Příroda Romana Luňáka pohltila natolik, že se vyučil dřevorubcem, a to navzdory faktu, že jeho táta chtěl, aby zkusil hudební konzervatoř. „Prosadil jsem si dřevorubectví, už tam se projevovala moje svéhlavost, ale vlastně jsem se jím nikdy pořádně neživil. Začal jsem malovat a po revoluci byl v ústecké zoo, maloval jsem tam fasády, výběhy a dělal další umělecké práce. Čtrnáct let jsem pak jezdil s kamionem, to byla hrůza,“ vzpomínal na úvod šedesátiletý rodák z Libouchce.

Když zabalil dráhu řidiče kamionu, řekl si, že volný čas zkusí zaplnit prací se dřevem. „Nějak to nakonec šlo, jednou jsem absolvoval i sympozium, kdy se do hodiny musela vyřezat socha. Přiznám se ale, že nemusím tlak lidí, radši vše dělám o samotě, pro sebe. Člověk v sobě musí mít talent, když ho postrádáte, dost se natrápíte,“ pokračoval Luňák, rovněž muzikant, který má s kapelou MG Band i svoji desku.

close info Zdroj: Deník/Jan Pechánek zoom_in Roman Luňák z Libouchce vyřeže ze dřeva i populární chobotničky.

První sochy má dodnes před domem v Libouchci. Mezi mnoha jinými dřevařskými kousky se tyčí dvě postavy v téměř životní velikosti. „Má to být moje žena jako kuchařka a já. Jsem samouk, vše jsem se naučil postupem času a úplně sám. Že jsem blázen mi manželka neříká, ona má dřevo také ráda, navíc kvůli vyřezávání alespoň nezlobím,“ usmál se muž, který je dnes znovu zaměstnán v ústecké zoo, kde má na starost opětovně umělecké práce.

Zakázky od veřejnosti Roman Luňák občas má. Kromě soch vyrábí i ozdobné hole, masky, lavičky, indiánské přívěsky, nebo třeba budky pro ptactvo. Fantazie se meze nekladou, čím divočejší, tím lepší. „Občas něco prodám, nějaké zakázky sem tam mám, ale je to vyloženě koníček, já takhle relaxuji. Navíc se nerad dohaduji o ceně, jsem takový blbec, že bych nejradši vše dával zadarmo. Vlastně když si o peníze řeknu, stejně mi je nikdo nedá. Někdo prodá sochu za padesát tisíc, já udělám stejnou a nedají mi ani patnáct. To moc nechápu,“ poukázal na dvojí metr.

Nejvíc mu dala zabrat zakázka na chobotnice z filmu Chobotničky z druhého patra. „Metr šedesát dlouhé, metr dvacet vysoké, dohromady měly asi šestnáct chapadel. To jsem se hodně natrápil,“ vzpomínal Luňák. Jaké dřevo používá? To, které je zrovna k dispozici. „Na dřevě hodně záleží. S topolem jde práce lehce, z dubu jsou zase nejkrásnější sochy, ale je to velmi tvrdý strom. Zabrat mi dal i vodník, kterého jsem vyřezal z třešně,“ vysvětlil Luňák rozdíl měkkých a tvrdých stromů.

Při práci používá i čtyři motorové pily, navrch frézy a všemožné brusky. Jedna chyba může zhatit celý výtvor, zaváhání se tak při vyřezávání nepřipouští. „Lze sochu udělat s jednou pilou, ale je to pracnější. Detaily, podoba, všechno je o hlavě, ani ne o trpělivosti. Když zkazíte, materiál už se dá nahradit stěží,“ popisoval Luňák své hobby během pondělní návštěvy reportéra Ústeckého deníku. Dle svých slov mezi výrobky přelétává, po padesátce holí momentálně přešel na masky z kúry. Záleží na náladě, na co má zrovna v malé dílně chuť.

close info Zdroj: Deník/Jan Pechánek zoom_in Roman Luňák z Libouchce se našel ve dřevě, vyrobí téměř cokoliv.

V domovském Libouchci chtěl Roman Luňák před časem přispět svými kousky k zajímavější podobě obce. Jeho nápad přidat k místnímu rybníku desítku soch a vyrobit pár laviček pro seniory se ale nesetkal s úspěchem. „Chtěl jsem obec trochu zviditelnit, pozvat sem třeba Toulavou kameru a mít tady klidně dřevařské sympozium, ale obec se rozhodla jít jiným směrem. Škoda, mohlo to být hezké,“ přiblížil nakonec neuskutečněný nápad.

V Libouchci se mu přesto žije skvěle. „Odmalička miluju přírodu a všechno kolem ní. Žijeme tu s manželkou v klidu, na zahradě máme čtvrtý rok prase, je nám dobře. Na zprávy nekoukáme a jít do hospody dnes už pomalu nemá smysl. Jsem generace harmonik, kytary, dnes všichni koukají jen na televizi a pomalu se mezi sebou ani nebaví. Nejspokojenější jsem u dřeva, je to pro mě takový úprk z reality. Rád bych jednou udělal indiána v životní velikosti, se všemi detaily, korálky, pírky, to chci ještě stihnout. Všechno má svůj čas, je ale pravda, že s přibývajícím věkem se mi pila nad hlavu zvedá čím dál hůře,“ uzavřel dřevorubec Roman Luňák.

Mohlo by vás zajímat: Pařížané žasnou nad sochou Čáslavské. Ústečan odhalil zákulisní detaily