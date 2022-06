Mělo by to být otevřené místo, kam svítí slunce a kde není moc stromů, zároveň nejde o plochu, po níž budete často chodit. Šikovným řešením tak může být vytvoření květinových ostrůvků ve stávajícím trávníku, případně kopečků z písku a hlíny, na které vysejete třeba mateřídoušku. Dosévat semínka lučních kytek lze také na holá místa nebo do rozhrabaných krtin.

Nesekejte v době květu

Při důkladné obhlídce svého pozemku také zjistíte, jaké luční kvítí už na zahradě roste. Kvetoucí druhy podporujte tím, že je nebudete sekat v době květu, ale až se vysemení. Pryč však musí agresivní traviny, především ovsík, které byste naopak měli sekat v době jejich květu.

Pokud se rozhodnete pro vybudování květinového ostrůvku, zhutnělou půdu prokypřete a zbavte oddenkatých plevelů, jako je bršlice a urputný pýr, a samozřejmě trávy. Nenáročnou cestou, jak půdu dokonale vyčistit, je přikrytí ostrůvku plachtou, pod níž zhruba během měsíce všechny rostliny zahynou. Potom je lehce odstraníte.

Slepice jako pomocnice

Zdatnými pomocnicemi jsou při čistění zeminy slepice. Když jim vytvoříte přechodný výběh na místě budoucí květné loučky, máte vystaráno. Na uhrabané minipolíčko proveďte výsev semen lučních květin. Abyste si usnadnili práci, je dobré semínka předem promíchat s troškou písku. Snažte se směs rozložit rovnoměrně, pak ji lehounce zapravte do půdy a třeba plochou stranou hrabiček přitlačte do země. Ostrůvek není třeba zalévat a už vůbec ne hnojit.

Vybrat správnou směs

Abyste dosáhli požadovaného výsledku a na kousku vašeho pozemku od jara do podzimu rostly trvalky a bylinky, které lákají motýly a včelky, je třeba vybrat správné složení směsi osiva. Hledejte takové rostliny, kterým bude vyhovovat půda na vaší zahradě. Na kyselém podloží vápnomilné květiny určitě neporostou. Sežeňte si takzvané regionální směsi vytvořené pro oblast, kde žijete.

Kvalitní osivo s našimi původními druhy lučních květin, jako je třeba černohlávek, devaterník, divizna, hvozdíky, jitrocel, kopretiny, zvonky, len vytrvalý a spousta dalších, je dražší, ale neohrozíte okolní přírodu semeny neznámého původu, která mohou na pozemek zavléci nepůvodní, nebo dokonce invazivní druhy. Rozhodně odolejte pokušení smíchat osiva pravých květnatých luk s běžným travním a jetelotravním osivem.

Posbírejte semena na louce

Výsev můžete provádět celý rok, ale nejlepší dobou je jaro nebo podzim na vlhkou půdu. Peněženku ušetří výpravy do okolní přírody, na loukách přece stačí posbírat semena. Další možností je využití posekaného lučního kvítí, které rozprostřete na ostrůvku, kde se rodí budoucí květinová louka. Nastlání v tenké vrstvě byste měli provádět opakovaně od poloviny června třikrát, vždycky za jeden až dva týdny.

Pak už budete jen čekat, až se objeví první zelené lístky. Měli byste vědět, že každá rostlina má jinak rychlý životní cyklus a jinou délku klíčení. Oproti trávě mají přírodní luční květiny pomalý počáteční vývoj. První rok po osetí proto zázraky nečekejte a obrňte se trpělivostí. Většina rostlinek si musí budovat v zemi silný kořenový systém a na vaší zahrádce vzejde především nepohledný plevel. Až louka vyroste do zhruba dvaceti centimetrů, posečte ji, aby zůstalo zelené strniště vysoké kolem pěti centimetrů a podrostové rostliny mohly dýchat. Budete mít díky tomu příležitost se naučit používat kosu.

Na trhu však najdete speciální směsi, které obsahují jak semena vzácných nebo vyhynulých polních plevelů, například koukolu, hlaváčků či kravince, tak vlčí máky a modré chrpy. Právě tento půvabný plevel dokáže potěšit v prvním roce po založení lučního ostrůvku. Druhý rok po osevu už by se na ostrůvku mohly objevit luční kytky. Kosit byste svou loučku měli dvakrát až třikrát během sezony. Poprvé až odkvetou kopretiny, podruhé na přelomu července a srpna a naposledy v září. Mulčování čerstvě posečeným porostem v tomto případě není vůbec vhodné, naopak je třeba rostliny odstranit. Přísun živin, což plně platí také o hnojení, by pomáhal především travinám, kterých se chcete zbavit.

Pastva pro včelky

Pokud chcete přilákat na svou květinovou louku včelky, motýly nebo další opylovače, měli byste jim uchystat takovou skladbu rostlin, která jim bude k dispozici od pozdního jara do podzimu. Zároveň je dobré vždycky ponechat část louky, kterou nebudete kosit, aby včelky měly dost nektaru ke sbírání. Jistě luční kvítí přiláká také motýly. V tohle zarostlém koutku najdou rychle zázemí také kobylky nebo cvrčci. Dobré je však zarostlé, neposekané plochy každý rok střídat.