Ochladit se můžete třeba na koupališti v Brné, na Klíši či v jezeře Milada. V areálu letního Koupaliště Brná u řeky Labe naleznete plavecký bazén, rekreační bazén s tobogánem, brouzdaliště, rekreační bazén a dětský bazén. Na málokteré koupaliště se dostanete lodí a máte šanci se vykoupat v řece, která tudy protéká. Celodenní vstupné do areálu přijde na 150 korun, studenti a důchodci zaplatí 90 korun. Otevírací doba koupaliště je od 9 do 21, víceúčelové hřiště funguje do 21 hodin. Nad areálem se nachází parkoviště, areál je dostupný MHD. Od loňského roku je možné zaplatit vstup bezkontaktně. U vstupu do areálu je připraven automat, podobný těm na parkovištích, do kterého se dají vložit i mince.

Doprava na Miladu Spoje MHD: Po trase Divadlo (zast. linek 10, 20, 21), Jezero Milada – pláž Trmice, Jezero Milada – hlavní pláž a zpět do zastávky Divadlo. Na jiných místech není povolen nástup ani výstup cestujících.

Po vlastní ose: Návštěvníkům jsou zdarma k dispozici čtyři odstavné plochy, v Hrbovicích, Trmicích, Zalužanech a Roudníkách. Přijet ale můžete na Miladu i na kole či elektrokole. V blízkosti jezera je dokonce smart bikeport s nabíjecí stanicí.

Vodních radovánek si můžete užít i v plaveckém areálu na Klíši, třeba na obří skluzavce či ve skokanském bazénu. Otevřený mají i vnitřní bazén, páry, sauna a posilovna. „Fungují společně s městskými lázněmi a je super si zaplavat v těch vedrech i uvnitř, hlavně pro lidi, kteří se nemohou v těch vedrech pařit venku. Začíná to být hodně vyhledávaná služba,“ popsal ředitel ústeckých Městských služeb Tomáš Vohryzka. „Funguje nám tam sauna s bazénky na zchlazení, kde má voda patnáct stupňů. Trochu paradox, že saunování v létě přispívá právě ke zvládání veder. Saunu v Brné lidé také hodně využívají, instalovali jsme novou sprchu se studenou pitnou vodou, studenější než v Labi,“ pokračoval s tím, že na Klíši je v bazénech také termální voda a připravený zatravněný areál se stromky, kde každý si najde svou plochu ve stínu.

Hodně oblíbená mezi Ústečany je Milada. Jezero je přístupné zdarma a na několika plážích si užijete čisté vody až až. Na Trmické i Chabařovické pláži jsou k dispozici stánky s občerstvením, půjčit si můžete šlapadlo či paddleboard. Ústecký dopravní podnik i letos vypravil k jezeru na objednávku města Ústí nad Labem speciální spoj, jezdí od pátku 28. června s jízdným zdarma.

Státní podnik DIAMO, respektive jeho odštěpný závod PKÚ ve spolupráci s městy a obcemi sdruženými do Dobrovolného svazku obcí jezero Milada vybral ve veřejné soutěži k poskytování služeb na jezeře Milada nové provozovatele. Soutěžili o tři místa na hlavní pláži a jedno na pláži Trmice. Nadále budou návštěvníkům k dispozici, stejně jako v předchozích letech, stánky na pláži Roudníky a na parkovišti Hrbovice.

„Návštěvníci jezera zde letos najdou nejen různé druhy občerstvení, ale také půjčovny sportovních potřeb a prostory pro cvičení pod širým nebem, jako například pro jógu. Jednoznačnou novinkou, kterou musím zmínit, bude od letošního roku provoz vodního vleku,“ uvedla mluvčí DIAMA Hana Volfová v rozhovoru pro Ústecký deník s tím, že zabezpečení toalet a parkovišť je stejné jako v předchozích letech. „Návštěvníkům jsou zdarma k dispozici mobilní toalety,“ poznamenala.

V provozu je i koupaliště v Povrlech. Teplota vody v bazénu dosahuje dvaceti stupňů, voda z vrtu bývá chladnější. Občerstvení v areálu mají k dispozici i možnost zapůjčení slunečníků a lehátek. Koupaliště má otevřeno denně od 10 do 19 hodin, s možností pronajmout si chatky na víkend i déle.

