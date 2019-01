Chomutov - Bude tomu v neděli již rok, co došlo k předvánoční loupeži v Raiffeisenbank v Chomutově. Navečer 14. prosince 2007 proběhlo nejbrutálnější přepadení banky na severu Čech v historii kriminalistiky. Jenom shodou náhod nezůstali po střelbě lupičů na ulicích mrtví.

Chomutovskou pobočkou Raiffeisenbank přepadli lupiči loni v prosinci. Banku tehdy hlídal Michal P. Maskovaní lupiči si ho vzali jako rukojmí, když ujížděli před policisty. Když auto odstavili a utekli do lesa, propustili i jeho. | Foto: Deník/ Josef Dušek

Severočeští kriminalisté v říjnu zatkli šest mužů podezřelých z této loupeže.

Přinášíme rekonstrukci loňské události s detaily, které zatím nebyly nikde v uceleného formě dosud publikovány.



Drama začíná

V noci z 10. na 11. prosince ve Velkém Meziříčí jeden z lupičů krade VW Transporter červené barvy. Lupiči na něho nalepili nápis pohotovostní doprovodné vozidlo. Auto údajně řídil při přepadení banky Milan Schimmerle. Když přijeli do Chomutova, z auta vystoupili přímo před pobočkou Raiffeisenbank. Do banky měli vpadnout podle policejního obvinění gangsteři ve složení Viktor Todorovič, Michal Rigan a Milan Schäffer.

Pistolníci počítali s tím, že v bance bude minimum lidí. Do patnácti minut měla bankovní pobočka zavírat.

V bance byli tři zaměstnanci, muž ochranky a tři zákazníci, z toho jeden manželský pár s malým dítětem. Přepadení začalo výkřikem „Máte tady přepadení“. Nikdo ze zaměstnanců neměl čas aktivovat poplašné zařízení.

Potom jeden z lupičů zakryl vchod černou látkou, aby nebylo do banky vidět. Další muž držící samopal vyskočil na stůl a zařval, ať si všichni lehnou na zem. Třetí muž běžel do kanceláře, kde seděl ředitel pobočky a vytáhl ho z ní ven.

Todorovič prý jistil vchod, ale při současném stavu vyšetřování si ještě nikdo netroufne přesně popsat, jakým způsobem a kde se pohyboval každý ze zakuklenců.

Jisté je, že další zakuklenec dvakrát udeřil jednoho klienta pažbou do zad, protože měl v ruce mobilní telefon a třetí komplic řediteli pobočky a pokladní přikázal, aby otevřeli hlavní trezor banky. Tím získali lupiči k Vánocům 7,3 milionu korun.



Věděli vše

Trojice ozbrojenců si šla pro peníze na jisto. Znali vnitřní poměry v pobočce, včetně jejího zabezpečení proti loupeži.

Jedna z pracovnic musela odemknout dveře do místnosti, kde bylo ovládání kamerového systému banky. Podle pohybů jednoho z lupičů bylo vidět, že ví, které zařízení má odpojit. Zakuklenec si nahrávací zařízení vzal s sebou.

Také jeden z ozbrojenců si došel hned na začátku přepadení do kanceláře pro ředitele pobočky. To nebyla náhoda. Také není náhodou, že Michal Benda, který dříve pracoval v bance v rámci zajištění bezpečnosti pobočky, je mezi šesti obviněnými z loupeže.



Prozrazení

V osudový den byla služba strážníka chomutovské městské policie Vladimíra Brabce celkem poklidná. Až do okamžiku, kdy se auto strážníků přiblížilo k rohu Žižkova náměstí a Táboritské ulice. U banky na strážníky zamával neznámý muž. Zastavili, muž k nim přistoupil a řekl, aby se podívali do banky, něco se tam děje, někdo se tam hádá. Více neřekl a pokračoval rychle dál. Za několik okamžiků se ozvalo volání také na číslo tísňové linky 112, že asi došlo k přepadení banky.

Brabec vystoupil z vozu, jeho kolega zůstal v autě. Společnost autu strážníků dělala před bankou červená dodávka s nastartovaným motorem.

Když strážník otevřel dveře banky, stál tváří tvář muži z ochranky, kterého držel pod krkem zakuklenec. Pistolí mířil muž v kukle střídavě na strážníka a na muže z ochranky.

Strážník se nemohl v bance ani rozhlédnout, lupič s pistolí stál hned u dveří a vyštěkl: „Okamžitě vypadni ven, máme tady rukojmí, i dítě.“



Honička začíná

Strážník opustil banku. Jeho kolega v té chvíle stál před autem a pozoroval vchod do banky.

Strážník, který se setkal s lupičem, na kolegu vykřikl, ať se kryje, protože v bance došlo k přepadení. A zavolal potom operační středisko strážníků, že došlo k přepadení.

V té chvíli přijelo k bance policejní auto, vyskočil policista a strážník ho také varoval, ať se kryje za autem, protože jde o ozbrojené přepadení.

Za chvilku vyšel z banky jeden z maskovaných gangsterů, držící před sebou jako rukojmí muže z ochranky. Za tímto štítem naskákali do VW Transporteru další dva lupiči. Na místě se objevil policista. Na toho muž s rukojmím vykřikl, aby odjel i se svým služebním autem, jinak ho zastřelí a s ním i rukojmí.

Trojice lupičů nasedla do červené dodávky a údajně Schimmerle jako řidič narazil do policejního vozu. V té chvíli byla před nimi tříkilometrová cesta jako v televizní detektivce. Lupiče pronásledovala dvě blikající auta – městské a státní policie.

Když projížděli kolem chomutovského obchodního střediska „Prior“, jeden z pachatelů rozbil zadní sklo červené dodávky. V té době jako první jelo za lupiči auto státní policie. Najelo za okamžik na první várku zadním okénkem vyhozených ocelových ježků. Netrvalo dlouho a na druhé várce ježků zastavilo i auto strážníků.

Jediné, co mohli strážníci udělat, bylo oznámení do éteru, že pachatelé pokračují v červené dodávce k hranicím s Německem.



Střet Transporterů

Posádky všech policejních aut na Chomutovsku slyšely ve vysílačce, že došlo k přepadení banky.

Slyšeli to i tři policisté z chomutovské cizinecké policie. V bělozelené policejní dodávce VW Transporter jeli právě chomutovskými ulicemi.

Ve vysílačce slyšeli hovor policistů, od chvíle, kdy přijeli k bance, pronásledovali lupiče a najížděli na ježky a končili tím s pronásledováním. Gangsteři jeli směrem, kde se nacházel VW Transporter cizinecké policie. Policisté v Transporteru ohlásili operačnímu důstojníkovi, že se zapojují do pronásledování lupičů. Zkontrolovali a nabili si zbraně. Stáli v Lipské ulici na pravé straně vozovky. Ve zpětném zrcátku viděli blížící se červený VW Transporter gangsterů.

Policisté zablokovali část vozovky ve směru jízdy červeného Transporteru, ten ale policejní Transporter ve velké rychlosti objel. Policejní vůz proto vyrazil za gangstery. Ujel 20 až 25 metrů a uslyšeli výstřel.

V předním skle se objevila díra, po voze se rozlétly drobné úlomky skla a ozval se výkřik řidiče Daniela Thumse, že dostal zásah do ruky. Postřelený řidič hned zastavil auto na kraji ulice a jeho kolega volal operačního důstojníka, aby poslal do Lipské ulice záchranku.

Když přiběhli kolegové k předním dveřím řidiče a otevřeli je, kapala policistovi z levého rukávu krev.

Dnes již třicetiletý policista se tehdy podruhé narodil, protože byl střelen do klíční kosti. Stačilo, aby střela letěla více vpravo a mohl být v nebezpečí smrti. Projektil ho mohl zasáhnout do krku nebo do hlavy. Jeho o rok mladší kolega byl zraněn fragmentem střely do malíku ruky.

O několik okamžiků později se kolem vozu cizinecké policie prohnalo další policejní auto, které pokračovalo v pronásledování lupičů.



Objevil se kouř

V divoké honičce byl zraněn také dvacetiletý policista ve voze Škoda Fabia combi. Naštěstí šlo jenom o lehké zranění kouskem střely do stehna. Přitom došlo k prostřelení levého předního sloupku karoserie vozu a levých předních dveří.

Gangsteři využili krátkého náskoku, který měli před policií, a zajeli na lesní cestu. Když opustili auto a propustili rukojmí, zapálili vůz, aby zlikvidovali případné stopy. Později při útěku použili zatím další auto, kterým odjeli z Chomutovska s lupičskou vánoční nadílkou.



První pokus

Při vyšetřování loupeže vyšlo najevo, že ještě předtím, než došlo 14. prosince k přepadení chomutovské bankovní pobočky, použili lupiči vůz Fiat Ducato ke stejné akci 26. listopadu, která se jim ale nezdařila. Tehdy museli odjet s nepořízenou.

Auto Fiat Ducato bylo ukradeno 20. listopadu ve Ždáru nad Sázavou. Pro loupež dostal dodávkový fiat nové registrační značky a stalo se z něho díky nálepkám pohotovostní auto pro případ havárií vody, elektřiny a plynu. Protože k přepadení banky nedošlo, auto lupiči po jeho opuštění u obce Lotouše na Kladensku zapálili, aby zničili případné stopy.

Ve dnech 26. 11. a 14. 12. byly zničeny požárem dva vozy, v prosinci bylo poškozeno pět vozů policejních složek a strážníků. Škody jsou odhadnuty zhruba na půl milionu korun.



Zatčení

Letos 8. října byli lupiči zatčeni. Kriminalisté pro Deník poprvé prozradili, že policie získala první konkrétní poznatky o gangu již letos v březnu.

Po přepadení banky bylo policistům jasné, že lupiči byli dobře organizovaní a uměli se ovládat. Jednali racionálně, byli schopni cíleně střílet. Když hovořil gangster ve dveřích banky s městským policistou, vydával chladné úsečné rozkazy. Z lupiče čišel vojenský dril.

Policie dávala postupně dohromady řadu střípků. Jedním ze zásadních hřebíků do rakve bylo například, když dva z trojice lupičů náhodou v kasárnách vyslechl při rozhovoru jeden voják. Měl to být dialog Schäffera s Todorovičem. Schäffer si prý stěžoval, že člověk, který pro ně vyráběl ježky na zastavení aut, je poznal a může chtít za mlčení další peníze.

Policisté mají za sebou mravenčí práci. Prošli záznamy chomutovského městského kamerového systému za několik týdnů a vyslechli přes 1500 řidičů. Proto našli policisté spojitost mezi pohybem několika osob a auta 26. listopadu a 14. prosince v okolí banky.

V září již měli kriminalisté dostatek podkladů pro obvinění. Kolem šesté hodiny ranní 8. října bylo všech šest mužů zatčeno. Zadržení jednoho vojáka viděl na vlastní oči jeho velitel roty. Hned po jejich zadržení policie provedla domovní prohlídky. Při nich našli policisté U Todoroviče, Rigana a Vlčka větší finanční částku, u Schimmerleho byly nalezeny zbraně.



„Zvolili jsme okamžik, kdy šli do práce. Zasahovali jsme v Pardubicích, na okraji Prahy, v Brně, u Českého Krumlova a v oblasti výcvikového prostoru Doupov,“ vzpomíná Krupička.

Obvinění v kauze přepadení Raiffeisenbank v Chomutově a jejich údajná role



Z loupeže, braní rukojmí a vraždy ve stádiu pokusu, ale i z poškozování cizí věci byli obviněni:

Viktor Todorovič (1971), pistolník

Michal Rigan (1977), pistolník

Milan Schäffer (1976), pistolník

Milan Schimmerle (1974), řidič VW Transporteru

Ze spoluúčasti na loupeži byli obviněni:

Ludvík Vlček (1964), podílel se na zajištění akce, zajistil doprovodné vozidlo

Michal Benda (1973), informátor, dříve pracoval v bance v rámci zajištění bezpečnosti pobočky.



Vojáci obvinění z loupeže



Všichni byli příslušníky 14. brigádu logistické podpory Velitelství společných sil Pardubice

Viktor Todorovič (1971) řidič roty logistiky zásobovacího praporu

Michal Rigan (1977), zástupce velitele strážní čety velitelské roty zásobovacího praporu

Milan Schäffer (1976), řidič velitelské roty zásobovacího praporu.

Jako vojáci byli členy misí SFOR v Bosně a Hercegovině a KFOR v Kosovu. Nastoupili do armády v letech 1996, 1999 a 2001.

Michal Benda s komplici již nesloužil, v době loupeže již byl mimo armádu.