Ústí nad Labem -(aktualizováno) U krajského soudu v těchto dnech probíhalosoudní přelíčení ve věci vraždy malého chlapce Jana Rokose. Připravovalijsme pro vás podrobné on-line zpravodajství.

14.45 - Po ukončení rekonstrukce Grepl prohlásil, že skutečně viděl bodnout Staškovou. Stašková odmítla, že by syna nožem bodla.

Předseda senátu soudce Ivan Elischer ukončil jednání s tím, že soud nestihl během tří dnů veškeré dokazování a proto bude jednání pokračovat 5. září.



13.30 - Následovala rekonstrukce se Staškovou. Vypovídala podobně jako před soudem. Říkala také nepravděpodobný dialog poté, co byl Honzík údajně bodnutý Greplem: „Miminko moje neumírej mi. Neumírej.“ Chlapec prý odpověděl: „Mami neboj, já ti neumřu…“ Grepl potom podle Staškové šel pro baterku, protože bylo šero, chtěl chlapce zakopat. Přinesl i zapalovač, protože mu Stašková řekla, že v autě má zapalovač „i se svítíčkem“. Potom ho ale nesla do auta, protože byl těžký, vzalho Grepl a dále uvedla, že seděli dvě tři hodiny u Honzíka, který pobrekával. K vlastnímu udušení chlapce překvapivě uvedla Stašková, že hovořila s Greplem a uvedla: „Říkal jsi, že to bude rychlý a přitom trpí…“ Stašková přitom tvrdila, že nevěděla, že ho chce Grepl bodnout nožem… K udušení Honzíka uvedla: "Grepl řekl běž z auta a já to dokončím…"

13.00 - V rámci projednávání případu byla také přehrávána na videu rekonstrukce vražedné události. Grepl na figuríně například ukazoval, jak chlapce udusil. Uváděl: Položil ho do auta dozadu, Honzík naříkal. Když ho potom dusil, nebránil se, nehýbal rukama. Grepl necítil odpor, přestal až když přestal chlapec hýbat nohama. V té době prý Stašková seděla venku před autem na bobku a kouřila. Oba obžalovaní se téměř vůbec nedívali na rekonstrukci. Hleděli dolů, zvláště ona, aby jí nikdo neviděl do tváře. Hlídala se, využívala svých splývajících dlouhých vlasů.



9.40 - Soud dále probíral listinné důkazy, například i ohledání zadrženého Greplova auta Ford Escort. Například ze závěrů odborné kriminalistické fyzikálněchemické expertizy vyplynulo, že vzorky zeminy zajištěné při ohledání místa činu ze dna hrobu vykazují ve všech sledovaných vlastnostech fyzikálních, optických i chemickým složením shodu se vzorky zajištěnými na lopatě a krumpáči. Obě stopy byly zajištěny při ohledání vozidla Ford Escort dne 29.12. 2007. Soud dále konstatoval, že analýzou telefonních hovorů a SMS zpráv z mobilního telefonu zajištěného u Staškové lze vysledovat pohyb obžalovaných po České republiky.Totéž platí o komunikaci Staškové s otcem - Romanem Rokosem. Lokalizace mobilního telefonu dne 9.12.2007, kdy mělo dojít k zavraždění Honzíka, potvrzuje, že mobilní telefon, tedy jeho majitelka, se nacházela v místě, které pokrývala buňka přenosu signálu označená jako stožár Policie ČR Nakléřov Petrovice, což je i v souladu s výpovědí obžalovaných. Důkaz, který potvrzuje uložení těla poškozeného do připraveného hrobu, představuje část dětské umělohmotné figurky – její levá ruka. Byla nalezena na místě činu - v jámě, kde bylo tělo uloženo. Samotná figurka byla zajištěna v igelitové tašce s dalšími Honzíkovými věcmi v Greplově fordu.

9.00 - Fialka potvrdil, že obě rány byly smrtelné. K intenzitě ran uvedl, že obě byly srovnatelné. Chlapec byl zcela zdravý. Soudní znalec také dodal, že vědomí chlapce bylo porušeno až vyšším stádiem šokového stavu. „Lze tedy předpokládat, že dění kolem sebe a zejména bolest vnímal nejméně několik desítek minut,“ uvedl Fialka.

Předseda senátu Ivan Elischer se zeptal, jak to mohlo být s možností záchrany chlapce. Fialka upřesnil, že záchrana chlapce by byla možná v řádu minut, nanejvýše desítek minut. Státní zástupkyně se zeptala znalce, že při prvotním pohledání nebyly zjištěny stopy udušení, ale nakonec o dušení hovořil. Fialka uvedl, že na základě tečkovitých stop (došlo ke krevním výronkům) bylo zjištěno, že chlapec byl dušen, stopy byly odpovídající tomu, co uvedli obžalovaní.

Důležité bylo, že na otázku Fialka dodal, že k bodnutí by stačila i menší síla ženské ruky.

8.50 - U zavražděného pětiletého Jana Rokose se rozvinul šokový stav, který bezprostředně ohrožoval jeho život. „Z injekčního vpichu v pravé loketní jamce porucha zdraví u poškozeného nevyplývala,“ uvedl Fialka. Dále řekl ke krevním výronkům, že odpovídají obviněným uváděnému dušení poškozeného, ucpáním dýchacích cest rukou. Pravá plíce byla následkem tohoto dušení vzedmutá. Za bezprostřední příčinu smrti Fialka označil udušení, které však nastalo až v termální fázi šoku, tedy by i bez tohoto dušení chlapec zemřel. Došlo již k částečnému vyschnutí tkání, že od smrti uplynulo zhruba 14 dnů a mohl proto zemřít 9. prosince 2007.

V levé kapse ve dveřích fordu Fialka viděl nůž, který mohl být použit k smrtelnému bodnutí. Rány mohly být zasazeny tak, že útočník byl vyšší a bodl směrem dolů, druhá rána by šla zepředu zleva a jen mírně dolů, tedy obě rány by byly vedeny ze stejného postavení. Druhou variantou útoku by bylo, že by stál pachatel těsně za zády chlapce, nůž by držel podhmatem, obě rány by mohly být zasazeny z jednoho místa hned za sebou, uvedl patolog.

8.40 - Justiční stráž přivádí do jednací místnosti obžalované Pavla Grepla a Antonii Staškovou. Soud předvolal znalce ze soudního lékařství patologa Jiřího Fialku a Andreu Vlčkovou.

Fialka uvedl, že nejprve byl přivolán do místa nálezu mrtvoly chlapce, do Českých Zlatníků u Mostu. „Konstatoval jsem, že šlo o násilnou smrt. Potom jsme provedli s doktorkou Vlčkovou pitvu. Dvě rány byly vedeny přes oblečení do hrudníku chlapce,“ konstatoval patolog na úvod.

Útok nožem bezprostředně směřoval proti jeho životu. Jako možnou bezprostřední příčinu smrti označil udušení, čili se shoduje s výpovědí obžalovaných. Samotné dušení však nastalo až v agonálním stádiu, které by v intervalu minut samo o sobě vyústilo do smrti dítěte.

Pokud by byl chlapec ihned po vzniku bodných ran dopraven do nemocnice, byla šance na záchranu jeho života. Každé další prodlení pravděpodobnost záchrany výrazně snižovalo.

Dále uvedle, že na těle chlapce byly zjištěny dvě bodné rány hrudníku. Bodné rány do hrudníku byly komplikovány krvácením do levé pohrudniční dutiny i navenek. Levá plíce zkolabovala, byl zjištěn výrazný otok mozku a otok plic.



8.00 - Ústí nad Labem, budova krajského soudu. Pro Pavla Grepla a Antonii Staškovou začne za půl hodiny třetí den procesu, ve kterém se zpovídají ze zavraždění pětiletého Honzíka - Jana Rokose. Jeho matka Stašková s pomocí přítele Grepla chlapce zavraždila, aby po rozhodnutí soudu nemusela Honzíka svěřit do péče otci, Romanu Rokosovi. Příbuzní zavražděného Jana Rokose netrpělivě čekají, zda dnes padne rozsudek.



středa 13.8.2008 - začaltřetí den soudního jednání



14.45 - Byla přečtena také výpověď Václava Ustrnula, bratra obžalovaného Grepla. Ustrnul uvedl, že Grepla viděl naposledy, když mu bylo asi 12 let. Potom se bratr objevil u něho náhle v únoru či březnu roku 2007. Přijel se Staškovou a Honzíkem. Přijeli asi na týden znovu v srpnu 2007. Když byli u něho, starali se o chlapce řádně. O pátrání po jejich osobách se dozvěděl asi dva tři týdny po jejich odjezdu. O tom, že by si bratr půjčil lopatu, krumpáč a kopal jámu, kam by později uložil tělo chlapce, nic nevěděl.

14.40 - Byla čtena výpověď Soni Gubišové, tchýně Staškové – jde o matku Radka Staško, který byl dříve manželem Staškové.

Uvedla, že někdy v roce 1988 začal její syn chodit s obžalovanou a do doby než se jim narodil syn Radek, bydlela s nimi ve společné domácnosti. Po narození vnuka jim tchýně přenechala byt a odešla bydlet jinam. Během společného soužití se Stašková a její syn chovali k sobě slušně, nehádali se. Syn, který se jim narodil, zemřel asi ve 3 měsících. Poté Stašková znovu otěhotněla a narodila se jim dcera Soňa. O dceru se nestarala, ve věku jednoho měsíce ji nechala samotnou doma, tuto našel syn. Stašková se zdržovala celý týden mimo rodinu, dodnes neví kde. Když bylo vnučce asi 16 měsíců, přivedl ji Grepl, že ji Stašková bije a je schopna ji zabít. Tchýně si vnučku ponechala v péči a nakonec jí byla svěřena do pěstounské péče. Matka o svojí dceru Soňu nejevila zájem. V říjnu 2007 ji navštívil Roman Rokos a od něho se dozvěděla o Honzíkovi.

Stašková nesouhlasila s tím, že by na týden zmizela. Bylo předem dohodnuto, že na týden odjede.

Dcera Staškové, Soňa Stašková uvedla ve výpovědi, která byla čtena, že naposledy viděla matku ve 13 letech, předtím, když byla jako malá několikrát na návštěvě u matky. Bavila se více s Greplem než s matkou. Matka oponovala, že byla příliš malá, než aby si pamatovala jak se k ní kdo choval na návštěvě, bylo jí rok a půl.

14.20 - Předseda senátu přistoupil na konfrontace obou obžalovaných. Postavili se proti sobě a každý zopakoval svojí verzi případu.

Grepl řekl: Byl jsem dva metry od vás, víš, že jsi ho bodla dvěma ranami.

Stašková oponovala: Víš, že jsem to neudělala, byla jsem dál od vás, utíkala jsem k vám, když kluk zakřičel, ale klidně to vezmu na sebe, nemám už pro koho žít, co jsem měla, to jsem ztratila i svoji vinou.

K vykopání jam řekli obžalovaní toto:

Grepl: Víš jak to bylo na Moravě i u Ústí, jen u třetí kopání jsi nebyla, to jsem kopal sám.

Stašková: Nevím, co bych na to řekla, když jsem u toho nebyla. Mohu to vzít klidně všechno na sebe, protože jsem všechno již ztratila.

Elischer potom přistoupil ke čtení svědeckých výpovědí některých osob, které nebyly předvolány.



13.53 - Výpovědí policisty skončil výslech svědků. Předseda senátu soudce Ivo Elischer po té seznámil obžalovanou Staškovou s výpovědí Grepla, kterou on učinil v její nepřítomnosti při včerejším výslechu.

Stašková popřela, že by Honzíka zavraždila. Jámy mu nepomáhala vykopat.



12.30 - Obžalovaní na Hašlerovu výpověď reagovali: Stašková uvedla, že Irsko jako místo kam by mohli jet, navrhl její bratr Hašler. Totéž říkal i Grepl. Kromě toho Grepl nesouhlasil s Hašlerem, že by Hašlerovi rozprodali věci. Soudce Elischer ale uvedl, že nejde u tohoto soudu o spor o majetek, proto není třeba toto dále probírat.



12.20 - O svém vzteku Hašler dodal, že hlavním motivem ale byl strach, proto volal Rokosovi. Ví, že jeho bratr hovořil o tom, že spáchá sebevraždu a později to udělal. Měl strach, aby se proto v rodině nestalo zase něco hrozného.

Na dotaz státní zástupkyně, co může říci o vyhrožování pistolí, Hašler uvedl, že když navštívil obžalované v Dolním Žandově, bylo to již v době, kdy



Stašková věděla o povinnosti předat Honzíka otci. Když se sestra vyjádřila, že se synem raději zabije, než aby ho vrátila, Grepl řekl, že si pořídí pistoli a raději Rokose zabije, jen aby mohl zůstat Honzík u Staškové. „Tehdy jsem tomu nevěřil, připadalo mi to směšné, dnes už ani ne…,“ dodal Hašler.

Hašler potvrdil, že jeho sestra uvažovala o azylu v Irsku. Sehnal jí k tomu podklady na internetu, ale nevěřil, že by azyl získala.

Ke vztahu Honzíka k matce a Greplovi Hašler dodal, že si všiml, jak je chlapec zmatený, jako by nevěděl, kam patří, nevěděl, jak se má chovat. Staškové říkal teto a Greplovi strejdo. Grepl Honzíka doslova miloval. Sestra se k chlapci chovala vždy slušně.



12.00 - Svědek Jiří Hašler, bratr obžalované Staškové, uvedl, že na vlastní žádost šel do dětského domova. Ví, že v rodině není od slova k násilí daleko. Zarazilo ho proto, že jeho sestra se vyjádřila, že se se synem raději zabije, než aby ho vrátila otci. Oznámil to Romanu Rokosovi a sdělili to i na Policii ČR. Řekl to i několika příbuzným.



Uvedl, že Rokose měla jeho sestra Stašková asi ráda, byl tam nějaký vztah. Později, když byla s Greplem, byl Grepl vůči jeho sestře doslova blázen.

"Sestra mi rozprodala zařízení bytu, doslova mi podorazila nohy. Zmizela veškerá elektronika a části nábytku byly pryč. Od té doby jsem se sestrou nebyl vůbec v kontaktu. Bylo to v době, když začali cestovat v autě po republice, aby je nenašli," dodal Hašler.

Upozornil jsem Rokose na to, co sestra řekla ze vzteku, že mě okradla a také proto, že jsem měl strach o Honzíka.



11:45 - Svědecká výpověď svědka Pavla Davida, který žije ve společné domácnosti s matkou obviněné, Annou Nyčovou, se nesla v duchu prohlášení: stále k nám jezdí, byli v Ústí několikrát v měsíci, většinou neměli peníze. "Nelíbilo se mi to, protože na ně bylo vyhlášeno pátrání, mohli nás dostat do potíží. Přijeli na kafe a už zůstali," uvedl David.



Při poslední návštěvě v prosinci uvedla Stašková, že nemají s sebou Honzíka, protože je někdo na návštěvě.

David uvedl, že se David několikrát pohádal se Greplem, zdálo se Davidovi, že štve rodinu proti němu. Nakonec řekl Greplovi, aby odjeli, jinak požádá bratra, aby přijel a vyhodil je, protože on se nemůže kvůli úrazu nohy dobře hýbat. Ale o Greplovi říkal, že se o Honzíka staral jako otec, obžalovaná Stašková byla chladnější, ale nebyla na něho zlá, zdůraznil David.



O tom, že jsou hledaní, se dozvěděl David od Grepla. "Neschovávali se, Grepl chodil s Honzíkem na hřištěm, chodili na nádraží se podívat, Stašková se mnou ven nakupovat. Jako by Stašková čekala, že je najdou a zadrží," uvedl David.

Dodal, že nechali u nich šicí stroj a video, řekli, že chtěli utéci někam na východ. Dále David řekl, že v kuchyni, kde seděl s Greplem, Stašková uvedla, že raději, než aby vydala Honzíka otci, že ho zabije. Grepl k tomu dodal, že to někam napere autem. "Já jsem řekl, že na to nemá právo, protože nikomu nedal život. Bylo to v srpnu," uvedl David. Potom dodal, že o zabití Honzíka vlastně hovořili v různých dnech oba obžalovaní. Ale Rokose podle výpovědi neměl rád. K Rokosovi uvedl, že Staškovou k tetě "odkládal jako balík."

Obžalovaní neměli na svědka dotazy, Grepl jenom uvedl, že se Davidovi později za hádku několikrát omluvil.



11.20 - K setkáním s Honzíkem a se Staškovou Nyčováuvedla, že ji s Greplem navštívili v květnu či červnu 2007 dvakrát. Poprvé zůstali týden, druhé dva týdny. Naposledy viděla teta Honzíka začátkem prosince, když se za ní stavili v práci. Později přijeli v prosinci bez Honzíka, řekli, že Honzíka nechali u tety a chovali se normálně.

K návštěvě pracovnice sociálního odboru Magistrátu v Ústí nad Labem, která měla kvůli Honzíkovi za Nyčovou přijít, uvedla, že o tom ví. Nebyla doma a mluvila s ní jenom její dcera Božena Nyčová. Tehdy nebyl Honzík na návštěvě u tety. Bylo to až po vyhlášení pátrání. (Policii v únoru 2008 uvedla, že k tomu došlo v listopadu 2008.)

Policie nikdy u ní Honzíka a jeho matku nehledala, zdůraznila Nyčová. Teta se zastávala Staškové, uváděla před soudem: „Honzík, když měl jet k Rokosovi, říkal, že jsou zlí, jenom ta malá holčička (dcera přítelkyně Rokose) je hodná.“ Zároveň ale uváděla, že se choval hezky k Honzíkovi, když byli na návštěvě jak Rokos tak i Grepl a samozřejmě i Stašková.



11.10 - Před soudem vypovídala po přestávce teta obžalované Staškové Anna Nyčová,žijící v Ústí nad Labem. "Nemohu říci vůči nim nic špatného, protože se chovali k Honzíkovi dobře. Předtím Rokos se Staškovou, později všichni tři. Jednou se opařila, byla u nás proto asi dva měsíce a on jí (Rokos) poslal pětistovku… Byla s Honzíkem u nás, ona (Stašková) dala co mohla, zbytek já,“ uvedla teta Nyčová. Dodala, že jí Stašková řekla o rozchodu jenom, že budou bydlet v Mariánských Lázních a víc neví. Grepla zná Nyčová hodně let, když ještě Stašková původně s Greplem chodila před Rokosem.



Že má být Stašková hledaná se dozvěděla až z televize. „Nikdo je tam ale nehledal, chodili s Honzíkem na hřiště. Živila jsem je, protože ona neměla,“ dodala k tomu teta na otázku státní zástupkyně.

Když žili Stašková a Grepl s Honzíkem spolu, uvedla, že měli k Honzíkovi hezký vztah, Grepl mu koupil, co chtěl.



10.10 - Přítelkyně svědka Romana Rokose Jitka Procházková uvedla, že od listopadu 2006 se začala stýkat s Romanem Rokosem, který se k ní potom nastěhoval. Spolu s ním jezdila nepravidelně o víkendech za synem přítele Honzíkem do Nejdku ke Greplovi. Staškovou v Nejdku svědkyně nikdy neviděla. Setkala se s ní až poté, kdy se přestěhovala spolu se synem z Nejdku do Dolního Žandova.

Uvedla, že vozila s Rokosem chlapci jídlo, kompoty a nějaké oblečení. Stašková bydlela v bytě 1+1 a spal asi s Greplem na jedné posteli, v místnosti byl i kočičí záchod, byl tam podivný pach, jak se říká „staroba“.

Honzík neměl podle Procházkové potřebné návyky, tedy disciplínu, neměl pravidelný denní režim, ale byl šikovný, rychle se učil. O mámě nikdy nemluvil. Mluvil jen o strejdovi Greplovi.

Konflikty se Staškovou začali, když bydlel Honzík již u otce. Procházková se zmiňuje o incidentu, kdy Grepl přijel se Staškovou a nějakým člověkem a chtěli do bytu za Honzíkem všichni tři na návštěvu, jak předtím uváděl na dotaz obhájce již Rokos.

Uvedla dále, že Rokos podal návrh na úpravu poměrů. Proběhl soud a v průběhu jednání soudkyně doporučila, aby dítěti umožňoval Rokos s matkou styk o víkendech. Potom si 25.5. 2007 si pro Honzíka Stašková přijela, ale už jej otci nevrátila. Procházková s Rokosem telefonovali obviněné, ale telefon nezvedala a poté, když se konečně dovolali, řekla, že si syna nechá celý týden a že ho vrátí až příští víkend. Souhlasili s tím, ale matka syna otci nevrátila a přestala zvedat všechny telefony.

Dále říkala totéž, co Rokos: Pátrali po Honzíkovi, kontaktovali některé příbuzné a sousedy příbuzných. Dne 20.7.2007 telefonoval Rokosovi bratr obviněné Jiří Hašler, že Stašková s Greplem prodávají všechny věci a vybavení bytu. Dokonce i nějaké věci, které patří Hašlerovi. A upozornil, že chtějí vycestovat ze země. Dále jim Hašler do telefonu řekl, že Stašková prohlásila: když se u ní Honzík nebude, raději kluka zabije.

„O tom jsme vypovídali s Hašlerem na policii Lázně Kynžvart. Policie nám říkala, že může udělat jen to, že vyhlásí pátrání,“ vzpomíná přítelkyně Rokose.



9.50 - K pátrání po Staškové Rokos uvedl, že své osobní pátrání začal o víkendech v době, kdy bylo vyhlášeno pátrání po Honzíkovi a potom i po matce. Potom bylo vyhlášeno pátrání i po Greplovi, když s policejním ředitelem v Českých Budějovicích měl silnou výměnu názorů.

Na otázku obhájce Rokos potvrdil, že si Grepl se Staškovou natáčeli jejich odchod od Honzíka a chtěli použít video jako důkaz toho, že Honzík by chtěl k nim a při rozloučení citově strádal. Soud video jako důkaz odmítl.



Také Rokos uvedl na dotaz obhájce k jednomu incidentu, že Grepl přijel se Staškovou a „nějakým snědším člověkem“ a chtěli do bytu na Honzíkem všichni tři na návštěvu. Rokos se domnívá, že třetí člověk mohl přijet s nimi, aby odvezli Honzíka. Proto Rokos raději informoval policii, která přijela na místo. Potom vše proběhlo v klidu, byli na návštěvě u Honzíka a potom všichni tři odjeli.

Stašková k výpovědi Rokose uvedla, že se chce Rokos ukázat v dobrém světle. Grepl zdůraznil, že Rokos dával Staškové málo peněz a řekl jí proto, že se ještě jednou bude divit.

9.30 - O vztahu Honzíka ke své přítelkyni uvedl Rokos, že Honzík ji okamžitě přijal. „Hodně nám pomohla Nikolka (dcera Rokosovy přítelkyně). Mě říkala okamžitě táto, krásně jsme se sžili a Honzík do toho krásně zapadl a začal Jitce (přítelkyni) říkat mami. Přistihli jsme Honzíka, jak své matce říkal teto,“ dodal Rokos. Ke Greplovi říkal, že měl Honzíka rád, ale nechal ho být, ať si dělá co chce, nebyla to výchova.



Na otázku soudce, zda dostávala Stašková měsíčně peníze na syna, uvedl Rokos, že v průměru asi tisíc korun, ale bez dokladu, protože nepředpokládal komplikace. Na otázku soudce jaký byl vztah mezi Hašlerem a Staškovou, kteří byli sourozenci, Rokos uvedl, že si vždy „hrozně pomáhali.“ Soudce se na to ptal proto, že Stašková v první den procesu uvedla, že je její bratr Hašler vůči ní zaujatý.



Na otázku soudce Rokos uvedl, že Stašková se o své dceři Soně, kterou měla ze dřívějšího vztahu, zmínila, že neměla prostředky a proto jí vychovává babička. Ale nikdy jí neposlala ke svátku či narozeninám blahopřání, když jsme jeli kolem místa, kde její dcera Soňa bydlela, nechtěla jí navštívit. Rokos potvrdila otázku soudce, že skutečně Stašková odpověděla na otázku: Proč se vrací ke Greplovi? – toto: „On je imbecil, udělá cokoliv, třeba skočí i z okna.“



9.20 - Rokos vzpomínal, že navštěvoval Honzíka a Staškovou, ale "Staškovou mi to bylo zakazováno, Grepl proti tomu nic neměl. S Greplem jsme do té doby nevycházeli zle a vypomáhali jsme si. V té době jsem byl velmi zaměstnaný a přesto jsem o víkendem zajížděl za synem," uvedl Rokos.

Dále uváděl: Potom se Stašková s Greplem odstěhovali do Nejdku u Karlových Varů. Syna navštěvoval v Nejdku, Stašková nechtěla pustit Honzíka s otcem do Tábora. Syn komunikoval s Greplem, odjížděl se synem do cukrárny a během dne potom Greplovi syna vracel, protože Stašková nebyla při jeho návštěvách vůbec přítomna.



Podle Rokose syna převážně vychovával Grepl. Stašková bydlela někde v Dolním Žandově, kde měla pracovat. Rokos si po určité době našel novou přítelkyni Jitku Procházkovou, která vychovávala dceru a tak se rozhodl, že získá syna do své péče.

Rokosova přítelkyně navrhovala Staškové, že by mohl být Honzík ve střídavé péči, což bylo Staškovou zamítnuto.

Rokosovi se nelíbilo, že syna vychovává cizí člověk a jeho matka jej pouze nepravidelně navštěvuje. Grepl sám si stěžoval, že o Honzíka nemá matka zájem.



Rokos dal Staškové 3000 korun, aby syna pustila s otcem do Tábora. Proto 2. 2. 2007 si ze Žandova Rokos s přítelkyní odvezl Honzíka do Tábora. V neděli Staškové poslal SMS, že zůstane Honzík v Táboře, protože nechce, aby syna vychovával cizí člověk - Grepl.

V tu dobu začaly soudní spory. Syn bydlel u otce v Táboře, kde začal chodit do školky. Matce Rokos řekl, že může syna navštěvovat, ale jen v jeho přítomnosti, aby ho nemohla odvézt. Převzetí syna nahlásil i na městském úřadě na sociálním odboru.



Rokos potom hovořil o jednání u táborského okresního soudu ve sporu o výchovu Honzíka. Po rozhodnutí Okresního soudu v Táboře z května 2007 byl svěřen syn Jan Rokos do péče svého otce. Předběžné opatření syna svěřilo Rokosovi rovnou do péče.

Potom zavolala Stašková, že si syna vyzvedne na víkend. Předal jí ho tedy, ale zpět ho již nevrátila. Rokos ohlásil situaci na sociálním odboru v Táboře a na Policii ČR. Pokoušel se kontaktovat obviněnou přes mobilní telefon, ale většinou měla Stašková telefon vypnutý.

Asi po měsíci se mu podařilo se se Staškovou spojit, vyhrožoval jí trestním oznámením. "I když jsem věděl, že to nebyl únos a měl jsem proto svázané ruce. Hovořil jsem s Honzíkem po telefonu a on mu řekl, že nechce otce vidět. A řekl otci, že mu to řekla maminka. To byl poslední hovor se Staškovou," uvedl Rokos.



Bratr Jiří Hašler Rokosovi potom zavolal, že chce Stašková odjet do zahraničí a vyhrožuje, že raději syna zabije, než aby ho vrátila Rokosovi. Hašler v lázních Kynžvart spolu s Rokosem toto uvedli na policii. Tehdy také Hašler věděl, že Grepl se Staškovou začali rozprodávat majetek v bytě.

Během dne potkali auto Grepla a informovali o tom ihned policii. Policie doporučila, aby nejeli za Greplem, aby ten nezpanikařil a něco se nestalo.

Rokos se od soudkyně dozvěděl, že se Staškovou telefonicky hovořila a vyzvala ji, aby syna vrátila do péče otce. Dokonce se telefonicky otec se Staškovou dohodl na návratu syna v neděli. V pondělí jsem volal soudkyni, ale měla dovolenou, v úterý se domluvil se soudkyní a začala být vyřizována exekuce pro návrat syna.

"Začal jsem je sám hledat. Jezdil v západních a severních Čechách, dvakrát viděli auto za domem u paní Nýčové v Ústí, její příbuzné. Jednou jsme ve tři hodiny ráno viděli oknem v bytě Staškovou. Nahlásil jsem to policii i sociálce v Táboře," uvedl Rokos.



8.50 - Jako první vypovídal otec poškozeného Roman Rokos, který uvedl, že někdy v roce 2001 se přestěhoval do Tábora, kde se seznámil s Antonií Staškovou přes jejího bratra Jiřího Hašlera. Po určité době se spolu začali stýkat, když od listopadu 2001 žili ve společné domácnosti. V prosinci roku 2002 se narodil syn Jan.



Rokos uvedl, že opustil práci v Táboře a začal dojíždět do Českých Budějovic, kde byl přes týden. Do Tábora se tehdy vrátil Grepl, protože bydleli v bytě, který byl úředně Grepla. Celkově s tím nebyly problémy. Grepl si našel zaměstnání v Táboře. Do roku 2004 bylo rodinné soužití naprosto v pořádku.

Obviněný Pavel Grepl bydlel spolu se Staškovou a Rokosem do narození syna Jana ve společné domácnosti, po narození syna jezdil Grepl o víkendy na návštěvy.



V roce 2005 začal Rokos pracovat u táborské firmy ve Spolkové republice Německo, kdy v průběhu pracovního týdne pobýval mimo rodinu a domů se vracel na víkendy. Protona výchovu syna neměl čas, musel vydělávat. S ohledem na změnu rodinné situace se Stašková rozhodla od Rokose odstěhovat, napsala mu SMS zprávu, že odchází a syna bere s sebou. Rokos to přisuzuje tomu, že byla spíše pro určitý toulavý život.

8.47 - Ústí nad Labem, první patro soudní budovy krajského soudu. Justiční stráž v 8.35 přivádí do jednací místnosti obžalované Pavla Grepla a Antonii Staškovou. Druhým dnem pokračuje proces, ve kterém se tito dva obžalovaní zpovídají ze zavraždění pětiletého Honzíka - Jana Rokose. Jeho matka Stašková s pomocí přítele Grepla chlapce zavraždila, aby po rozhodnutí soudu nemusela Honzíka svěřit do péče otci, Romanu Rokosovi. Třídenní proces povede předseda senátu soudce Ivan Elischer

Státní zástupkyně navrhla slyšet v průběhu procesu tyto svědky: Romana Rokose, otce zavražděného pětiletého Honzíka, Jitku Procházkovou, současnou přítelkyni Romana Rokose, Annu Nyčovou, tetu Staškové, bydlící v Ústí nad Labem ve společné domácnosti s dalším svědkem Pavlem Davidem. Dále dojde k výslechu bratra obžalované Staškové Jiřího Hašlera, dále budou vyslechnuti ti, kteří byli na místě nálezu mrtvého Honzíka 9. prosince – dojde k výslechu strážníka mostecké městské policie Jaromíra Tomana a příslušníka Policie ČR z Obrnic Martina Spěšného. Též bude vyslechnuta soudkyně Okresního soudu v Táboře Jana Provazníková.



úterý 12.8.2008 - začal druhý den soudního jednání

13.50 hodin - K vykopání tří jam (hrobů): psycholožka měla na dotaz soudu uvést, proč v srpnu byla vykopána první jáma a k vraždě došlo až 9. prosince. „V srpnu nebylo řešení situace ještě aktuální, v prosinci, vzhledem k situaci, již ano,“ uvedla Tůmová. K vraždě došlo proto, že nenávist vůči Rokosovi byla natolik silná, že převážila nad vším.

Pokud v soudní síni oba obžalovaní plakali, pláčí především nad sebou, zdůraznila Tůmová.

13.30 hodin - Ke smrti malého chlapce psycholožka Tůmová uvedla: chlapec musel před svou smrtí prožívat bolesti i psychické útrapy spojené se zraněními. K oběma obžalovaným, především ke Greplovi byl citově vázán a věřil mu. Lze těžko zodpovědět, zda chápal, co mu hrozilo. Doba po bodnutí nožem do prsou, kdy krvácel a plakal, byla pro dítě velmi bolestná. Co je smrt průměrné dítě chápe kolem věku devíti let.

Tůmová se vyjádřila, že v žádném případě nemohl Honzík říci to, co tvrdí matka před soudem. Honzík prý podle Staškové řekl Greplovi: „Strejdo, kdybys mě miloval, tak bys mě nebodnul.“ Podle Tůmové to chlapec nemohl říci.

K otázce viny Tůmová řekla, že ani jeden z nich nejsou schopni plnohodnotného citového prožívání jako průměrný člověk. Projevují jenom povrchní emoce, včetně pocitu viny.

13.20 hodin - Kodešová dále uvedla, že oba obžalovaní demonstrují pocity viny, ale vlasně se sebelitovali. Jejich resocializace je obtížná. Nelze jejich protispolečenské jednání v budoucnosti vyloučit. Oba obžalovaní k posudkům nechtěli nic dodat.

Znalkyně z oboru zdravotnictví, odvětví klinické psychologie Štěpánka Tůmová o Staškové uvedla: její intelektové schopnosti odpovídají normě, osobnost je výrazně poruchově strukturována, ve smyslu smíšené poruchy osobnosti. Motivace trestného činu obviněné spočívala v tom, že za žádnou cenu nechtěla, aby syn přešel do výchovy svého biologického otce. Její jednání lze hodnotit jako mstu druhému rodiči. Měla ke svému okolí, tak i k mužům, se kterými žila, pouze povrchní egocentricky nastavený vztah. Grepla spíše využívala.

„Oproti Greplovi je osobou inteligentnější, sociálně zdatnější a především dominantnější. Vůči otci poškozeného zaujímá obviněná aktuálně nenávistné postoje. Vůči zavražděnému synovi Janu Rokosovi mluví vřele, ale takových postojů není dostatečně schopna. Obviněná je disponována k pragmatickému zacházení s údaji, což omezuje její věrohodnost. Je schopna vypovídat ve shodě s realitou, pokud tak učinit chce. Je schopna správně vnímat, zapamatovat si a následně reprodukovat prožité. Povahové rysy jsou již fixovány a nelze očekávat větších změn. Velmi těžko lze předpokládat změny v jejím prožívání. Obviněná může být schopna sociálního učení, ale v rozhodující míře pouze ve vazbě na vlastní, úzce egoisticky vyměřené potřeby. Neprožívá pocity viny, problémy vidí ve svém okolí, není dostatečně přístupná korektivním vlivům. Spíše očekávám povrchní, dílčí nebo méně trvalé resocializační efekty směřované ke korekci jejích osobních prožitků a projevů,“ uvedla psycholožka Tůmová.

Tůmová ke Greplovi uvedla, že intelektové schopnosti obviněného jsou mírně podprůměrné. Osobnost je jednoduše poruchově strukturovaná, a to zvláště v oblasti emocí. Byl manipulován Staškovou a na ní závislý. Proto s ní jezdil a nakonec se i zpoluúčastnil tragédie.

13.05 hodin - Ke Greplovi znalkyně Kodešová uvedla: „Jedná se o simplexní smíšeně poruchovou osobnost (česky řečeno není příliš chytrý), která v době páchání trestného činu netrpěla duševní chorobou ani jinou vážnou duševní poruchou. Rozpoznávací schopnosti obviněného byly zachovány, schopnosti ovládací jen lehce nepodstatně sníženy a to vlivem uvedené poruchy osobnosti.

Partnerský vztah mezi obviněným Greplem a spoluobviněnou Staškovou, především jejich vzájemné postavení v něm a dlouhodobě se vyvíjející situaci, v níž se oba nacházeli, jako zásadní skutečnosti významné na páchání trestného činu.

Obviněný je schopen chápat smysl trestního řízení, je psychosexuálně nezralým jedincem a netrpí sexuální deviací. I přesto, že struktura osobnosti obviněného je vzhledem k věku již pevně dána, je resocializace možná. Ke skutku výraznou měrou přispěly obtížně opakovatelné zevní vlivy. Dissociální a morálně etická výbava osobnosti obviněného však jistý druh protispolečenského jednání v budoucnu nevylučuje. Ale nezajistí ochranu společnosti léčebné opatření, kdy pobyt ve společnosti je z psychiatrického hlediska možný.“

13.00 hodin - Soud předvolal po krátké přestávce soudní znalkyni z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie o duševním stavu Věru Kodešovou. Znalkyně uvedla: „Obviněná je jedincem se smíšenou poruchou osobnosti, netrpí duševní chorobou ve vlastním smyslu, psychózou ani jinou duševní poruchou.

V době páchání trestného činu byla obviněná plně schopna rozpoznat společenskou nebezpečnost svého jednání, schopnosti ovládací byly lehce nepodstatně sníženy. Toto snížení je zapříčiněno její poruchou osobnosti. Motiv jednání obviněné nebyl dle znalců chorobný. Motiv jednání je spatřován ve mstě biologickému otci dítěte, kdy motiv vykrystalizoval z vývoje situace v průběhů měsíců po zkratkovitém přisvojení si nezletilého poškozeného po nepříznivém soudním rozhodnutí ve věci svěření do péče.

Obviněná je schopna účasti na trestním řízení. Vzhledem k věku obviněné nelze očekávat zásadní změny osobní charakteristiky. Do jisté míry je schopna sociálního učení, a byť nesnadná resocializace je možná s tím, že lze očekávat spíše jen dílčí efekty. Z psychiatrického hlediska není pobyt obviněné z pohledu nepřítomnosti duševní choroby pro společnost nebezpečný.“

12.30 hodin - Na otázku svého obhájce plačící Stašková řekla, že začala žít s Greplem, protože se na rozdíl od otce o Honzíka staral. Na další otázku obhájce Grepla uvedla nejen, že nevěděla o prvních dvou hrobech, ani si nevšímala lopaty v autě, protože nepatří mezi zvědavé lidi. Grepl k výpovědi své přítelkyně uvedl, že ve výpovědi je hodně rozporů, ale nechtěl se konkrétně vyjádřit.

Následovala krátká přestávka před výslechem znalců.

12.20 hodin - Na otázku soudce, proč Honzíka vyndali z jámy, Stašková uvedla: „Chtěli jsme vidět, jak to u jámy vypadá a chtěla jsem ho i vidět.“ Potvrdila, že 28. prosince 2007 jeli pro Honzíka a vyndali ho z hrobu. O Vánocích řekla u matky Grepla, kde byli na Štědrý den, že je Honzík u kamarádky. „Nechtěla jsem to nikomu říkat, bála jsem se. On říkal (Grepl), že udělá všechno, aby Honzíka a nás hledali co nejdéle,“ dodala obžalovaná.

12.00 hodin - Soudce připomenul Staškové, že před soudem mluvila o tom, že nevěděla o noži v ruce Grepla, kterým chlapce zabil. Přitom ale policistům řekla v přípravném řízení, že se domlouvali s Greplem, že Honzíka zabije nožem. „Já jsem ale myslela, že to nakonec neudělá,“ bránila se Stašková.

Matka zavražděného Honzíka také uvedla, že nikdy neříkala, že syna raději zabije, než aby ho dala otci. Popřela, že by to někdy říkala před svým bratrem.Ke své údajné sebevraždě na místě zavraždění Honzíka řekla, že si vstříkla vzduch do žíly, chtěla po Greplovi, aby jí zabil a on prý nemohl, že to již podruhé nedokáže, dodala.

O umírání Honzíka říkala, že těžce zraněný Honzík prý řekl: „Strejdo nebreč.“ Grepl měl podle Staškové na to odpovědět: „Já tě Honzíku tak miluji.“Honzík prý odpověděl: „Strejdo, kdybys mě miloval, tak bys mě nebodnul.“

V soudní síni v tom okamžiku zašuměl mezi přítomnými nesouhlas, protože lidé cítili, že nic tak až teatrálního by pětiletý chlapec asi neřekl.

11.55 hodin - Když se soudce vrátil k tragické události a zeptal se jí na nůž, kterým byl Honzík zavražděn, zda jej dále užívali na krájení chleba: „Nevadilo vám to?“ – řekl soudce. „Ne, byl očištěný,“ uvedla Stašková.

11.40 hodin - K výpovědi byla předvolána Antonie Stašková.„Chci jenom říci, že jsem Honzíka nebodla,“ řekla na úvod plačtivě jeho matka. Když jsme se vzbudili, říkala jsem Pavlovi (Greplovi), ať jede domů, jako mnohokrát a on, že odjede domů až to skončí, až nás zabije. Já jsem říkala, že jo, že to je jediná cesta.

Říkal, že to udělá stříkačkou, že to je rychlé, a když to nevyjde, že to udělá nožem. Byl u toho i Honzík, ale jestli to slyšel nevím, protože si hrál.“ Poněkud hystericky dodávala, že mu říkala, ať jede (Grepl) domů a nechá je být.„Já jsem ho poslechla, já jsem takový vůl,“ s brekotem, až hystericky, říkala Stašková na adresu svého přítele Grepla.

Po chvíli vypovídala, že si vzal Grepl Honzíka na klín, podržel ho a řekl jí „dělej“ a ona se nemohla dotknout jehlou injekční stříkačky Honzíkovy kůže. Prý Grepl říkal, aby to udělala, jinak to udělá on nožem. Nakonec „to“ udělala, protože věděla, že by jí syna vzali. Ale vzápětí řekla, že syna píchnula schválně vedle do svalu, ne do žíly. Grepl měl říci: Jsi neschopná, nedokážeš ho ani zabít. Potom řekla Greplovi, ať jí ukáže Grepl jámu. Nůž byl v autě a potom u jámy měl Grepl náhle nůž v ruce. Kdyby předtím viděla, že má nůž, tak by tomu prý zabránila.

Dále si vzpomínala, že viděla jámu a řekla: „No, skvělý… Tady se schováme, aby nás nikdo nemohl najít, říkala jsem,… dělala jsem si z toho ještě legraci. A Pavel mi říkal, ať jdu napřed… Zaslechla jsem řev a běžela jsem dopředu za ním… Byla jsem od nich deset metrů, možná i více. Když jsem přiběhla už ležel Honzík na zemi a přes triko se mu valila krev (pláče a ukazuje jak syna zvedla na klín), říkala jsem miminko neumírej mi, on říkal neboj maminko, já ti neumřu… Předtím říkal, že ho bodne do srdce, že se nebude trápit. … Neposkytla jsem mu pomoc, protože jsem věděla, že v tomhle stavu to již nejde… Brečela jsem, nevěděla jsem, co mám dělat. Seděli jsme potom v autě a Pavel potom říkal, víš co, já to uspíším.“

Podle Staškové, že chlapce udusí. Řekla, že kvůli ní Honzík zemřel, ale nezabila ho. Soudce se zeptal Staškové proč nechtěla vydat syna otci. „Protože o něj neměl zájem, když jsem odešla, tak chtěl přítelkyni ukázat, jaký je táta. Honzíka jsem milovala. Proč mi ho sebrali? Vadilo mi, že přicházím o další dítě a dostane ho člověk, který se o něho nezajímal. Chtěla jsem s ním utéct do zahraničí nebo někam, aby nás neotravoval (Rokos),“ uvedla Stašková.

Obvinila svého bratra, že se s ním pohádala a on potom vypovídal proti ní a udal ji na policii, řekla. Na otázku soudce, zda věděla o třech připravených jámách uvedla: „Já o jámách nic nevím, jenom o poslední v Ústí. Viděla prý jen třetí, chtěla vidět jak jámu pro ně (Staškovou a syna) připravil. Na otázku soudce, zda nebyla jáma malá, uvedla, že by jí bylo jedno, jak by je do jámy schoulil.“

A potom dodala „Vadilo mi, že na Honzíka kašle. Říkal - když jsou ostatní blbý, ať mu nakupujou, řekl na to, že mu nekupuje věci,“ uvedla Stašková. Na dotaz soudce také řekla, že Honzík nechtěl k otci, že byli na něho zlí a bili ho přes ruce.

11.10 hodin - Grepl dále vypovídal, že když došly peníze, půjčili jemu a Staškové peníze lidé z rodiny, ale blíže to neupřesnil, protože, jak uvedl, nechtěl je vystavit případnému stíhání.

Greplův obhájce zahrál na citovou strunu, když se zeptal na Greplův vztah k zavražděnému chlapci. „Chtěl jsem mít rodinu, ale nebylo mi to přáno,“ uvedl obžalovaný a rozplakal se. Potom popisoval, jak se o Staškovou a Honzíka staral. Vodil ho do školky a k lékaři, bral chlapce na výlety. „Nebyl pro mě problém koupit mu hračku za tisíc korun,“ dodal s pláčem.

Advokát se obžalovaného zeptal, proč by neměli dostat pozůstalí po Honzíkovi nic, žádnou náhradu, kterou požadují po obou obžalovaných? „Protože do něho nic Rokos neinvestoval, ani postýlku mu nekoupil, vozil jsem mu oblečení,“ řekl Grepl a opět začal plakat.

10.55 hodin - Po přestávce pokračoval výslech obžalovaného Grepla. Státní zástupkyně Bradáčová se zeptala obžalovaného, zda byli dvakrát zastaveni hlídkou policie. Uvedl, že ano, hlídkou Policie ČR byli zastaveni asi v říjnu. Na otázku státní zástupkyně proč neřekl policii, že je Stašková hledána, čekal, že policie na to přijde sama. Sám to neoznámil.

Tvrdil, že se neskrývali, ale na otázku, proč nezačal pracovat, když jste se nemusel skrývat, toto: „O tom jsem nepřemýšlel, byl jsem v domnění, že nás stejně jednou chytnou. Věděl jsem o pátrání od doby, co to bylo v televizi, na podzim. Prý se neskrývali, ale zaparkovali na noc vždy tak, aby je nebylo vidět. Nechtěli vzbudit zvědavost tím, že v autě by lidé vidět spát dospělé lidi s dítětem.

Státní zástupkyně se znovu vrátila otázkami k vraždě chlapce. Grepl uvedl, že „to“ trvalo asi hodinu. Chlapec brečel, že ho bolí rány, on také brečel. Státní zástupkyně se zeptala Grepla, proč dříve neuvedl, že chtěl chlapce odvést do nemocnice. Kriminalistům se při výsleších o tom nezmínil. Odpověděl, že prý si na to vzpomněl později. Ke stříkačce, která byla použita neúspěšně jako první smrtící zbraň, Grepl také uvedl, že stříkačky s jehlami měl v autě kvůli údržbě brzdových hadic. Jehlu na stříkačku nasadila Stašková, dodal na dotaz obhájce.

Poznámka k výslechu obžalovaného Grepla: Obviněný označil vyšetřovatelům vykopaný hrob nedaleko obcí Strážky a Žďárky v okrese Ústí nad Labem (šířka 80 cm, délka 140, hloubka 95), dále hrob v katastru obce Odrlice – Senice na Hané, okres Olomouc (šířka 38 cm, délka 77 cm, hloubka 27 cm) a hrob mezi obcemi Březí a Malečov, v okrese Ústí nad Labem (šířka 70 cm, délka 85 cm, hloubka 60 cm).

10.22 hodin - Jak se na to díváte dnes, s odstupem času? - zeptal se soudce Elischer. „Že se to nemělo stát,“ říkal s pláčem Grepl. „Stále si na něho vzpomínám, jak jsme chodili na procházky,“ dodal s pláčem. A s pláčem také odešel ze soudní síně, když ukončil soudce Elischer jeho výslech a následovala přestávka v jednání.

10.15 hodin - Ke vztahu, který byl mezi Rokosem a Staškovou: Grepl původně bydlel s Rokosem a Staškovou asi dva roky a potom jezdil na návštěvu jednou za měsíc. Malý Honzík se prý na něho velmi těšil. Rokos nejevil o kluka moc velký zájem, uvedl Grepl. S Rokosem prý vycházel normálně. „Dvakrát mě Rokos nemusel, ale vycházeli jsme spolu, byli jsme i na pivu,“ dodal Grepl. Na otázku soudu, zda řekl Rokosovi, že ho zabije, připustil, že to sice vyslovil někdy po soudu, kdy Rokos vyhrál soud a dostal chlapce do výchovy, ale nemyslel to tak. Nikdy Rokose nenapadl.

10.05 hodin - Soudce Elischer se zeptal obžalovaného, proč měli v zavazadlovém prostoru kanystry s benzinem. Grepl uvedl, že údajně chtěli spáchat sebevraždu tím, že by s autem narazil na nějakou překážku. Měl s sebou v kanystrech benzin, který chtěl předtím do auta rozlít.

09.55 hodin - Na otázku, zda se pokusili oba dospělí spáchat sebevraždu, uvedl, že jen ve chvíli, kdy již Honzík nežil, si chtěla píchnout injekci, žádala Grepla prý o pomoc, ale on na to nemá sílu. „A proč u Honzíka ano?,“ zeptal se soudce Elischer. „Bylo mi chlapce líto,“ odpověděl Grepl.

Na otázku soudu o tom, zda chtěli jet do zahraničí, Grepl uvedl, že sice chtěli odjet do zahraničí, její bratr Jiří Hašler prý jim doporučil Irsko, ale nemohli, protože Stašková i Grepl měli propadlý pas. Na nové pasy podle Staškové neměli čas.

K finanční situaci Grepl uvedl, že když neměli již peníze, 5. září natankovali a ujeli před zaplacení. Měli v úmyslu jet do Ústí nad Labem.

09.45 hodin - Na otázku soudu uvedl obžalovaný, že nářadí si vzal v bydlišti Greplovy matky na vykopání jámy. První jámu na Moravě prý vykopal již v srpnu. První dvě jámy kopali oba dva, třetí jámu kopal sám, protože Stašková byla s chlapcem v autě. Chlapec viděl kopání jam, u třetí jámy se ptal jak tam budou chodit, když do jámy nejsou schůdky, ale Stašková měla odpovědět, že tam nemusí schůdky být, protože tam budou spinkat, řekl Grepl.

Na otázku soudce, od kdy plánovala Stašková smrt chlapce, řekl: „Od začátku. Když v květnu jela pro chlapce, už ho nevrátí. Honzík prý nechtěl zpět k tátovi… Já jsem nechtěl, aby k tomu došlo. Řekla, že Honzíka mu nevrátí, raději ho zabije a sebe taky, řekla, když jsme v květnu jeli pro Honzíka a už ho potom nevrátili zpět… Říkala mi potom, že s ními nemusím jet, když chtěla odjet. Bála se, že jí chlapce vezmou, protože je hledaná.“

Grepl uvedl, že se snažil zabránit tomu, aby chlapce zabila. Jezdili po výletech, nemluvili jsme o tom, až v srpnu se opět objevilo toto téma, protože docházely peníze, nebylo z čeho žít. Napadlo mě ještě jet do Ústí za tetou. Soudce se obžalovaného zeptal, proč za celou dobu neohlásil kde jsou, třeba otci chlapce. Grepl na to neuměl odpovědět. Další výpovědi přerušoval pláčem.

09.34 hodin - Grepl uvedl, že nůž, kterým byl zavražděn chlapec později používali dál na krájení chleba. „A nevadilo vám to,“ zeptal se soudce. „Jiný jsme neměli,“ uvedl Grepl.

09.30 hodin - Grepl dále uvedl, že když ho položil do auta, Honzík naříkal. Na dotaz soudce řekl, že chlapci nepomohl. Krvácení z ran neviděl. Stašková mu prý nedovolila odjet s chlapcem do nemocnice, jak původně chtěl. Nevěděl jsem, co mám vůbec dělat – řekl Grepl na otázku, proč neodjel s autem do nemocnice, když měl klíče od auta v zapalování vozu. Potom se opět rozbrečel.

Potom uvedl, že vzal původně vraždu chlapce na sebe proto, že jí chtěl pomoci, že jí měl rád. „Udělal jsem pro ní hodně, ale to nemůžu…,“ zdůraznil. Nejprve totiž tvrdil, že bodnul on, později uvedl Staškovou. Změnil výpověď proto, že se bál, že už neuvidí svojí matku. Jeho druhé tvrzení, že bodla Stašková, je prý pravdivé, uvedl na dotaz soudce.

09.20 hodin - Grepl dál odpovídal na otázky soudce Elischera, který se ptal na řadu detailů, včetně oblečení. Mimo jiné řekl, že když ho bodla, po druhé ráně se skácel na zem. Po celou dobu držela chlapce matka za ruku. Zopakoval, že ho bodnutí překvapilo. Na otázku, zda mohl zabránit druhé ráně, uvedl, že se nepokusil Staškové v druhém bodnutí zabránit.

K hrobu uvedl, že jámu vykopal několik dnů předtím. Když jsme někam přijeli, vždycky řekla (Stašková) tady by to šlo a já jsem vždycky vykopal jámu. Jáma měla sloužit pro oba dva, uvedl Grepl. Soudce ale namítal, že nalezené jámy byly malé. Grepl uvedl, že do třetí jámy by se dítě a dospělí už vešli. Jámy ale kopal v domnění, že se nakonec nic nestane.

09.15 hodin - Honzík řekl „au, to bolí,“ když ho píchla matka do ruky, aby mu do žíly vpravila vzduch. Řekla chlapci, že to píchne jako včelička a že potom bude spinkat, žekl Grepl na dotaz soudce a zopakoval, že chlapci držel ruku. Věděl jsem, že to nezabere, protože jsem to kdysi zkoušel, ale neřekl jsem jí to, uvedl Grepl. Že takto lze zabít jí prý říkala její kamaráda, odpověděl Grepl na dotaz soudce.

O noži řekl, že nůž byl v kapse u dveří. Používali ho na krájení chleba a dalších potravin. Neviděl prý, že si vzala Stašková z auta nůž. Dodal, že stál v okamžiku, kdy měla Stašková bodnout, od nich asi 2 metry.

09.06 hodin - Grepl přestává vypovídat a pláče. Po minutě pokračuje: On pořád naříkal, říkal jsem, že se trápí, že to ukončím. Ona vystoupila a já jsem ho zadusil. Rukou. Přikryl jsem mu nos a ústa. Potom jsem vyšel ven z auta. Večer jsme si šli lehnout, ale já jsem nemohl usnout. Druhý den kolem poledního jsem ho vzal a odnesl do jámy, dal mu tam hračky, přikryl dekou a oba jsme ho zaházeli hlínou a odjeli.

Asi za dva dny jsme se vrátili a vykopali jsme ho znovu. Potom jsme ho vozili v autě. Na zadní sedačce, kde byl přikrytý. I v době, kdy jsme byli na návštěvě u příbuzných, kterým jsme řekli, že je někde u kamarádky.

Ještě před Vánocemi jsme ho odvezli do té jámy a odjeli jsme za mámou na Vánoce. Potom jsme ho znovu vytáhli a chtěli jsme ho zakopat někde blíže k domovu. Cestou jsme se zdrželi, bylo již později, takže jsem řekl, že vykopeme hrob zítra. Zastavili jsme u nějaké vesnice a tam nás potom v noci zadrželi.

09.05 hodin - Grepl vypovídal, že nejprve chlapci matka píchla vzduch injekční stříkačkou. Jehlu nasadila na stříkačku Stašková. Měl dětské žíly, proto chtěla, abych mu podržel ruku, aby ji našla. Ale když se to nepovedlo, šli jsme se projít. Řekl jsem kam? Ona, že tam, kde jsme vykopali díru. A tam se to stalo.Povídala si s ním, já jsem stál o kus dál. Došli k jámě a zahlédl jsem, jak jej nožem bodla někam dopředu. Dvakrát.

Potom jsem ji začal říkat, co jsme to udělali. Sebral jsem nůž, očistil jsem ho, říkala, že ho zahrabeme, bylo ještě vidět. Když jsem se vrátil od auta, malý ještě žil. Odnesl jsem ho do auta a položil ho na zadní sedačku. Potom jsem si sedl na místo řidiče. Chlapec brečel, říkal jsem, že ho odvezeme do nemocnice, ona, že ne, že to nedovolí…

09.00 hodin - Obžalovaní povstávají, jsou obeznámeni se svými právy a soud se radí, zda při výslechu Grepla má být v soudní síni přítomen otec zavražděného Honzíka a jeho družka. Senát rozhodl na návrh obhájce, že Rokos s přítelkyní po dobu výslechu nebudou v soudní síni přítomni, protože budou u soudu též jako svědci.

08.54 hodin - Zmocněnec za poškozené uvedl, že po obžalovaných za smrt Honzíka požadují Roman Rokos 240 000 Kč, Jitka Procházková, přítelkyně se připojuje v téže částce, protože žilas usmrcených chlapcem ve společné domácnosti a chlapec byl jí osobou blízkou. Soňa Gubišová uplatňuje 175 000 Kč, že jde o sourozence Honzíka a také Soňa Staškováuplatňuje nárok na náhradu škody na 175 000 Kč.

08.52 hodin - Svou řeč zakončila státní zástupkyně po deseti minutách takto: Tedy jiného úmyslněusmrtili a čin spáchali trýznivým způsobem na osobě mladší než 15 let a z jiné zvlášťzavrženíhodné pohnutky. Tím spáchali trestný čin maření výkonu úředníhorozhodnutí podle § 171 odst. 3 alinea 1 trestního zákona a trestný čin vraždy podle § 219 odst.1, odst. 2 písm. b), e), h) trestního zákona.

08.50 hodin - Státní zástupkyně dále popisovala detailně průběž vraždy pětiletého chlapce. Uvedla, že nejprve poškozeného (jak nazývala pětiletého Honzíka) držel Grepl na předních sedadlech v osobním autě Ford Escort. Držel ho tak, aby se nemohl bránit, na klíně. Jeho matka vlastnímu dítěti vpíchla do pravého předloktí pomocí injekční stříkačky nasátý vzduch. Myslela si, že tím způsobí synovi smrt. Ale syn žil dál.

Proto se oba domluvili, že chlapce zabijí pomoci kuchyňského nože. Odvedli ho k místu, kde Grepl již dříve připravil hrob. Místem smrti se měl stát smíšený lesa vzdálený od auta asi 100 metrů. Zde Stašková bodla dvakrát do oblasti hrudníku syna nožem s čepelí dlouhou 118 mm. Tím synovi poranila mimo jiné horní a dolní lalok levé plíce. Grepl přihlížel.

Ale smrt nepřicházela. Proto chlapečka přenesli do auta. Zde žil Honzík nejméně po dobu několika desítek minut. Naříkal, sténal a stěžoval si na bolest, a to v přítomnosti obou vrahů. Státní zástupkyně doslova řekla: Grepl s ohledem na trvající útrapy poškozeného v úmyslu uspíšit smrtelný následek chlapce dusil. Zakryl chlapci dlaní ústa a nos. Dušení probíhalo již v agonii v důsledku šokového stavu způsobeném bodnými ranami.

Když chlapec zemřel, oba jej zahrabali do předem připravené jámy. Ale z tohoto hrobu jej opakovaně vyňali. Nakonec byli 28. prosince zadrženi nejprve strážníky městské policie a potom Policií ČR u obce České Zlatníky, okres Most, s tělem mrtvého Jana Rokose. Uvedli, že se snažili převézt tělo na místo nového úkrytu.

08.43 hodin - Státní zástupkyně ústeckého krajského státního zastupitelství Lenka Bradáčová přečetla obžalobu podanou na obviněné Antonii Staškovou, rozenou Münnichovou, pocházející z Rumburku. Stašková má trvalé bydliště v Dolním Žandově na Chebsku. Je nezaměstnaná a od prosince je ubytovaná ve vazební věznici v Litoměřicích. Druhým obžalovaným je Pavel Grepl, narozený v Prostějově, trvale bytem v Dolním Žandově, nezaměstnaný. Od prosince též pobývá ve vazební věznici v Litoměřicích.

Státní zástupkyně uvedla, že obviněná Antonie Stašková v místě svého bydliště Dolní Žandov 290, kde žila s třicetiletým Romanem Rokosem, otcem zavražděného pětiletého jejich společného syna Jana Rokose, nepředala syna Jana Rokose do péče jeho otce. Tato povinnost byla Stašková uložena usnesením o předběžném opatření Okresního soudu v Táboře ze dne 4.6.2007 spolu s rozsudkem Okresního soudu v Táboře ze dne 22.5.2007 o úpravě poměrů k nezletilému. Rozhodnutí soudu neuposlechla ani přesto, že byla telefonicky soudkyní Okresního soudu v Táboře 23.7.2007 vyzvána, aby rozhodnutí soudu splnila.

I přes telefonický příslib soudci i otci o předání chlapce naopak natrvalo opustila své bydliště a od 25.7. do 9.12.2007 se ukrývala převážně na území Západočeského a Severočeského kraje, tudíž mařila výkon takového rozhodnutí.

Obviněný Pavel Grepl v té době Staškové pomáhal vyhýbat se splnění povinnosti - předání jejího syna Jana Rokose do péče jeho otce Romana Rokose.

08.40 hodin - Justiční stráž přivádí Pavla Grepla a Antonii Staškovou do jednací síně ústeckého krajského soudu. Grepl s kapesníkem v ruce pláče, Stašková sedí se sklopenou hlavou. V jednací síni je přítomen otec zavražděného Jana Rokose.

Potom státní zástupkyně obvinila Staškovou a Grepla z vraždy. Uvedla, že loni 9. prosince nedaleko bývalé silnice mezi obcemi Strážky a Žďárky v okrese Ústí nad Labem odpoledne se dohodli, že chlapce zabijí, aby jej nemusela vrátit zpět do péče otce Romana Rokose. Tím se mu také pomstila za předchozí soužití. Podle státní zástupkyně o tom uvažovali již zhruba od srpna 2007.

07.30 hodin - Justiční stráž přivedla obžalované Pavla Grepla a Antonii Staškovou z vězeňského autobusu do budovy ústeckého krajského soudu. Začíná proces kvůli zavraždění pětiletého Honzíka - Jana Rokose. Jeho matka Stašková s pomocí přítele Grepla chlapce zavraždila, aby nemusela Honzíka svěřit do péče chlapcovu otci, Romanu Rokosovi. Třídenní proces povede předseda senátu soudce Ivan Elischer.

Ten již od půl osmé ráno připravoval poslední podklady. Obžalované v té době přivezl z litoměřické vazební věznice autobus.

Průběžně zpracováváme další informace! Zůstaňte s námi!