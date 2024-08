„Konečně máme vše vyřízené a ve středu otvíráme na novém místě. Jsou to naše nové začátky a je velká řada lidí, kterým chceme poděkovat. V první řadě patří poděkování vám všem, protože bez energie od vás bychom do toho asi nešli. Díky si zaslouží i lidé, kteří nám pomáhali s termíny, řešením, nebo prostě jen tím, že svoji práci udělali dobře,“ rozjásal v pondělí Ústečany majitel Libor Plzák dlouho očekávanou zprávou.

Kavárna se vinou mnoha okolností stala svévolně jedním z nejdiskutovanějších podniků v Ústí. Léta sídlila hned vedle Benešova mostu, navykli si na ní nejen Střekované, ale i cyklisté či milovníci hudby, podnik pod širým nebem pořádal během sezony jeden koncert za druhým a pro svoji pohodovou atmosféru byl zkrátka velmi oblíbený.

Problém ovšem nastal s plánovanou dvouletou rekonstrukcí Benešova mostu, která naplno započne letos v listopadu. V místě, kde kavárna ležela, totiž vzniká provizorní lávka přes řeku, což způsobilo nečekané úplné uzavření podniku, jenž zprvu mělo být pouze krátkodobé. Manželé Plzákovi v prvním momentu situaci téměř vzdali a když kontejner ze svého původního placu “čapl“ jeřáb, zdál se být osud kavárny zpečetěn.

„Absolvovali jsme spousty jednání, diskuzí a opravdu jsme bojovali a vymýšleli různé varianty, jak to celé zvládnout. I přesto bylo jediným řešením uzavření kavárny. Naštvanost už pominula, ale smiřujeme se s tím těžce, možná jsme byli až moc naivní. Nezapomeneme na řadu koncertů, spoustu úžasných chvil, kdy se Ústečané bavili,“ uvedli majitelé letos v březnu.

Příběh nakonec ale přeci jen má pozitivní tečku. Pomohl Ústecký kraj i smutní Ústečané, kteří svými žádostmi a prosením přemluvili majitele k pokračování provozu. Plzákovi tak našli jiné místo, a to mezi železničním mostem a restaurací Labská bašta. V červenci jeřáb usadil kontejner, kolem kterého započaly práce na stavbě rozlehlé verandy a přístupové cesty. Přestože v posledním týdnu dělníci s přípravami finišovali, nebylo jisté, kdy kavárna poprvé otevře, zprovoznění brzdilo papírování.

První hosté zavítali do kavárny ve středu 28. srpna, u kontejneru se tak znovu střídají Ústečané i projíždějící cyklisté. „Čekala jsem celé léto, abych sem mohla zase zajít na kávu a čekání stálo za to. Doufala jsem, že to dopadne nějak takhle a líbilo se mi, jak se Ústí spojilo, aby kavárna zůstala. I tohle místo bude fajn,“ řekla Ústeckému deníku Markéta, jedna ze čtvrtečních zákaznic.

V pátek kavárna hostí první koncert, stala se součástí doprovodného programu Labského léta. Ústečané si bez nutnosti vstupného mohou poslechnout od 17.00 třeba ústeckého písničkáře Petra Lüftnera nebo od 19.00 místní kapelu Fridrich&Fridrich. Majitelé před několika dny také uklidňovali Střekovany, že nebudou s hudbou vyvádět do pozdních nočních hodin, zároveň zaveleli k odborné péči o strom, kolem kterého kavárna nově sídlí. „Je to habr a sedět pod ním je boží. Zkontaktovali jsme dendroložku, která doporučila několik postupů včetně léčby spály. Nyní je strom v péči odborníka,“ dodal Libor Plzák.

