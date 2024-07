Janni Vorlíček aktualizováno dnes 12:55

/FOTO, VIDEO/ Tragickou událost řešily dnes složky integrovaného záchranného systému. Do lomu v Mariánské skále se zřítila žena. Stále není jasné, zda se jednalo skutečně o sebevraždu, nebo to byla pouze tragická nehoda. Na místo vyrazili hasiči, záchranná služba i hasiči, kteří museli ostatky ze skalní římsy transportovat do rukou koronera.