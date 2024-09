Znalci sportovní encyklopedie dobře vědí, že jste byla na pěti olympijských hrách. Závodila jste na běžkách, později jste lyže vyměnila za tretry. Tak mě napadá, máte doma nějakou síň slávy?

Bydlím s manželem v malém domku, mám čtyřletou dceru a velkého bílého psa. Medailí mám ze sportování opravdu dost, ale většinou jsou někde v krabici u maminky. Nikdy jsem to nepočítala, možná, že statistici mají přesnější přehled, z lyží mám asi třicet republikových titulů, z běhání snad šest. Nyní se snažím své zkušenosti uplatnit jako trenérka. Na soupisce mám patnáct jmen, trénujeme v Hradci a Týništi nad Orlicí.

Kamarád David Cihlář vás prý měl zkoušet na UJEP. Je to pravda?

To už je pravěk! No skoro se k tomu schylovalo, začala jsem tady studovat, ale musela jsem toho nechat, byla jsem těhotná. Dnes mě to mrzí, bavilo mě to, ale ta představa, že by mě u zkoušky dusil zrovna on, mě naháněla hrůzu. David je milý člověk, ale náročný pedagog.

Diváci Vás mohli vidět v televizní show Karla Šípa. Určitě je zajímá, jak to probíhá v zákulisí?

Především bych měla říci, že Karel Šíp je neskutečný profesionál, pozorný, vstřícný, otázky nejsou předem připravené a stejně je to fajn. Ráda na to vzpomínám.

close info Zdroj: Se souhlasem Miroslava Vlacha zoom_in Olympionička Eva Vrabcová Nývltová v Ústí nad Labem.

Říkala jste, že máte čtyřletou dceru. Skoro se nabízí otázka, bude to sportovkyně?

Prozatím to na rekordy nevypadá. Nedávno běžela dětský závod, z dvanácti startujících doběhla sedmá. Když jsem se ji ptala, proč nepřidala v cílové rovince, prohlásila, že nemá natrénováno. Jmenuje se Adélka, zatím nesměle koketuje s uměním, ráda kreslí, tančí a zpívá.

Nedávno skončily ve Francii olympijské hry. Byla jste tam?

Ne, po dlouhé době jsem měla čas na televizní přenosy. Ráda se přidám k zástupu těch, co tuhle olympiádu chválili. Navštívila jsem ale olympijský festival v Mostě, tam to bylo také bezvadné.

Byla jste na třech zimních olympiádách a dvou letních. Jaký je rozdíl mezi lyžováním a běháním?

Zásadní jsou povětrnostní podmínky, já nemám ráda zimu. Dobře připravené lyže mnohdy rozhodovaly závod. Běžec musí mít naběháno, hlavní je taktika a hlava. Dnes mají špičkoví běžci karbonové boty, celý štáb mu radí, technika dokumentuje fyzický stav, vyhodnocuje průběh závodu. Je to věda, ale také neskutečná konkurence.

Prý pořádáte nějaké běžecké kempy v zahraničí. Kdo se jich může zúčastnit?

Je to pravda. Není to nic tajného, počátkem října budu s jednou skupinou ve Španělsku. Stačí si najít moje webové stránky, nebo Instagram. Hezký hotel, zajímavý program, pohoda a běhání. Podobné akce pořádám i u nás. Pravidelný běh je zdravý, vrcholový sport někdy bolí. Omlouvám se, už musím na večeři, zítra mě čeká pracovní den v cílové rovince, mám tam také jednoho svého borce.

Zpracoval: Miroslav Vlach