/ANKETA/ Ústecké studentky Veronika a Anička se ptaly v ústeckém Domě kultury návštěvníků akce Prezident mluví s občany, jak hodnotí první rok Petra Pavla ve funkci prezidenta. Zajímalo je také, jak se jim debata spolupořádaná Ústeckým deníkem líbila.

A co na to ÚSTÍ? Ústecké studentky Veronika a Anička se ptaly po debatě s prezidentem Petrem Pavlem návštěvníků, jak hodnotí jeho první rok v úřadě. | Video: Veronika Průšová a Anna Břízová

A co na to ÚSTÍ? To je nový video projekt, který pro Ústecký deník připravují Veronika Průšová a Anna Břízová. Studentky Gymnázia dr. Václava Šmejkala vyhrály krajské kolo soutěže prezentačních dovedností Prezentiáda a každý týden vyrazí do ulic města, aby se ptaly místních lidí, co si myslí o aktuálních tématech týkajících se Ústí nad Labem.

VIDEO: Co na to ÚSTÍ, jste spokojeni se zázemím u jezera Milada?

V šestém díle svého pořadu se ptaly v ústeckém Domě kultury. Právě tam ve středu 19. 6. proběhla akce Prezident mluví s občany. Otázka zněla, jak hodnotí prezidenta Petra Pavla poroce ve funkci a jestli se dozvěděli na debatě něconového. Ve videu najdete zajímavé názory návštěvníků akce.

Spolupracovnice Deníku Veronika Průšová a Anna Břízová