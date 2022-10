Došli jste si k lékaři na preventivní prohlídku zraku a kromě pokynů, jak léčit vaši případnou oční chorobu, si odnášíte také předpis na dioptrické brýle? Pak je většinou jen objektivní – konstatuje přístrojem naměřené hodnoty a nezohledňuje vaše subjektivní vnímání. Určitě se proto objednejte do oční optiky k optometristovi na důkladné měření zraku.

„Lidé někdy přicházejí s tím, že chtějí přesně takové dioptrie, jaké mají na předpisu. Vždyť to přece napsal lékař!“ říká optometrista a vedoucí optik Lentiamo Jakub Odcházel. Jenže oční lékaři nemají ve své ordinaci takové vybavení a především časové možnosti, jako optometristé v oční optice.

Lékařské měření není vždy přesné

„Ideální varianta je, když spolupracuje oftalmolog s optometristou. Je zásadní, aby si každý chodil ověřovat zdraví svých očí k lékaři, ale korekci zrakových vad by měl klient svěřit optometristovi v oční optice. Je tady na to víc času, máme moderní technologie. Opravdu se nám často stává, že lidé přicházejí s dioptriemi naměřenými od lékaře a my je u nás změříme úplně jiné,“ vysvětluje Jakub Odcházel.

Při klasických vyšetřeních se měřilo každé oko zvlášť, zatímco při 3D metodě se po celou dobu vyšetřují obě oči současně.Zdroj: Se svolením Lentiamo

Strach z nákupu drahých brýlí

V optikách Lentiamo mají k dispozici špičkové 3D vyšetření očí, říká se mu také zážitková refrakce. Při klasických vyšetřeních se měřilo každé oko zvlášť, zatímco při 3D metodě se po celou dobu vyšetřují obě oči současně, takže refrakce je daleko přesnější a komplexnější.

Lidé mají bohužel z běžných měření leckdy zkušenosti, po nichž si nechtějí pořídit drahé brýle ze strachu, že si na ně nezvyknou. Váhají s tím, že když jim minule brýle změnili, nevyhovovalo jim to, nebo argumentují, že sousedka si pořídila drahé multifokály a nevidí na ně. Proto ani oni nechtějí riskovat špatný výběr.

3D vyšetření je superpřesné

V optikách Lentiamo mají k dispozici 3D vyšetření, které riziko špatného výběru výrazně odstraňuje.

„Kvalita vyšetření je na vyšší úrovni. Snažíme se nejen o to, abychom docílili ostrého vidění, ale také o to, aby co nejlépe fungovala spolupráce mezi pravým a levým okem. Mám u 3D vyšetření k dispozici testy, kdy na jednom obraze dokážu porovnat, jak vidí pravé a levé oko. Jedná se dvouřádkový test, kde pravé oko vidí na obrazovce jen horní řádek, levé oko zase spodní řádek. Když jedno oko zakryji, vidí zákazník jen jeden z řádků. Mozek skládá, v ideálním případě, vždy dva obrazy v jeden a díky tomuto testu mohu porovnat kvalitu těchto dvou obrazů odděleně,“ popisuje optometrista.

„Bez tohoto a dalších testů bych nevykorigoval práci obou očí najednou – když mi zákazník řekne, že vidí dolní řádek rozmazaně, vím, že levé oko není dobře vykorigované a snažím se to napravit. Když takto vykoriguji perfektně obraz pravého i levého oka, vytvoří mi to dohromady ideální zrakový vjem,“ dodává Jakub Odcházel.

Lepší je oko nezavírat

Velikou výhodou 3D vyšetření je i fakt, že při něm má pacient obě oči stále otevřené. Na nasazených speciálních brýlích jsou filtry s cirkulární polarizací a díky nim optometrista dokáže rozdělit obraz mezi pravým a levým okem. Při běžném testování, kdy člověk kouká na tabulku s různě velkými písmeny a snaží se je přečíst, se pokaždé jedno oko zakryje.

„Když oko nezakrýváme, je to pro pacienta mnohem příjemnější a přirozenější. Při vyšetřování s jedním okem zakrytým by se po jeho odkrytí mělo s dalším testováním počkat, aby v něm proběhla adaptace. A ta zabere tři až pět minut.

„Troufnu si říci, že na adaptaci oka v 90 procentech při běžných vyšetřeních optometristé nijak zvlášť nečekají. Prostě odkryjí zakryté oko a hned se ptají – jak vidíte? Pacient se přitom potřebuje rozmrkat a adaptovat, jinak může při testování snadno vzniknout nějaká odchylka,“ upozorňuje Jakub Odcházel.

A takové rozdíly naměřených hodnot, i když se pohybují třeba jen ve čtvrtkách dioptrií, pak v reálu bývají zásadní. U cylindrů, pomáhajících při astigmatismu, je důležité, aby výška a osa cylindrů byla co nejpřesnější. Opět se to lépe stanovuje s oběma očima otevřenýma.

„Když neudělám perfektní korekci, mohu zákazníkovi prodat sebelepší drahé brýle a zákazník na ně dobře neuvidí,“ dodává optometrista.

Češi zanedbávají prevenci

Podle průzkumu STEM/MARK pro společnost Lentiamo z roku 2021 si 18 % Čechů nenechává vyšetřit zrak vůbec. Oproti tomu na západ od nás je vyšetření očí považováno za stejnou samozřejmost jako třeba návštěva zubaře. Podle německého průzkumu jen v posledních 12 měsících vyšetření zraku podstoupilo 49 % Britů, 43 % Američanů nebo 33 % Němců. Podíl těch, kteří na měření zraku nechodí vůbec, se pohyboval mezi 5 až 9 %.