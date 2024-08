„Čekání u semaforu je vždycky o něco otravnější ve špičkách, ale ta silnice fakt byla tragická, takže jsem se s tím smířil. Vlastně jsem rád, že to konečně pořádně opraví, protož dole třeba v Krásňáku byly takové díry a vlny, že to bylo na odděláni si tlumičů i podlahy,“ myslí si o tom řidič Milan, který tudy denně jezdí z Dobětic do Neštěmic do práce a zpátky.

V červenci práce přešly do současné třetí a čtvrté etapy, které podle magistrátu potrvají do října. V místě již došlo k přeložkám inženýrských sítí, dělníci rovněž začali s opravou vrchní části Výstupní ulice v blízkosti zoologické zahrady, hotové jsou některé zastávky městské hromadné dopravy, stejně tak i části chodníků. V druhé polovině srpna bude silnice na dva týdny úplně uzavřená, a to kvůli pokládce asfaltu. Částečné uzavírky čekají řidiče také během září a října.

Podle Dalibora Dařílka z odboru dopravy a majetku města Ústí nad Labem práce pokračují bez výrazných komplikací. „Vše jede podle plánu, termín dokončení v současnosti není ohrožen,“ řekl Dařílek Ústeckému deníku.

Po dokončení rekonstrukce bude Výstupní ulice jednou z objízdných tras související s dvouletou opravou Benešova mostu, který se uzavře během listopadu. Do té doby má být dokončena také oprava křižovatky pod Větruší. „Podařilo se nám připravit dopravní stavbu, která více než třicet let v tomto městě nemá obdoby. Doufám, že výsledkem bude kvalitní komunikace, se kterou budou spokojení občané Ústí nad Labem,“ sdělil při zahájení stavby primátor města Petr Nedvědický.

Špatný stav vozovek je jednou z nejkritizovanějších záležitostí Ústečanů směrem k čelním představitelům města. Za vůbec nejhorší silnice řidiči označují Žukovovu ulici na Střekově, dále pak všebořickou část Masarykovy ulice, Drážďanskou ulici v Krásném Březně či doposud neopravený úsek Mezní ulice na Severní Terase. Rekonstrukce Mezní ulice bude podle města pokračovat v úseku od Větrné k zastávce MHD Gagarinova, a to s plánem dokončení na září příštího roku. K Drážďanské ulice magistrát stanovil hrubý odhad začátku oprav na rok 2026.

