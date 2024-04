VIDEO: A co na to ÚSTÍ? V přečíslování linek MHD je zmatek, stěžují si cestující

Redakce

Ústecké studentky Veronika a Anička se ptali Ústečanů, co říkají na přečíslování a změnu linek MHD v krajském městě nad Labem. Podívejte se na video a dozvíte se, co si myslí mladší i starší generace o výrazné změně v ústecké hromadné dopravě, která nastane už zítra, tedy ve středu 1. května.

A co na to ÚSTÍ? Studentky Veronika a Anička se ptali Ústečanů, co říkají na přečíslování a změnu linek MHD v Ústí nad Labem. | Video: Veronika Průšová a Anna Břízová