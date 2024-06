VIDEO: Co na to ÚSTÍ: Jak se nakupuje v krajském městě? Kdo to umí, ceny neřeší

Redakce

/ANKETA/ Ústecké studentky Veronika a Anička se ptaly na ústeckém Lidickém náměstí místních obyvatel, co říkají na možnosti nakupování v Ústí. Kam rádi chodí za nápuky, jestli mají raději online shopy nebo kamenné obchody…

A co na to ÚSTÍ? Ústecké studentky Veronika a Anička se ptaly na ústeckém Lidickém náměstí místních obyvatel, co říkají na nakupování ve městě? | Video: Video: Veronika Průšová a Anna Břízová