Nad vůní novoty a dřevěného nábytku se line vůně kávy, nad domácími zákusky a dortíky naleznete zarámovanou stokorunu připomínající prvního hosta. Za zbrusu novou kavárnou v Povrlech stojí manželský pár z Ústí Václav a Marie Kozlíkovi. Podnik mají v pronájmu od obce, která chátrající kovárnu před lety za necelý milion korun odkoupila a část již nechala zrenovovat. Pak už jen stačilo najít vhodného provozovatele. Zadařilo se.

„Otevřeli jsme 10. května. Jsme Ústečané, ale do Povrlů jezdíme řadu let, známe to tu. Nyní jsme ve fázi, kdy se hlavně ptáme místních a zjišťujeme, co by u nás všechno rádi měli, abychom jim maximálně vyhověli,“ začal povídání před reportérem Ústeckého deníku v pátek krátce po poledni Václav Kozlík.

Kavárnu provozuje s manželkou Marií. „Nápad kavárny s nádechem kovárny se doma chytil, šli jsme do toho s chutí. Místní truhlář vyrobil drtivou většinu nábytku, do úprav se zapojili třeba právě i zdejší kováři, my v podstatě jen pořídili kávovar a drobné vybavení. Lidé chodí a troufám si říct, že rádi. Měli jsme tu také dvě menší hudební vystoupení,“ pokračoval manželský pár, který v Ústí rovněž provozuje čokoládovnu.

Co se týče kávy, v Povrlech je k dispozici hlavně ta z Liberecké pražírny. „Na mlýnku máme také Indii, kyselejší a ovocnější kávu z Peru. Na prodej je i Nikaragua, Nová Guinea, Etiopie, ke všemu samozřejmě domácí limonády a zákusky, které děláme přímo tady. Manželka s brigádnicemi před otevřením napečou, nazdobí, vše je tedy čerstvé,“ vyprávěl dál Václav Kozlík, mimo jiné milovník takzvaných hospodských kvízů. Ani ty by časem neměly v povrlské kavárně chybět, stejně tak jako malé festivaly, přednášky, koncerty či tematické večery.