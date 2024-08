Přívoz byl na koupališti v Brné jednou z předních letošních novinek areálu, který si chválí stále větší počet návštěvníků. Zpráva i proto okamžitě vyvolala řadu nesouhlasných reakcí, a to nejen z řad Ústečanů. „Tak to mě mrzí, myslela jsem, že Střekov a Brná začínají žít, ale jak vidím, mýlím se. Proč to jde jinde? Neměl by se někdo zamyslet?,“ napsala Střekovačka Miroslava Hnízdilová. „Když už tady něco rozumného začne fungovat, opět to byrokracie musí zničit. Tohle je opravdu kocourkov a ne krajské město,“ přidal svůj názor Pavel Kozdas.

close info Zdroj: Se souhlasem Josefa Třešňíka zoom_in Když se přívoz porouchá, není to legrace. To se několikrát stalo na již zaniklé trase Neštěmice - Svádov.

Za vzniklou situaci může problém z předchozího období, kdy Josef Třešňák provozoval přívoz mezi Neštěmicemi a Svádovem, který byl k dispozici do roku 2023. Kvůli nízké hladině vody loď častokrát nemohla vyplout, což se údajně nelíbilo některým radním. Když Třešňák přívoz „zabalil,“ později se dozvěděl, že byl zažalován.

„Dali si tu píli s žalobou, kterou mi nenápadně zaslali do datové schránky společně s dalšími výzvami. Na suchu loď prostě nepluje, to je jasné i dětem. Ne tak některým radním, kteří trvali na nesmyslném požadavku, aby loď jezdila na suchu, asi po bahně a kamenech,“ začal Třešňák vyprávět svůj příběh s tím, že mu do datové schránky přišla žaloba a předexekuční příkaz. Kvůli časové vytíženosti se však do datové schránky včas nepodíval, což Třešňák později veřejně uznal jako svoji chybu.

Postupem času přesídlil na trasu Vaňov – Brná. Novinka se v rámci zkušebního provozu chytla. „Nejen že se tím zlepšil život místních a tím i pozvedly hodnoty jejich nemovitostí, ale ulevilo se i jednostrannému dopravnímu zatížení města, které při opravě mostu ještě nastane v míře větší,“ pokračoval Třešňák, který se se vším svěřil i redakci Ústeckého deníku. Pro vzniklé problémy byl donucený upadnout do insolvence, firmu zrušit a činnost tedy ukončit.

„Radní s vyhraným procesem a mým odsouzením za sucho požadují finanční pokutu ve stovkách tisíc, vymáhaných exekučně v tak krátkém čase, že jedinou možností bylo služby zastavit. Může za to likvidační postoj několika radních, které zájem a potřeby veřejnosti doslova nezajímá, nebo přinejmenším je zajímá méně než zájem vlastní a osobní. Přívoz jsme museli odvézt, exekutor by nám ho mohl sebrat,“ vysvětlil Třešňák.

Ústecký deník získal vyjádření od starosty městského obvodu Střekov Pavla Peterky (ANO). Prý jde o dvě věci, které spolu vůbec nesouvisí. „Pan Třešňák rušení přívozu Brná – Vaňov svádí na dřívější spor, který se ale týká něčeho úplně jiného. Tehdy se také ze dne na den sebral a přestal jezdit, nedodržel smlouvu. Moc nerozumím tomu, proč tak učinil i na nové trase. Určitě mě to mrzí, byl to fajn nápad, ale komunikace s provozovatelem nebyla vždy bezproblémová. Nejsme blázni, rozhodně jsme nepožadovali, aby loď jezdila, když nebylo dost vody. Dokonce bychom byli ochotní panu Třešňákovi finančně pomáhat,“ objasnil starosta Střekova.

Podle Třešňáka je nyní jen na radních, zda vymáhání nesmyslného procesního rozsudku za sucho zastaví. Pokud tak učiní, rád by Ústečanům se svými loděmi dál sloužil.

„Město může vše zastavit a přestat na vymáhání takto dosaženého rozsudku trvat. To je jediná možnost, jak přívoz co nejrychleji na vodu vrátit a očistit mé jméno,“ doplnil Třešňák také s reakcí na osobní útoky, kdy ho někteří lidé nazývají komunistickým estébákem. „Byl jsem kapitánem lodi i za komunistického režimu a vždy jsem chtěl něco dělat pro vlast a pro lidi. A řeknu vám, že to, jak tomu brání politika dneska, jsem nikdy předtím nezažil,“ dodal Třešňák.

Ústecký deník se pokoušel v této záležitosti rovněž získat vyjádření čelních představitelů městského obvodu Neštěmice, místostarostka Eva Nováková redakci přislíbila bližší informace po návratu starostky Yvety Tomkové z dovolené. K situaci se pro malý počet informací Eva Nováková s omluvou nevyjádřila.

