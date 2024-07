VRT povede z Prahy do Litoměřic, následně podzemním tunelem přes České středohoří a Střekov do centra Ústí nad Labem a dalším více než dvacetikilometrovým Krušnohorským tunelem přes Chlumec do Saska. Obří česko-německá stavba bude trvat řadu let, spolkne stovky miliard, podle hrubých odhadů lze první výkop očekávat do pěti let. Projekt spadá pod Správu železnic.

Pro Ústí nad Labem to znamená mimo jiné vznik terminálu v areálu současného západního nádraží, nad řekou rovněž přibude nový most v těsné blízkosti železničního mostu. Pro metropoli na Labi jde dle odborníků a krajských radních o jedinečnou možnost posunout „ospalé“ Ústí dopředu na desítky let.

Na druhé straně barikády je především Chlumec. Čelní představitelé i obyvatelé druhého největšího města v okrese nevystupují proti nápadu vysokorychlostní trati, projekt víceméně vítají, ale vadí jim zvolená trasa zmíněného Krušnohorského tunelu, který povede mezi Chlumcem a Stradovem. Přibývá také obava z velkého počtu dělníků, kde budou bydlet a co se tedy bude ve městě vůbec dít. Na řadu dotazů Chlumečané odpověď doposud nedostali.

„Chceme vás ujistit, že připomínky obcí nebereme na lehkou váhu. VRT ale přinese Ústeckému kraji potenciál rozvoje,“ reagoval na výtky starostů náměstek generálního ředitele Správy železnic Pavel Hruška.

Chlumci zkrátka vadí, že se o trase VRT rozhodlo takzvaně „o nás bez nás“ a třeba bez konkrétního počtu nákladních vlaků, kterých má novou železnicí projet podle posledních informací až 150 denně. Nebyla zvažována ani jiná trasa Krušnohorského tunelu, což je podle Srnkové zásadní problém. V Chlumci má rovněž vzniknout kolosální staveniště. Kde? Ani to doposud není známo.

„Dotkne se to spousty lidí v Chlumci i ve Stradově, kde si řada z nich postavila dům, mají na to půjčky a teď jsou postaveni před hotovu věc. Místní se děsí také výstavby. Zasáhne to do přírody, zničí potok, navíc tu bude spousta dělníků, kteří budou trávit čas bůhvíjakým způsobem,“ přidal svůj pohled Chlumečan František S. Prim tedy hraje také starost, zda se Chlumec jako jedno z nejklidnějších míst na Ústecku k žití zásadně nezmění k horšímu.

Zkušeností s velkou stavbou disponuje například Velemín na Litoměřicku, když se v jeho blízkosti stavěla dálnice D8. Poklidnou ves, kde žije zhruba 1700 lidí, během stavby zaplnili dělníci i nákladní auta. „Museli jsme to přečkat, byl tu zvýšený počet aut i dělníků, kteří tu byli ubytovaní, ale k nějakému zásadnímu problému nedošlo. Naopak se většina obyvatel na dálnici těšila, vnímali, že je zapotřebí,“ přiblížil starosta Velemína Petr Křivánek.

Chlumec kvůli všem výše zmíněným důvodům přesto podá žalobu, a to ve spolupráci s advokátní kanceláří Frank Bold advokáti, která se specializuje například na stavební právo a územní plánování či na právo pro veřejnou sféru. S Chlumcem „půjdou do akce“ s největší pravděpodobností také jiné obce, jejichž zastupitelé na krajském zasedání projekt VRT kritizovali, například Hrobce či Židovice. Cíl? Odklad pondělního rozhodnutí krajského úřadu. Finance prý obce na soudní spor mají.

V souvislosti s problematickou situací vysokorychlostní trati se podle oficiálního facebookového profilu Chlumce začaly objevovat dezinformační zprávy a také osobní útoky. Proto starostka Chlumce uvalila ohledně dalšího postupu ve věci VRT informační embargo. „Nadále budu veřejnost informovat pouze v kooperaci se starosty, kteří chtějí usilovat o nejlepší řešení pro své obce a občany,“ napsala Srnková během čtvrtečního odpoledne.

