Ústí nad Labem - Senát ústeckého krajského soudu vydal včera do Bulharska k výkonu trestu odsouzeného bulharského státního příslušníka. Devětadvacetiletý Georgi Atanasov Gonchev byl odsouzen ve Velingradu za řízení auta pod vlivem alkoholu. Gonchev si podal proti vydání do Bulharska stížnost.

Georgi Atanasov Gonchev | Foto: DENÍK/Karel Pech



Z toho plyne poučení pro všechny motoristy. Dejte si pozor na alkohol za volantem v zahraničí. A pokud budete někde v EU souzeni a zmizíte, stejně jednoho dne vás policie v rámci EU najde. Eurozatykač člověku hrozí pokud je odsouzen k vyššímu trestu než k jednomu roku vězení.



Gonchev měl 9. června 2005 mít za volantem přes dvě promile alkoholu. Byl odsouzen v nepřítomnosti ke dvěma letům a sedmi měsícům vězení, jak je uvedeno v překladu eurozatykače. Odsouzen byl v roce 2005. K soudu se nedostavil, jeho pobyt nebyl znám.



Policií byl Gonchev zadržen až letos 14. července a předán do zadržovací vazby. Včera rozhodnutím krajského soudu se jeho vazba změnila na vydávací. V odůvodnění usnesení o jeho vydání bulharské justici zaznělo, že po návratu do Bulharska má právo na obnovu procesu.





Nic nevěděl



Bulhar uvedl, že údajně nevěděl o tom, že je s ním veden soudní proces, protože půl roku po tom, co byl přistižen, pracoval jinde, pak se pohyboval v České republice a v Německu. O svém pobytu nikoho neinformoval, proto se mu nikdo ani neozval. O rozsudku nevěděla prý ani jeho matka. V České republice neměl povolený trvalý ani dlouhodobý pobyt. Nepracoval, nějaké peníze měl od otce z Izraele a bydlí se snoubenkou, uvedl před soudem.



Chtěl se v Ústí nad Labem v červenci oženit, ale cizinecká policie zjistila, že je na něho vydán zatykač.



Protože Gonchev nesouhlasí s trestem a nechce se vrátit do Bulharska, podal si stížnost proti vydání. Než bude o jeho stížnosti rozhodnuto, zůstane ve vazbě.





Není první



Podobně jako z Čech jsou vydáváni odsouzení v rámci EU třeba do Bulharska, také Bulharsko vydává své občany k výkonu trestu do ČR. Nejznámější je případ bulharského vraha a kuplíře Dosseva.



Emila Dosseva, který se před ústeckým soudem zpovídá z vraždy prostitutky z prosince 1996, na základě eurozatykače vypracovaného na ústeckém krajském soudu, na jaře 2007 zadržela bulharská policie a vydala do ČR.



Dossev ubil prostitutku ve sklepě domu v Dubí. Údajně proto, že se chystala utéci z nevěstince, kde musela pracovat jako prostitutka. Za vraždu jej již soud poslal v nepřítomnosti na 15 let do vězení, po jeho dopadení ale požádal o obnovu procesu, který dosud neskončil.