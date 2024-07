Tušil jsem, že v případě Andreje Babiše zvolíte něco podobného. Znáte se osobně? Pět let jsem byl zaměstnán na úřadu vlády a měl jsem možnost s Andrejem Babišem spolupracovat, setkávali jsme se skrze omezení hazardu v Česku, také podporoval nové kardiocentrum v ústecké nemocnici. Pro mě jde o pracovitého člověka, který dotahuje věci do konce. To mi imponuje.

Ústí máte jako srdeční záležitost. Prošel jste si ve večerních hodinách Mírové náměstí?

Prošel. Jde o betonový plac bez jakékoliv zeleně, sám si kolikrát říkám, proč v minulosti někdo rozhodl právě o takové podobě. Vnímám i to, že se na náměstí zdržují občané, kteří narušují veřejný pořádek a přispívají k faktu, že vzhled města nevypadá tak, jak si ho představujeme. Můžeme situaci vylepšit zvýšenou údržbou, ale na druhou stranu těžko můžeme chodit za každým občanem a snažit se ho dovychovat, aby vyhazoval odpadky do koše, kterých je v centru dost.

Co další místa v centru? Konkrétně vandalismu si můžete všimnout na každém rohu.

Rád chodím do městských sadů a s těmi vandaly máte naprostou pravdu, po zimě mi bylo líto poničeného mobiliáře. Naše úloha spočívá v tom, že musíme mít dobrý systém monitoringu, abychom vandaly mohli dohledat a snažit se obnovovat poničené věci. Pokud město bude vypadat dobře, tendence k poškozování bude prostě menší.

S podobou města výrazně souvisí i cestovní ruch, jenž je ve vaší gesci. Proč by měl turista přijet do Ústí?

Pro mě je Ústí nad Labem nejhezčí město v České republice, to tak vnímám dlouhodobě a říkám zcela vážně. Ústí má největší potenciál překvapit. Když sem přijedou mí známí, ani v nejmenším netuší, jaké možnosti tu máme, namátkou řeknu jen brutalistní architekturu, česko-německé dějiny, na své si přijdou i fanoušci výletů do přírody. Ústí je pro turisty zajímavé, máme zde skoro vše, řada z nich rychle zjistí, že špatnou nálepku má město neprávem.

Tomáš Vlach (*16. 10. 1988) Náměstek primátora města Ústí nad Labem, funkci vykonává od listopadu roku 2018. Má na starost sociální služby, cestovní ruch, zahraniční vztahy, kulturu, Kulturní středisko a projekt Zdravé město. Je členem politického hnutí ANO vedené Andrejem Babišem.

Co víc může Ústí nabídnout?

Máme informační středisko, rovněž oddělení cestovního ruchu, ale i programy pro Ústečany, kteří si chtějí užít léto doma. Jedním z více bonusů je balíček zvýhodněných vstupů na pět ústeckých atrakcí se čtyřicetiprocentní slevou – jde o lanovku, bazén, zrcadlové bludiště, zoo a muzeum. Program jede už dva roky a budeme ho rozvíjet i se soukromým sektorem, třeba s jump arénou na Střekově. Rovněž máme investiční aktivity, každý rok vznikají nové naučné stezky, naposledy na Miladě či na Mariánské skále. To vše se děje ve spolupráci s jednotlivými městskými obvody a muzeem.

Zmínil jste Miladu. Využívá jezero na maximum svůj potenciál?

Pro mě je Milada místo spjaté s přírodou nabízející zázemí pro volnočasové aktivity. Nerad bych, aby jej v budoucnu zahltily například hotely. Jde o jeden z nejzajímavějších projektů poslední doby, kde by měl hrát přednost cit k přírodě.

Přeci jen – z pohledu cestovního ruchu – nebylo by lepší, aby na Miladě vzniklo zázemí daleko větší, klidně i s nějakým hotelem, větším kempem?

Rozumím vám, ale je to o názoru každého člověka. Nejsem urbanista, ani znalec toho, jak transformovat bývalé uhelné doly, ale podívejte se na Lužická jezera v Německu, skloubení turismu a jezer pojali k přírodě velmi citlivě, bez hotelových komplexů. Přijde mi špatně poškodit něco, co vytváří přírodní unikát.

Co další výjimečnosti?

Jsme univerzitní město s výbornou zdravotní dostupností, to jsou dva pilíře, od kterých se odvíjí další potenciál.

Mladí sice vystudují místní univerzitu, ale nezůstávají tu, souhlasíte?

Asi to tak pořád je, pokud zde máme mladé talentované vzdělané lidi, vybírají si, zda půjdou do Prahy či jinam, tlak dalších regionů existuje. Pokud ale vezmu stav z pohledu mých vrstevníků, kteří už jsou o něco starší, vnímám, že se dnes do Ústí spíše vracejí, a to kvůli lepší dostupnosti bydlení. Přispívá k tomu i možnost práce na dálku, dost lidí do Prahy jezdí jen jednou či dvakrát do týdne. Samozřejmě ale nikdy nebudeme moct nabídnout tolik pracovních míst jako Praha.

Pojďme dál. Na magistrátu se věnujete i sociálním službám, máte na starost domovy seniorů nebo základní školy. Jaký je stav budov? Je někde situace hraniční?

Nejkritičtější budovy jsou opravené, každoročně máme několik desítek oprav jak směrem k domovům seniorů, tak k jiným městským objektům. Potřebujeme další zdroje na revitalizaci budov, využíváme dotačních titulů, půjdeme i cestou větších změn z pohledu energetické náročnosti. Využití evropských dotací nebylo v minulosti dostačující, zdroje, které se nabízejí, je nutné využít maximálně. Pokud se dnes podívám na dokončené a připravované projekty, oceňuji, že i zdroje od evropské unie či státu sem dostáváme. Je to sice obrovská byrokracie, přístup k penězům by měl být snazší, ale jsem za to rád.

Možná nejzásadnější téma – obchod s chudobou, který v Ústí bezesporu je. Do jaké míry město může zasahovat do svobodného trhu a stav takzvaně krotit?

Velmi těžko, ztratili jsme největší páky v době privatizace bytového fondu. Současná strategie města v rámci bytové koncepce je bytový fond rozšiřovat a tím pádem zamezovat obchodům s chudobou. Proto město koupilo byty v ulici U Jeslí, dále objekt v ulici Veslařská či bývalý rektorát, kde také budou byty, opravili jsme i dva objekty v ulici Matiční. Jdeme cestou nákupu nebo oprav stávajícího majetku, abychom měli co nejvíce bytů a abychom si i mohli vybírat, koho do bytu dáme a za jakých podmínek.

Platí i z pohledu města, že čím více bytů, tím lépe?

Aktuálně máme kolem šesti stovek bytů, většina z nich je v majetku městských obvodů. Určitě bychom potřebovali řádově o stovky bytů víc, už proto, abychom vyšli vstříc oprávněným žádostem občanů na podporu města právě v oblasti bydlení.

Věnujete se i zahraničním vztahům. Co Ústecku přináší?

Velké příležitosti v oblasti kultury. Aktuální prioritou je co největší rozvoj spolupráce s německým městem Chemnitz, které bude evropským městem kultury pro rok 2025. Ve spolupráci s primátorem se nám podařilo zintenzivnit vzájemná setkání, byli jsme v Německu pokřtít třeba tramvaj se jménem našeho města. K dalšímu setkání dojde v Ústí, kdy sem zamíří primátor města Chemnitz s delegací. Rádi bychom otevřeli další témata do budoucna.

Ještě ke Kulturnímu středisku, o které se také staráte. Za červenec visí na webových stránkách Kulturního střediska pouze dvě akce. Není to málo?

To si netroufám říct. Na základě výroční zprávy střediska oceňuji, že počet akcí meziročně zásadně narostl. Dali jsme důvěru panu Kvasničkovi (ředitel KS, pozn. red.), přišel s koncepcí, kterou město podporuje. Zejména v hlavní sezoně od září do června bude mít středisko jak svoje akce, tak akce partnerů, frekvence programu je navýšena. Získali jsme dotaci, díky které zmodernizujeme vybavení kinosálu v hlavní budově, abychom do Ústí mohli zvát nejlepší soubory.

Na čem momentálně nejvíce pracujete?

Zrovna dnes (čtvrtek, 18. července, pozn. red.) mám na magistrátu několik schůzek týkajících se zpřístupnění zajímavé části okolí Fryčovy vyhlídky, rádi bychom na projekt využili dotaci od státu na rozvoj cestovního ruchu. Také pracuji na nápadu denního centra pro seniory.

