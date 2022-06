Pokud se do lékárny chystáte třeba s prošlým doplňkem stravy na celulitidu nebo třeba s pět let starým, a tudíž nefunkčním krémem na opalování, tak zadržte. Do lékárny se doplňky stravy nebo kosmetika nevracejí. Obojí patří do běžného odpadu a obaly od nich do kontejneru na recyklovaný odpad. A to nejsou zdaleka jediné položky na seznamu výrobků, které si od vás v lékárně nevezmou.