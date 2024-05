VIDEO: Co na to ÚSTÍ? Město žije basketem, přejde Sluneta přes Děčín do finále?

Redakce

Ústecké studentky Veronika a Anička se ptaly před halou Slunety na Klíši, co říkají fanoušci na vzrušující epické derby mezi Ústím a Děčínem. Ve čtvrtek se hrál první zápas semifinálové série hrající se na čtyři vítězná utkání. Už v pátek se oba týmy utkají znovu od 18:00 a hala bude opět totálně našlapaná 2 tisíci lidmi. Kdo podle nich postoupí do finále?

