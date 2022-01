Deník proto zanalyzoval data ze zemí, do kterých nejnovější varianta covidu dorazila už před časem, aby ukázal, na co se máme v následujících týdnech připravit.

Zažijeme nový rekord

Omikron je výrazně infekčnější než delta, která dominovala na podzim. Navíc umí zčásti obcházet imunitu po předchozím prodělání nemoci či po očkování.

Dá se tak předpokládat, že v nejbližších týdnech budou v Česku překonány dosavadní denní maxima nakažených. Ve všech evropských zemích, které již ovládl, stanovil omikron nové rekordy, a to i na čtyřnásobcích dosavadních maxim, v Dánsku dokonce na šestinásobku.

Koronavirus je na dobré cestě stát se endemickým. Nesmíme to ale zkazit

Šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek odhaduje, že při omikronové špičce se nakažení v Česku budou počítat v desítkách tisíc denně. Jen pro srovnání – doposud rekordním dnem byl loňský 25. listopad s necelými 28 tisíci novými případy.

Ustojí to nemocnice?

Přestože nakažených přibude v následujících týdnech vysoký počet, nemocnice by se neměly dostat za hranu kapacit. Průběh onemocnění je totiž v případě omikronu mírnější. Proti vážným stavům, hospitalizacím i úmrtím chrání očkování, zejména pokud si lidé už došli pro posilující dávku.

Jako ilustrace ze zahraničí může posloužit zmíněné silně proočkované Dánsko, které se sice potýká s extrémně vysokými počty nakažených, ale v nemocnicích leží méně lidí než při předchozích vlnách.

Místo testů hlídání splašků. Kontrola odpadních vod škol může nahradit antigeny

Jelikož se dá předpokládat, že i na jednotkách intenzivní péče bude končit méně pacientů, ani křivka zemřelých by se neměla v Česku vyšplhat nad rekordy z loňského jara.

Aby měl kdo dělat

S omikronem ale souvisí nový typ hrozby: a to, že kvůli vysokým počtům nakažených v izolaci a jejich kontaktů v karanténě nebude dost pracovníků v oborech klíčových pro chod státu.

Vláda proto chystá pro vybrané profese výjimku. I po pozitivním antigenním testu by lidé mohli (až do výsledku potvrzujícího PCR testu) pracovat s respirátorem, pokud by byli bez příznaků covidu.