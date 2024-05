Vysokorychlostní trať je projekt s mezinárodní účastí, díky kterému se z Ústí nad Labem dostanete do Drážďan či Prahy za půl hodiny. Trasa povede z Prahy do Litoměřic, následně podzemním tunelem přes České středohoří a Střekov do centra Ústí nad Labem a dalším více než dvacetikilometrovým tunelem přes Chlumec do Saska, a to Krušnohorským tunelem.

Reportér Ústeckého deníku ve čtvrtek ráno vyrazil do Chlumce, přímo do míst, kudy vysokorychlostní trať povede. Lidé, kteří si v druhém největším městě v okrese užívají vzácný klid, nesou myšlenku těžce a rozporuplně.

„Mám o tom dost informací. Původní trasa měla vést úplně jinudy než mezi Chlumcem a Stradovem, ale kdosi rozhodl o terminálu v Ústí,“ řekl Ústeckému deníku starousedlík František Susa.

„Dotkne se to spousty lidí v Chlumci i ve Stradově, kde si řada z nich postavila dům, mají na to půjčky a teď jsou postaveni před hotovu věc. Ani nevím, zda to s nimi někdo vůbec konzultoval,“ pokračoval dál.

Místní se děsí také výstavby, která podle Správy železnic začne už v roce 2030, tedy za šest let. „Zasáhne to do přírody, zničí potok, navíc tu bude spousta dělníků, kteří v Chlumci budou trávit čas bůhvíjakým způsobem,“ dodal Susa.

Další „chlumečák“ Josef Černý zase tvrdí, že se ho taková trať vzhledem k vyššímu věku netýká. „Jo, vím o ní, ale jsem úplně v klidu. Když to srovnám s tím, jak rychle se u nás staví dálnice, vysokorychlostní trati se určitě nedožiji,“ přidal svůj názor.

Situaci bedlivě sledují i na chlumecké radnici. Starostka Veronika Srnková už před měsícem Ústeckému deníku řekla, že je Chlumec připravený bránit se všemi cestami. „Celé město to může jen zničit,“ tvrdila rezolutně s tím, že lidé se do lokality stěhují především za klidem a pohodou.

Další vyjádření starostka poskytla Deníku ve čtvrtek. „Snažím se vyjednávat co nejlepší možnosti. Hlavním požadavkem města je posunutí Krušnohorského tunelu, a to co nejdále od obydlených oblastí tak, aby všechny naše městské části poškodil co možná nejméně,“ přiblížila Srnková.

Chlumec dle jejích slov rozumí důležitosti výstavby tratě na celoevropské úrovni, ale postup a způsob plánování byl doposud ze strany Správy železnic prý velmi špatný.

„Na trase Ústí nad Labem – Drážďany existuje stále jediná oficiální varianta a ta je pro naše město nepřijatelná. Zda dojde k nějakému vstřícnějšímu kroku ze strany státu bude jasné v červnu. Pokud se nedohodneme, dojde na soudní spor,“ prozradila starostka a dodala, že konference k VRT se uskuteční 6. června v Chlumci i za účasti ministra dopravy Martina Kupky.

Deník s problematikou oslovil Správu železnic, která je jednou z hlavních iniciátorů vysokorychlostní trati.

„Situaci v Chlumci vnímáme a není nám lhostejná, jak si někdo může myslet. Máme před sebou ještě hodně práce a doufáme, že se strany na nějakém řešení dohodnou,“ uvedl zástupce organizace Pavel Hruška s dovětkem, že Správa železnic není jedinou společností, která má na VRT vliv.

Na dotaz ohledně plánovaného zahájení stavby v roce 2030 Hruška uvedl, že je řada orgánů a jednotlivých povolovacích řízení, která vše mohou zdržet. „Je ale zapotřebí si uvědomit, že s protahováním stavby Česká republika přichází o obrovské množství peněz a potenciálu, jímž vysokorychlostní trať oplývá,“ doplnil.

Právě situace v Chlumci tak může být jednou z těch, která celý projekt v jeho zárodku minimálně pozdrží. Lidé se v místě svého bydliště takzvané „vrtky“ zkrátka bojí.

„Přistěhovala jsem se sem z Ústí právě kvůli klidu a teď mám mít doslova za domem vysokorychlostní trať? Spousta z nás se bude chtít zase odstěhovat,“ dodala obyvatelka Chlumce Alena, která žije kousek od místa, kudy trať povede.

V Ústí nad Labem díky vysokorychlostní dráze vznikne nové dvoupodlažní nádraží, a to v současných železničních prostorách za bývalým autobusovým nádražím. Terminál zahrne dálkové linky do Drážďan, Berlína či Liberce, regionální linky do Děčína, Kadaně či Mostu a městské linky do Velkého Března nebo k jezeru Milada. Nádraží tak poslouží jako tranzitní uzel pro všechny směry.

