Ústí nad Labem /AKTUALIZOVÁNO/ - Pátrání po čtrnáctileté dívce vyhlásila v noci ze čtvrtka na pátek ústecká policie. Brzy ho ale odvolala, dívenka se našla v pořádku.

Potvrdila to Šárka Poláčková ze Severočeské krajské správy policie. "Byla nalezena během několika desítek minut, rodiče to zvládli v podstatě sami," vysvětlila.

Jak k případu došlo?

"Šli jsme s manželem na večeři a dcera zůstala se psem doma. Neotevírá, nezvedá telefon, nevím, co se stalo," řekla vyděšená matka, která se o půlnoci dostávala do pronajatého bytu v pátém patře za asistence policie po hasičském žebříku.



Rodina žijící dlouhodobě v zahraničí si byt v ústecké Jizerské ulici pronajala na měsíc. Od bytu ale měla jen jedny klíče, které si nechala dcera, aby mohla venčit psa.



Stafordšírský bulteriér v bytě mohl na policisty bez přítomnosti majitelky zaútočit a museli by ho zastřelit, i proto musela do bytu jako první vstoupit po balkóně žena. Akci sledovali z oken všichni sousedé.



Dívka doma nebyla. Možnost, že by si děvče v teenagerském věku někam vyrazilo, matka kategoricky zamítla. "Jsme tady teprve šest dní a vůbec nikoho tu nezná. Takové chování nemá ve zvyku," řekla na místě.

Zpracovala Hana Vojtová, doplnil Janni Vorlíček