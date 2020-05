Důvod? „Byly problémy s jeho distribucí,“ vysvětluje šéf Evropské asociace nemocničních lékárníků Petr Horák. Výroba a dovoz medikamentu se jednoduše „zasekl“ kvůli vrcholící koronavirové pandemii.

Chyběly desítky léků

Podobně na tom byly i další medikamenty. Podle lékárníků chyběly na pultech dokonce desítky nejrůznějších přípravků. Výpadky postihly hlavně takové léky, které do Česka putovaly z továren v Číně.

„Kvůli epidemii koronaviru se totiž nejprve zastavily výrobní linky a později zkolabovala i doprava,“ doplňuje šéf České asociace farmaceutických firem Martin Mátl. Některé léky se tak podle něj neměly do Evropy vůbec jak dostat.

Evropská unie proto nyní plánuje změny. Závislost na dovozu léků z Číny chce výrazně omezit. „Tahle krize skutečně ukázala, jak moc je naše závislost na dovozu léků z Asie chorobná. Jde přitom o strategické suroviny, na nichž záleží zdraví a životy obyvatel. Měli bychom je proto mít pod kontrolou,“ vysvětlil Petr Horák.

Výroba léčiv by se podle něj měla znovu vrátit do Evropy – tak jako tomu bylo ještě v roce 2010, než se farmafirmy začaly kvůli ekonomické recesi přesouvat do levnější Asie.

„Bude to sice znamenat mírné zdražení léků, nebude to ale žádné drama,“ doplňuje Horák. Ceny totiž podle něj poskočí jen u nejlevnějších pilulek, navíc o pouhé jednotky procent.

Přebujelá byrokracie

S farmaceutem souhlasí i eurokomisařka Věra Jourová. Evropská komise už podle ní připravuje strategický plán, podle kterého by se soběstačnost EU v produkci léků posílila. „Je třeba hledat nové dodavatelské řetězce a také posilovat výrobu přímo v Evropě,“ řekla.

Podle Petra Horáka by firmám pomohlo hlavně to, pokud by evropské země zjednodušily a zrychlily registraci léků. Tedy udělování razítek, bez kterých nemohou medikamenty na trh. „Jakákoliv změna výrobního procesu či dodavatele surovin totiž podléhá právě časově a finančně náročnému schvalování,“ potvrzuje i šéf asociace Martin Mátl.

Pokud by se to ale povedlo, výroba části léků by se mohla podle Horáka vrátit do Evropy během několika měsíců.