Na úvod jedna dlouholetá teorie od milovníků Březňáka. Prý místní hospody mají napojené trubky z pivovaru až do svých podniků. Co je na tom pravdy? (smích) Je to pěkné, ale od nás jde pivo do hospod samozřejmě v sudech. Možná máme takovou tu pomyslnou trubku v podobě tankového piva, to znamená, že bez nějakých větších úprav naše pivo putuje k zákazníkům. Některé provozovny si zkrátka hýčkáme o trochu víc, protože jsou opravdu velké, nádherné a máme tam skvělé vztahy.

Které podniky to jsou?

Jestli mohu vypíchnout přední vlajkové lodě z Ústí, tak jsou to z našeho pohledu Tyršovka a Replay. Jen tam přijít a vidět prostory a fungování těchto podniků je obrovským zážitkem.

Jak se dnes vlastně daří pivovaru ve Velkém Březně prosadit v dnešní konkurenci?

V komínových oblastech na severu je to poměrně těžké, ale i přesto se pivovaru vede dobře. Březňák se prostě může chlubit tradiční značkou, třeba z pohledu jedenáctky slavíme úspěchy na Hradecku či Liberecku. Není to ale jen o desítce, jedenáctce a dvanáctce, máme i craftové pivo Beránek a jeho sezónní verze.

Když to vezmeme z celosvětového hlediska, kam všude se pivo z Velkého Března dostane?

Březňák se vyváží i k sousedům na Slovensko, ale také do Švédska. Jsme samozřejmě mezinárodní skupinou, i když zde řešíme hlavně lokální oblasti.

close info Zdroj: Deník/Jan Pechánek zoom_in Ředitel velkobřezenského pivovaru Jaroslav HoráčekVšechno se posouvá dopředu, modernizují se postupy ve všech sférách. Březňák si naopak staví na tradičním a neměnném postupu výroby piva. Jak se do pivovaru nyní investuje?

Zejména v poslední době jsou to investice zaměřené na udržitelnost a na úspory nákladů, výraznou investicí jsou mimo jiné tepelná čerpadla na vytápění prostor, rekuperace tepla na varně a zvyšování podílu digitalizace v oblasti zabezpečení objektu pivovaru, která nám umožňuje kombinovat fyzickou ostrahu se vzdálenou ostrahou přes kamerový systém. To vše nám pomáhá dělat naši výrobu udržitelnější a efektivnější.

Co samotná výroba piva?

U nás poměr digitalizace není takový, jako v moderních pivovarech, jsme pivovar s klasickou technologií, na tradiční výrobě piva si vlastně stavíme. Máme čtyřicet až padesát zaměstnanců, podle toho, jaké je zrovna období.

Předpokládám, že zaměstnanci u vás mají velký podíl ruční práce. Může v pivovaru pracovat v podstatě kdokoliv?

To bych si tvrdit nedovolil. Pivo se musí dělat s láskou a srdcem, takže prvotním předpokladem je právě láska k pivu. Upřímně, není to pro každého, protože podíl ruční práce je u nás opravdu o něco vyšší než jinde. Namáhavé práce lidé dělají jak v teple, tak v chladu. Představa, že budete sedět ve velíně a jen něco mačkat a myslet si, že se pivo udělá samo, je zcela mylná. Takhle lehké to u nás není a já vlastně doufám, že ani nebude, protože opakuji – jsme klasický pivovar.

Mají zaměstnanci výhodnější ceny za pivo?

Ano, možnost zakoupení piva za výhodnější cenu je významný benefit. Dále samozřejmě přispíváme lidem na stravu, na dojíždění, je tu řada dalších bonusů napříč pivovary, které spadají pod Heineken.

Jaké novinky vás čekají v nejbližší době?

Vykopnu to novinkami v okolí pivovaru ve spolupráci s obcí. Chystáme realizaci malby na betonovém oplocení našeho pivovaru. Chtěli bychom tak pivovar prezentovat lépe a více ve spolupráci s obcí, aby zkrátka vznikl pivní příběh, který je protkaný celým Velkým Březnem. Když se to povede, vzniknou velké plochy, kde si návštěvníci budou moct prohlédnout a přečíst náš příběh. Je to aktivita, která pomůže zvelebit jak okolí pivovaru, tak celou obec.

Na co se mohou těšit přímo pivaři?

Pro nás je nejhlavnější pokračovat ve výrobě piva tak, jak ho nyní vyrábíme. Zase jsme u těch tradičních postupů. Pochopitelně musíme sledovat trh a včas reagovat, nyní je to třeba tím craftovým pivem. Myslím, že máme co nabídnout, vždyť minulý rok jsme oslavili 270 let.

Kde byste chtěl mít pivovar za patnáct let?

Všichni tady samozřejmě chceme, aby pivovar vzkvétal, ale na druhou stranu myslím, že pro pivovar bude dobré udržet si momentální tradici, protože tím se od jiných výrazně odlišuje. Vím, že život jde dál a musíme se mu přizpůsobovat, ale v tuhle chvíli nabízíme to, co už málokdo nabídnout umí.

close info Zdroj: Deník/Jan Pechánek zoom_in Miloš Baumruk, jeden ze zaměstnanců velkobřezenského pivovaru během návštěvy reportéra Ústeckého deníku.

Pojďme ještě k cenám. Co všechno ovlivňuje cenu piva?

Ve finále se v cenách promítne vše. Samotné hospody jsou v různých prostorách, vlastních, pronajatých, od toho si podniky cenu piva nastavují. Samotná výroba je energeticky náročná, postihlo nás zvýšení cen energií. Nákupní oddělení se samozřejmě snaží nakupovat co nejvýhodněji suroviny, ale neříkám nejlevněji, protože to neznamená vždy trefu do černého. Je to neustálý boj a český národ je trochu zvyklý na to, že má pivo stát pomalu stejně jako voda. U piva se Češi možná musí ještě naučit a vnímat, jaká práce za celou výrobou a distribucí je a jak je finančně náročná.

