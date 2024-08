Město Ústí nad Labem totiž školám vyplácí už od roku 2012 na jednoho prvňáka dva tisíce korun a ty za tento příspěvek nakupují právě ty nejdůležitější školní pomůcky jako jsou sešity, tužky, barvičky a další. Ani letos to nebude s „pastelkovným“ jinak. Naopak, dalšími pěti stovkami Ústí přispěje každému dítěti, které nastoupí do takzvaných „nuláčků“, neboli do přípravky na školní vzdělávání.

Co se pomůcek týká, například ředitel základní školy v Mojžíři Karel Bendlmajer vysvětlil, že vlastně už u zápisu dávají rodičům budoucích prvňáků brožurku, která obsahuje potřebné informace. „Dřív jsme dělali schůzku pro budoucí prvňáky, účast ale byla rok od roku slabší. Informace ale předat potřebujeme. Takže v té pětistránkové brožurce je samozřejmě povídání i o škole, kdo je kdo, vybavení a tak dále. Jak funguje družina, co jídelna. Dvě stránky pak tvoří informace, co škola pořizuje prvňákům za pomůcky. Letos navíc všechny děti dostanou penály, ale to bude financované z jiného projektu,“ vysvětlil s tím, že je tu i možnost obědů zdarma a další.

close info Zdroj: Deník/Janni Vorlíček zoom_in Kolik stojí prvňák? Nemusí to být zase tolik, jelikož Ústí na prvňáka škole přispěje dvěma tisíci korun. Určené jsou na školní pomůcky.

Podle radního pro školství Bohumila Ježka má na první příspěvek město připravené celkem 2,2 milionu, na druhý 600 tisíc korun. „Školám nejprve vyplatíme šedesát procent příspěvku a jakmile upřesní v říjnu skutečné stavy prvňáků a předškoláčků, doplatíme jim zbytek. Po zápis bylo na sice na ústecké školy přijato 1126 dětí, ale nějakých 183 dětí, které měly, ale nedostavili se s rodiči k zápisu, stále ještě dohledáváme. Podobně ne vždy všechny přijaté děti nastoupí do školy. Mohly se odstěhovat, přestoupit, onemocnět, zranit se a podobně,“ vysvětloval Ježek. Pro srovnání, například v uplynulém školním roce 2023/2024 zahájilo povinnou školní docházku 986 žáků. Město pro ně na pořízení učebních pomůcek vydalo téměř dva miliony korun.

Kolik tedy může školák stát? Mladá maminka Jitka ze Střekova vysvětlovala, že když odečte všechny sešity, tužky, plnicí pera a další obvyklé pomůcky, za svou holčičku zaplatila kolem čtyř tisíc. „Děda s babičkou stejně pomůcky dovezli, takže je budeme mít navíc, nejen od školy. Koupili jsme s manželem celou soupravu. Batoh s motivem minecraftu, který naše malá hraje na tabletu už od malička, k tomu pytlík na bačkůrky, penálek, kapsáře na výtvarku, pytlíky na tělocvik a cvičební úbory. Ty už samozřejmě s jiným motivem,“ líčila.

Soupravu s minecraftem bude mít ve slevě jeden ze supermarketů v Trmicích. V akčním letáku, tak jako jinde, najdete aktovky a batůžky se slevou okolo 250 korun. Namátkou, křídy za 130 korun, fixy kolem padesátky, kružítko za 30 korun a další. Leták bude platit do září, od příštího týdne.

S novým školním rokem ovšem nastanou další povinnosti i pro ústecké strážníky. Od rána opět ohlídají přechody pro chodce, které děti využívají u základních a mateřských škol. „Žáci se budou setkávat se strážníky na přechodech každý den, až do skončení školního roku. Přechody, na kterých hlídkují, jsme vybrali po dohodě s řediteli škol a rodiči školáků. Za dobu, kdy strážníci hlídkují na těchto přechodech, a to trvá již dvacet pět let, zde školáci neutrpěli žádné zranění od projíždějících automobilů,“ komentoval to zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

„Většina školáků, ale i předškoláků také absolvuje výuku na dětském dopravním hřišti městské policie, kde je strážníci ze skupiny prevence kriminality a dopravní výchovy seznámili s pravidly silničního provozu a vysvětlili jim, jaká úskalí je mohou potkat v reálném silničním provozu,“ dodal s tím, že každoročně hřištěm projde na šest tisíc dětí.