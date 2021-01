Když jste šli před pětadvaceti lety do kina, vzali jste si s sebou možná nějaký bonbón, ale jinak nic. Dneska lidé automaticky kupují colu a kotle s popcornem, které jsou stále větší a větší. A to je velké lákadlo. Jak se takovým pokušením postavit?

Jste při konzumaci jídla otroky jiných?

Člověk si neuvědomuje, že se dostává do područí druhých, kteří určují, co on bude jíst. Například popcorn má vysoký glykemický index. Ten u citlivějších lidí může rozhoupat hladinu cukru v krvi a zhruba po dvou a půl hodinách začne být člověk nervózní, podrážděný, potřebuje něco sníst. Když vyjde z kina a kolem na něj číhají mekáče a rychlá občerstvení…

Dále velká cenově výhodná balení, způsob stravování "all you can eat" nebo forma "all inclusive“ na dovolených. Člověk přestává být rozhodujícím činitelem ve volbě potravy, nereaguje na signály svého těla, ale podléhá obchodníkům, kteří vyrobí více než lze zkonzumovat.

Pojďme to změnit

Toxické prostředí asi jen tak nezměníme, ale můžeme změnit míru, do jaké na nás bude působit.

Dnes máte za úkol sledovat konzumaci „jídla navíc“ - takové to celodenní zobání ať už u počítače, knihy nebo televize, nadměrné ochutnávky při vaření, dojídání zbytků, snědení koláčku, který jste si koupili, když jste procházeli kolem pekárny apod. Zjistěte, které spouštěče vás k takovému jídlu provokují a co všechno mimo hlavní jídla, případně plánované svačiny sníte.

Zdroj: stob.czTIP: Rady a tipy, jak odolávat vnějšímu prostředí, nepřejídat se na oslavách a nepodléhat dalším pokušením, najdete v brožurce Chci změnu – Jak na psychiku. K zakoupení je na www.stob.cz.

Přijďte se v rámci Světového dne obezity začátkem března poradit s odborníky STOBu nebo si zdarma nechat změřit složení těla. Více informací o akci na www.stob.cz.