Mezi tradiční provozovatele taxislužeb v Ústí nad Labem patří už třicet let Jan Čvirk. Přestože po jeho boku vznikají další a je jich v krajském městě už více než deset, on s pěticí svých vozů stále prosperuje. „Taxislužeb je dnes samozřejmě víc, je to někdy boj, ale na velké podpásovky zapomeňte, to tu není. Ústí není Praha, tedy zatím,“ řekl Ústeckému deníku s tím, že na Ústecku mezi sebou dlouholetí taxikáři vychází vesměs v dobrém.

Jeho Taxi Ústí nad Labem jezdí non stop, přes den využívá tři auta, přes noc dvě. V pátek večer a o víkendu se prý řidiči nezastaví. „Pořád platí to, že taxikář je živený hlavně z provozu na konci týdne. Pokud budete mít deset aut, uživíte je. Po covidu byla situace špatná, lidé si odvykli chodit i do restaurací, klientela se ovšem pomalu vrací. Ve všední dny je to ale bída, Ústí totiž z pohledu zábavy mimo víkend často zeje prázdnotou,“ přiblížil situaci Jan Čvirk.

Služeb taxi čas od času využije dvaapadesátiletá Petra Matějová. Bydlí v Dolních Zálezlech, tedy více než deset kilometrů od Ústí. Pracuje v Trmicích a je odkázaná na vlakové spojení. Pokud má vlak větší zpoždění a Petra jede na noční směnu, musí využít služeb taxi. Oblíbenou firmu nemá, dle svých slov se také mnohdy spálila. „Cena se často liší, a to i u společností, které mají jasně stanovenou cenu, některé taxi služby jsem tak kvůli tomu zavrhla. Někdo vás vezme za tři stovky, někdo si dovolí říct pět set,“ poukázala Petra.

V čem tkví velké finanční rozdíly? Na rozdíl od Prahy, kde je cena za kilometr stanovena magistrátem, je v Ústí trh čistě svobodný. Ceny za kilometr se pohybují zpravidla mezi 25 až 45 korunami. Místa, kde taxi naleznete? Třeba na Mírovém náměstí kousek od obchodního domu Sever. Město taxislužbám vyhradilo v centru několik parkovacích míst, na oplátku chce 6 tisíc korun ročně za jedno auto.

Ceny za kilometr v Ústí nad Labem Taxi Ústí – od 21 kč/km. Taxi Aussig – 21 až 29 kč/km. Great Taxi – 25 až 30 kč/km. RW Taxi – 25 až 35 kč/km. Cobra Taxi – 25 až 35 kč/km. Taxi Ústí nad Labem – 30 kč/km. Quick Taxi – 30 kč/km. Taxi46 – 30 kč/km. Taxi Daxi – 35 kč/km. Taxi Bohemia – 35 kč/km. Taxi 22 – 35 až 45 kč/km. Fox Taxi – 40 až 45 kč/km. Vi3 – od 98 kč po Ústí n. L.

Pro zjištění nejvýhodnější ceny jsou populární rovněž mobilní aplikace, například Liftago. Stačí zadat požadovanou trasu a aplikace sama najde taxislužbu a nabídku srovná podle ceny. Za jízdu z ústeckého hlavního vlakového nádraží do Chlumce zaplatíte od 250 korun do 470 korun a cesta do Lovosic může vyjít až na 850 korun. Řidiče si klienti vybírají sami, podle ceny, času příjezdu nebo hodnocení.

Řada společností začala sázet také na širší rozsah služeb. Není to jen přeprava lidí, ale ústecké „taxíky“ vám dnes převezou domácího mazlíčka či balík, pro firemní zákazníky jsou nabízené měsíční fakturace. Konkrétně taxislužba Vi3, jejichž auta připomínají vozidla Veřejné bezpečnosti, dokonce v krajních případech obstará i nákup, Fox Taxi zase doveze v případě potřeby pohonné hmoty. Taxi Aussig má ve svém repertoáru specialitu „women“ taxi – službu využívají zákazníci, kterým přijde dámská společnost za volantem milejší.

Na taxikářku lze narazit ale i v rámci běžného provozu. Mezi stálice patří Ústečanka jezdící pod RW Taxi, firma v Ústí působí od porevolučních dob. „Strach v autě nemívám, nad vodou nás drží hlavně firemní zákazníci. Také jednotliví klienti spíš upřednostní renomovanou taxi službu s dlouhou historií než někoho nového. I my máme doplňkové služby, nedávno jsem převážela květiny pro jednu paní, takových cest bez lidí přibývá,“ doplnila řidička.

Čím dál oblíbenější alternativou je pak cesta na letiště, z Ústí nejvíce do Prahy a Drážďan. Ceny jsou opět různorodé, za cestu z Ústí na pražské Letiště Václava Havla zaplatíte 1450, ale i 2500 korun. „Zprvu se jednalo převážně o cizince, třeba manažery, ale i Ústečané začínají zjišťovat, že je cesta z domu na letiště taxíkem vlastně dobrá a komfortní možnost. Setkávám se s tím a takové kšefty jsou samozřejmě nejvýdělečnější,“ uzavřel taxikář Jan Čvirk.