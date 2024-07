A co na to ÚSTÍ? Ústecké studentky a spolupracovnice Deníku Veronika a Anička se ptaly na ústeckém náměstí místních lidí, jaký sport dělají a jakému klubu fandí. | Video: Veronika Průšová a Anna Břízová

A co na to ÚSTÍ? To je nový video projekt, který pro Ústecký deník připravují Veronika Průšová a Anna Břízová. Studentky Gymnázia dr. Václava Šmejkala vyhrály krajské kolo soutěže prezentačních dovedností Prezentiáda a každý týden vyrazí do ulic města, aby se ptaly místních lidí, co si myslí o aktuálních tématech týkajících se Ústí nad Labem.

Ve 7. díle svého pořadu se ptaly na Mírovém náměstí, jak se Ústečané věnují sportu. Ve videu najdete zajímavé názory místních obyvatel - například naše spolupracovnice vyzpovídaly aktivního fotbalistu, ale i třeba důchodkyni na lavičce.

Veronika Průšová a Anna Břízová