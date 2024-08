K největšímu jezeru na Ústecku se sjíždí nejen místní, ale i návštěvníci z Teplicka, Děčínska a jiných okresů. Reportér Ústeckého deníku na Miladě ve středu krátce po poledni zachytil muže z Mikulášovic na Šluknovsku. „My máme také k dispozici přírodní koupaliště, ale menší. Tady je to fajn, voda parádní, ale chybí více stínu. Pár deštníků nestačí, stromy už tu dávno měly být. Lidé by si měli v současných vedrech kam zalézt, takhle musí trpět na horkém slunci,“ řekl starší muž.

Milada je během prázdninového režimu v obležení stovek lidí už od dopoledních hodin. Na rozdíl od některých přírodních vodních ploch v kraji je zde vstupné zdarma, platí tedy pravidlo - kdo dřív přijde, ten má deštník a dřevěné lehátko. Letošní novinkou kousek od hlavní pláže je vodní lanovka. Přestože ve středu brzy odpoledne zela prázdnotou, podle provozovatelky Andrey je zájem ve zkušebním provozu enormní. Kromě vleku je na Miladě k dispozici půjčovna paddleboardů nebo klasika v podobě šlapadel. Za hodinu na šlapadle vytáhnete z peněženky 250 korun na hodinu, za paddleboard zaplatíte 150 korun za hodinu, vždy s dvousetkorunovou zálohou.

Nad chybějícím sociálním zázemím si ve středu postesklo více lidí. Takzvané „tojtojky“ mnohé z nich odrazují dokonce natolik, že s potřebou malé strany jdou radši do vody. „Nechodím tam. Navíc to snad ani pravidelně nečistí a za pár hodin je tam neskutečný smrad. Nedivím se, že lidé pak radši zamíří na malou do vody. Možná i proto je voda letos tak teplá,“ vtipkoval s úsměvem další návštěvník z Krupky. Na Miladu podle svých slov jezdí pravidelně, ve večerních hodinách se kolem jezera rád projede na kole.

Co se týče občerstvení, na hlavní pláži lze využít dva stánky, které mají stejného provozovatele. Z jídel jdou na dračku hranolky za 60 korun a klobásy za 90 korun, udělají vám tu i grilovaný hermelín, krkovici nebo cibulové kroužky. „Hranolky a klobásy frčí suverénně nejvíc, to střídáme pytel za pytlem. Z drinků jedou ve velkém koktejly, mojito a aperol nejvíc,“ přiblížila nejžádanější zboží obsluha jednoho ze stánků. Koktejly stojí 120 až 130 korun, ledová káva se zmrzlinou vyjde na stovku. I za pivo zde ale rekreanti musí počítat s padesátikorunovou zálohou za kelímek.

Například stánek, který slouží zároveň jako sídlo provozovatele vodního vleku, nabízí kromě tradičních jídel včetně pizzy za 185 korun i čebureky. Za jedenáctistupňový Kozel zaplatíte 50 korun, za domácí limonádu 90 korun. Stánek s občerstvením se nachází také na vedlejší pláži Trmice, kde je rovněž půjčovna paddleboardů. Na parkovišti u hlavní pláže je odpoledne možné zapůjčení koloběžek, a to za stovku za 1,5 hodiny nebo za 170 korun za 3 hodiny s vratnou zálohou 1000 až 1500 korun.

„Já s těmi cenami všeho problém úplně nemám, samozřejmě si tu nesmíte dát deset piv, to se pak v rozpočtu projeví, ale jedno dvě si s kamarády dám, je to dražší, ale zároveň jsou ceny srovnatelné s jinými místy. Akorát si víc musíte hlídat kelímek, aby vám vrátili zálohu. Furt lepší, než aby tu byl zbytečný nepořádek a kelímky se válely všude kolem,“ přidal svůj pohled Ústečan Vladimír.

S velkým počtem návštěvníků na Miladě zároveň roste obava z kapesních krádeží a z rušení klidu. Na vše dohlíží strážníci z Ústí nad Labem, Trmic a Chabařovic. Podle zástupce ředitele ústecké městské policie Jana Novotného letos zatím nedošlo k výraznému problému. „Situace na Miladě je daleko lepší než pár let nazpět. Místo se trochu zkulturnilo a k jezeru jezdíme pravidelně v rámci hlídání našeho úseku. Neevidujeme doposud žádnou krádež, nebo třeba rušení nočního klidu,“ doplnil Jan Novotný.

Zda okolí jezera Milada v budoucnu projde alespoň částečnou změnou k lepšímu, třeba z pohledu vylepšení toalet či parkoviště, je ovšem velkou neznámou. Státní podnik Diamo, jemuž jezero patří, totiž prostřednictvím mluvčí Hany Volfové letos v červnu přiznal, že do dalšího rozvoje nehodlá dál investovat. Prý je to hlavně na městech. Situaci komplikují i dosud ne zcela vyřešené zásoby hnědého uhlí pod jezerem, stát je stále ještě definitivně neodepsal. Bez toho se nikomu jinému příliš investovat do okolí nechce. Některé hlasy kvůli ekologii a biotopu jezera dokonce navrhují infrastrukturu pro turisty nerozvíjet.

