dobu dopravní špičky, dokud to stav hladiny Labe umožní. Situaci řídí policie,“ uvedla.

Zklidnění situace potvrdil i jeden z policistů, kteří nejen v Přístavní ulici v Ústí nad Labem řídí dopravu. „Dnes je oproti včerejšku výrazný klid, až na krátkodobé výjimky. Možná ještě dopravní vlna přijde, ale asi to bude bez větších problémů,“ řekl reportérovi Ústeckého deníku, který na místě v centru Ústí mapuje aktuální situaci.

Doprava v Ústí nad Labem v úterý ráno a dopoledne. | Video: Deník/Jan Pechánek

K deváté hodině již na křižovatce na předmostí byly v provozu světelné signalizace, policisty v místě stále i přesto bylo možné zahlédnout. Rovněž čtvrti Střekov a Krásné Březno dnes během ranní špičky nečelily výrazným dopravním komplikacím. Řada řidičů raději nechala auto doma, nebo do práce či do škol vyjela s dostatečným předstihem.

