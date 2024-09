Podle zástupce ředitele ústecké městské policie, se školáci budou se strážníky, kteří v pondělí ráno dorazili k vybraným přechodům u základních škol, setkávat až do konce školního roku. „Přechody, na nichž hlídkujeme, jsme vybrali po dohodě s řediteli škol a rodiči školáků. Za šestadvacet let, kdy toto opatření trvá, jsme na těchto přechodech nezaznamenali, že by projíždějící automobil srazil někoho z přecházejících,“ poznamenal.