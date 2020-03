„Lékaři, mnozí ve věkové skupině nad šedesát let, jsou bez adekvátních ochranných prostředků vystaveni extrémnímu riziku. Ze zahraničí přicházejí informace o prvních mrtvých z řad praktických lékařů, kteří podlehli onemocnění Covid-19,“ konstatoval ve výzvě vládě jeho předseda Petr Šonka.

Zavřena tak byla například poliklinika ve Strakonicích. I když v tomto případě nákazu na polikliniku zavlekla jedna z lékařek, která byla lyžovat v Rakousku.

Podle Šonky je nutné si uvědomit, že i sami lékaři a sestry se mohou stát významným rizikovým faktorem a přispět k rozšíření onemocnění, k čemuž již bohužel v několika místech České republiky došlo. Sdružení proto žádá vládu, aby zajistila dostatek ochranných pomůcek pro primární lékařskou péči a informovala o množství a předpokládaném termínu dodání. „Lze uvažovat o různých možnostech řešení– například koncentrace pomůcek do vybraných ordinací či center pohotovostí, přičemž ostatní by omezily provoz na bezkontaktní,“ uvádí Šonka.

Dále by podle Sdružení měla vláda umožnit odložení zbytečných kontaktů s lékaři. V současnost prý není například možné provádět posudkovou činnost či prohlídky seniorů na řidičské průkazy. Vláda by prý také měla vyjasnit pokyny pro státní instituce a veřejnost. „V současné době se objevuje doporučení u osob s cestovatelskou anamnézou a obtížemi obracet se z důvodu přetížení linek 112 na praktické lékaře, kteří jim ale neumí nijak pomoci a stejně jejich stav budou řešit přes výše uvedený telefonický kontakt. To pouze zahlcuje zdravotní systém,“ míní Šonka.

Zřízení telefonických linek

„Požadujeme okamžité zřízení telefonických linek, které budou určeny pouze pro lékaře a budou sloužit pro konzultaci stavu nejasných pacientů. Z několika ordinací máme informace o v těchto dnech probíhajících kontrolách ze strany státních orgánů – například Státní ústav pro kontrolu léčiv atd. To v této kritické době zbytečně komplikuje provoz ordinací a ohrožuje zdraví kontrolorů. Žádáme jejich okamžité zastavení,“ dodává.

Sdružení také doporučuje svým členům, aby používali ochranné pomůcky, pokud je mají, omezili ordinační hodiny, počet personálu a neošetřovali banality. „Uzamkněte čekárny svých ordinací a dovnitř vpouštějte pacienty pouze po předchozí domluvě,“ zní doporučení pro lékaře.

„V okamžiku, kdy Vám dojdou předepsané ochranné pomůcky již nejste schopni zajistit bezpečný provoz ordinace. Proto převeďte činnost Vašich praxí nouzového režimu. V tomto režimu uzavřete své ordinace pacientům. Poskytujte pouze telefonické či elektronické konzultace, zajistěte předpis e-Receptů a vystavování e-Neschopenek, ale nevstupujte do fyzického kontaktu s pacientem,“ konstatuje dále Sdružení praktických lékařů.