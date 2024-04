V posledních měsících veřejnost vystrašily zprávy o populárním zpěvákovi Václavovi Neckářovi. Zdravotní stav žijící pěvecké legendy v médiích útržkovitě komentoval jeho mladší bratr Jan, který naznačil, že nad dalším vystupováním „Zlatého Vaška" visí velký otazník. V neděli se jeden z nejúspěšnějších tuzemských interpretů všech dob objevil na fotbalovém zápase v Teplicích, kde je od začátku dubna na léčení v lázních. Jak to v současné době s uznávaným zpěvákem vypadá?

Václav Neckář v Teplicích (2018) | Video: Deník/František Bílek

Osmdesátiletý Neckář naposledy potěšil své fanoušky listopadovým vystoupením na Českém slavíkovi, od té doby nekoncertuje. Podle jeho bratra Jana pauza potrvá delší dobu. „Je to takový konstantní stav, který se nevyvíjí moc dobře. Je to prostě stáří, co se dá dělat, ty neduhy se na nás podepisují. Špatně se mu chodí a hodně odpočívá," řekl portálu extra.cz. Deník má pozitivnější novinky.

Václav Neckář slaví osmdesátiny. Zazářil ve filmu, s Golden Kids i s Bacily

„Vašek je u nás v lázních, jezdí sem pravidelně. Nyní je v Císařských lázních, a to od 2. dubna. Bude tu asi tři týdny, možná méně, protože odjíždí na sraz fanoušků (uskuteční se 21. dubna v Černošicích - pozn. autora). Před časem si poranil kotník, byla to šlupka. Od té doby se mu špatně chodí, léčí si ho do dneška. Nestojí se mu dobře, i chození mu dělá problémy," sdělil MUDr. Jan Štěrba, primář Lázeňského domu Beethoven, Neckářův přítel.

Potíže s kotníkem násobí podle Štěrby opotřebení pohybového aparátu. „Spoustu let tančil, dělal různé cviky, v tom byl skvělý. Jenže se v jeho věku i vinou toho začaly projevovat různé problémy s pohyblivostí. Proto při vystoupeních chodil pomaličku. A když k tomu přičteme mozkovou mrtvici, která ho před 22 lety postihla, je jeho stav složitý. Jenže Vašek je bojovník a je pozitivně naladěný."

Václav Neckář se objeví mezi svými. Legendární zpěvák má k Teplicím vřelý vztah

Další dobrou zprávou je, že u známého zpěváka nedochází k výraznému zhoršení. „To mohu potvrdit. Sice mluví pomaleji, někdy hledá slova, ale na svůj věk se s tím vším vypořádává velice dobře. Hlavně je na tom výborně psychicky. Chystá se na pokračování pěvecké kariéry, rád by znovu koncertoval. Jen se musí zlepšit ta jeho chůze. Ale hlava mu pálí," ujistil Štěrba.

V neděli doprovodil svého kamaráda na teplický fotbalový stadion Na Stínadlech, kde hrály prvoligový duel domácí Teplice s Hradcem Králové. Václav Neckář je totiž už od šedesátých let velký fanoušek FK Teplice. „Hodně nám fandí, sleduje naše zápasy. Po každém utkání mi volá, vyptává se i na detaily," prozradil Štěrba, který je zároveň dlouhá léta lékařem teplického fotbalového klubu.

Václav Neckář má svou teplickou žlutomodrou lásku pořád v srdíčku

Během zápasu Neckář dokonce poskytl rozhovor jedné televizi. „Točili si ho, povídali si s ním. Ochotně odpovídal. Ale já s ním celou dobu nebyl, musel jsem se pak věnovat fotbalu."

V čestné lóži interpreta řady nesmrtelných hitů doprovázel obchodní ředitel Přemysl Hruška. Václav Neckář ho prý mile překvapil. „Jednak tím, že je na tom dobře, že je velmi bystrý, a pak také byl příjemný jeho zájem o náš fotbalový klub. Bylo vidět, že má velký přehled, ptal se mě třeba na hráče, kteří tu hráli nedávno, například na Vondráška. Vyptával se na současné hráče, zajímal se o to, proč nehraje Gning. Opravdu toho o FK Teplice ví hodně, navíc si pamatuje i bývalé hráče."

Václav a Jan Neckářovi: Poradíme si s klikou i se smůlou

Hruška Neckářovi trpělivě odpovídal na různé dotazy po celých devadesát minut nedělního souboje, který nakonec skončil porážkou „sklářů" 0:1. „Byl to s ním velký zážitek. A velký zážitek prý měli i pacienti v lázních, kde pan Neckář bydlí. Dozvěděl jsem se, že jim spontánně zazpíval. Byli to jeho vrstevníci, prý byli úplně paf. Ale to mi on neříkal, na to je příliš skromný."