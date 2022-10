Po celém světě probíhá osvětová kampaň pod názvem Pinktober . Jeho cílem je zachránit co nejvíce ženských životů. Pravidelným mamografickým vyšetřením, doplněným případně dalšími metodami, třeba samovyšetřením, je možné zjistit většinu nádorů již v počátečním stadiu, tedy v době, kdy jsou dobře léčitelné. Jenže v Česku mamografickou kontrolu navštěvuje jen 60 % žen. To chce změnit nezisková organizace Loono svou osvětovou kampaní Růžový říjen .

Nezapomínat na samovyšetřování

V rámci kampaně Loono spustilo webové stránky s informacemi o prevenci, na kterých přináší také odpovědi na nejčastější otázky. V průběhu října Loono vydá desítky edukačních příspěvků na sociálních sítích, připomene, na jaká vyšetření by měly ženy chodit, a naučí správnou techniku samovyšetření.

Zdroj: Youtube

Neopomene tematiku BRCA genů, které výrazně zvyšují riziko vzniku rakoviny prsu a vaječníku: u rakoviny prsu desetkrát a u rakoviny vaječníků dokonce třicetkrát.

Na genetické testy lékaři někdy zapomenou

Včasné odhalování žen, které jsou nositelkami genů BRCA, je tématem i dalších organizací. Genetické testování by měly absolvovat především všechny ženy, u nichž je nádor prsu odhalen do 45 let věku. Ne všude se to bohužel v České republice děje.

Žena má geny jako Angelina Jolie. Kvůli nim onemocněla rakovinou

„Z dat z českého registru CZECANCA odhadujeme, že je vyšetřeno okolo 80 % pacientek s karcinomem prsu, splňujících kritéria pro toto vyšetření. Proto jsme v rámci edukační kampaně obeslali všechna mamologická centra se samolepkou s indikačními kritérii ke genetické testaci. Lékaři tak budou mít kritéria stále na očích a nezapomenou pacientce konzultaci u klinického genetika nabídnout,“ popisuje Veronika Cibulová, tajemnice pacientské organizace Veronica, jak se snaží edukovat méně informované lékaře.

Nádor prsu hrozí i mužům

Pomůže ale i to, když ženy budou o svém zdraví vědět víc a nebudou se ostýchat lékaři o vyšetření říci samy.

„Občas se stane, že lékař ženu s rakovinou prsu, zvláště ve středním věku, na genetickou testaci bohužel sám nepošle. I proto lze aktivní přístup žen-pacientek jen doporučit,“ říká Petra Adámková, předsedkyně výboru Hlasu onkologických pacientů.

Rakovinou prsu mohou onemocnět i muži. K lékaři se ovšem bojí

Na genetické testy jdou kromě pacientek s časnou rakovinou prsu vždy i jejich rodinní příslušníci, tedy děti, sourozenci a rodiče. Test se provádí také u mužů, protože i u nich hrozí rakovina prsu.

Leták zachraňuje životy

Skvělým výsledkem spolupráce pacientských organizací a lékařů je nový edukační leták, zaměřený na základní informace o karcinomu prsu v souvislosti právě s genetickou mutací BRCA. Autoři jsou špičkoví odborníci v oblasti onkologie: profesorka Tesařová, primářka Zimovjanová a profesor Zikán.

MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D., primářka Onkologické kliniky VFN (na fotografii uprostřed) s představitelkami pacientských organizací při křtu nové příručky pro pacientky s genetickými mutacemi BRCA 1 a BRCA 2.Zdroj: Se svolením Addicts

Křest proběhl teď v říjnu a profesorka Petra Tesařová o edukačním letáku prohlásila, že „může zachraňovat životy.“ Riziko karcinomu prsu totiž u nosiček genové mutace BRCA začíná významně stoupat už od 25 let věku. Když se mutace zjistí včas, jde nádoru předejít sledováním pacientky nebo včasnou preventivní operací.