Ústí nad Labem - Soudce ústeckého okresního soudu poslal do vazby dva Vietnamce. Jsou obviněni z výroby drog. Jak jsme jako jediní informovali, kriminalisté spolu s pořádkovou jednotkou v obci Lipová na Ústecku zadrželi v pondělí dva Vietnamce v okamžiku, kdy uzamykali objekt pěstírny marihuany - staré zemědělské usedlosti.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK



V nenápadné oprýskané zemědělské usedlosti v podkroví bylo několik místností využito pro pěstování marihuany. Policisté objevili na dva tisíce sazenic a kromě toho na 250 vzrostlých rostlin. Mimo to při domovní prohlídce našli zhruba jeden kilogram usušené marihuany



Nejednalo se o hydroponní pěstírnu, ale o klasické pěstování marihuany v půdě.



Komisař, který se případem zabývá, uvedl, že produkce marihuany z pěstírny v Lipové pravděpodobně byla určena pro zájemce na Ústecku. Předtím objevili policisté pěstírnu v Trmicích. Jednalo se o hydroponní intenzivní způsob pěstování.



„Hydroponní pěstírny nejsou totéž jako tři květináče s marihuanou v pokoji. Zde jde o činnost srovnatelnou s pašováním heroinu a vařením pervitinu ve velkém. Malých trestů za výrobu drog chtějí poslední dobou využít především vietnamské gangy, které z České republiky vytvářejí marihuanovou pěstírnu Evropy,“ varuje komisař.



Veronika Hyšplerová z ústeckého policejního ředitelství zdůraznila, že policisty znepokojuje vysoký podíl mladistvých od 15 do 18 let, kteří kouří marihuanu. „Jde většinou o takzvaně víkendové kuřáky. Každý třetí až čtvrtý mladý člověk do 18 let se s marihuanou takto setkává.



Lze obrazně říci, že čtvrtina až třetina studentů ve třídě na střední škole může být skrytě pod nastupujícím vlivem drogy THC z marihuany. Pokud kouří více a pravidelně, objevují se potíže, které na první pohled učitelé ani rodiče nepřisuzují marihuaně. Lhostejnost až povýšenost vůči okolí může být prvním příznakem postupující intoxikace THC,“ dodala Hašplerová.



Kriminalisté, kteří odhalili letos již pátou pěstírnu marihuanu v ústeckém okrese se domnívají, že za prudké rozšíření marihuany může český právní systém a velká benevolentnost společnosti, která v marihuaně nevidí nebezpečí.



Přes osmdesát procent odsouzených odejde od soudu buď z podmínkou nebo veřejně prospěšnými pracemi. Pěstitelé to dobře vědí.



Tím, že se množství drogy v marihuaně zvyšuje díky vyšlechtěným druhům marihuany a hydroponnímu pěstování, podle kriminalistů přestala být marihuana něčím, o čem se hovoří jako o měkké droze.