Záškodníků je přitom v Ústí dost, a to navzdory více než dvěma stovkám kamer, kterými disponuje městská policie. Počet permanentně sledovaných míst je ale daleko vyšší. Za vandalismus jde navíc označit širokou škálu činů – sprejerství, ničení veřejného mobiliáře, lepení plakátů mimo určená místa, poškozování cizích aut, rozbíjení zastávek a výloh. Seznam prohřešků je mnohem delší a Ústí má s drtivou většinou vandalských forem bohaté zkušenosti.

Své o tom ví na Střekově, kde na podzim minulého roku otevřeli na Kamenném vrchu zrekonstruované dětské hřiště. „Brzy byly úmyslně zničené některé věci, třeba sítě, někdo si na lavičce dokonce otevřel oheň. Umístili jsme na hřiště kamery a nyní je tam klid,“ řekl Ústeckému deníku starosta Střekova Pavel Peterka. Na přání místního úřadu přibyly na Střekově další tři kamery. Závažnému vandalismu podle Peterky nyní obvod nečelí, přesto opravy poničených věcí vyjdou i na více než sto tisíc korun ročně.

V Trmicích naopak bojují s pravidelným ničením zastávek městské hromadné dopravy. Zastávky jsou majetkem města, tudíž opravy jdou za ním. „Zastávky jsou u nás největším problémem, navíc někoho chytit je velice těžké, protože k ničení dochází v nočních hodinách. Jde o rozbíjení prken, lámání a třeba i řezání,“ poodhalila starostka Trmic Jana Oubrechtová. Jako potíž zmínila i nepořádek. „To je neschopnost některých lidí ujít pár kroků ke koši. Vyjdou z krámu a obal odhodí na zem,“ doplnila.

Vybrané případy vandalismu na Ústecku

Srpen 2014: Do fontán na Lidickém náměstí a v atriu magistrátu hází vandalové ledacos. Kuřecí kosti, lejna, papíry, zbytky jídel, střepy, spodní prádlo, jehly, stříkačky. Nejznámější případ nevhodného používání fontán se stal ale v roce 2014, kdy se ve vodotryscích na Mírovém náměstí cachtaly dvě Romky. Obnažovaly si u toho pozadí a podbřišek. Videa jsou dodnes populární na sociálních sítích po celém světě.

Říjen 2016: Pachatel pomaloval křídou budovu ústeckého magistrátu. Kromě nápisu „Přiznali jste se“ u vstupu nevynechal ani symbol kříže. Podobný kříž se pravidelně objevoval také před redakcí Ústeckého deníku. Legrace? Výhrůžka? Nepomohli ani odborníci na diakritiku.

Prosinec 2017: Pár dnů po Vánocích neznámý vandal pokácel ve Velkém Březně vánoční strom. Spekulovalo se zda nejde o dílo bobra, nicméně stopy po sekeře byly zjevné. Obec pro druhou polovinu vánočního období už nový strom nepořizovala.

Duben 2018: Neobvyklou zábavu si vybral vandal ze Všebořic. Když se kolem půlnoci vracel domů, utrhal v ulici Vinařská antény z 33 aut. Způsobil škodu za dvacet tisíc korun.

Srpen 2019: Pomníček oběti dopravní nehody na Chlumecku si jako cíl vybrali vandalové. Rozkopali svíčky, rozlili vosk, ukradli míče s podpisy klubových spoluhráčů oběti. Událost vyvolala vlnu nevole především právě v řadách sportovců, ke kterým oběť nehody patřila.

Září 2021: Lípa měla v Ústí připomínat založení republiky pár stovek let. Stromek vypěstovaný ze semenáčku památné lípy Klokočovské vysadilo město do Smetanových sadů. Dobrý úmysl zmařil kazisvět, lípu zlomil tak, že už nešla zachránit. Nepomohl ani městský kamerový systém.

Říjen 2021: Ústecký obří ježek pro děti v Parku republiky to nikdy neměl jednoduché. Během let několikrát změnil podobu, vyřádili se na něm designéři i vandalové. Když ježek procházel rekonstrukcí, do parády si ho vzali chuligáni a bodliny opětovně poškodili.

Duben 2022: Muž v Ústí nad Labem rozbíjel v průběhu čtyř měsíců výlohy a úřadoval i na cizích vozidlech. Pro své řádění si vybíral převážně centrum města. Vždy si k tomu vzal to, co měl zrovna po ruce - dlažební kostku, cihlu nebo kámen.