Místní lidé z valné většiny po stavbě supermarketu volají, dokonce už ani jeho vzhled a přidané funkce příliš neřeší. Na celém Střekově se nachází ze supermarketů jen menší řetězec Penny ležící podél Železničářské ulice. A to je pro více než třináctitisícovou čtvrť zkrátka málo. „Odhlasovali jsme si to v referendu, které všichni berou za závazné. Už jsou to roky a dodnes tu nic nestojí, ani tu nekopli. Máme Penny, pár vietnamských večerek a jinak nic,“ zlobil se například čtenář Ústeckého deníku Miroslav z horního Střekova.