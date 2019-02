Ústí nad Labem – V poutech přivedla vězeňská stráž Veroniku Muraňskou, rozenou Matosovou (1987) z Mostu, před trestní senát ústeckého krajského soudu. Ve vazbě čekala na soud, protože podle obžaloby zabodla 12 centimetrů dlouhou čepel nože do muže, se kterým se hádala. Je obviněna z vraždy. Hrozí ji nejméně deset let za mřížemi.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Filip Vlček

Obžalovaná žena ale úmysl zabít muže popírá. Neuvědomuje si, že by muže bodla. Státní zástupkyně podala obžalobu na Muraňskou, protože letos 13. ledna kolem třetí hodiny ranní, po předchozí rozepři s jedním mužem (1974) v bytě kamarádky, si vzala na svoji obranu kleště a kuchyňský nůž.

Potom se šla hádat s mužem z domu ven na trávník. K tragédii před domem došlo v mostecké ulici Konstantina Biebla.



Obžalovaná mladá žena obviňovala muže, že jí ukradl tisíc korun. Na trávníku po hádce jej údajně bodla kuchyňským nožem s délkou čepele asi 12 cm.

Osudná rána nožem byla vedena do levé strany hrudníku. Nůž pronikl do levé komory srdce s krvácením do hrudníku. Záchranná služba, která později přijela na místo, již nemohla muži pomoci. Zemřel na vykrvácení. Podle státní zástupkyně tím Muraňská muže úmyslně usmrtila.







Po půlnoci





Nůž, který byl předložen soudu jako vražedná zbraň, obžalovaná nepoznala. Nůž prý vypadal jinak. Kleště si vzala s sebou na sebeobranu, potom si vzala na obranu raději ještě nůž. Kleště měla v kapse a nůž v rukávu bundy.



„Vzala jsem si kleště a nůž, protože jsem se ho bála. Měl podle známých za sebou nějaká el pasa,“ uvedla vyslýchaná žena. Na dotaz předsedy senátu Ivana Elischera co znamená el paso, uvedla, že je to termín pro loupež.



Obviněná žena uvedla, že po půlnoci z bytu odešla i se známými. Cestou šli pro cigarety a v baru Laguna zjistila, že jí chybí tisícovka. Proto se vrátili zpět do bytu, neboť z krádeže podezírala budoucí oběť bodnutí. Muž spal v bytě, a ona jej probudila a prohledala jeho věci. Peníze nenašla. Muž popřel, že by peníze vzal.



Potom, aby se nehádali v bytě, šli ven. Při hádce Muraňská, jak uvedla včera u soudu, oběma rukama strčila muže do hrudi, až upadl na trávu. Potom vstal a udeřil ji. Nůž jí přitom vypadl z rukávu. Dal Muraňské několik dalších ran, jestli facky nebo pěstí, neví. Dostala rány zkrátka do zad.

Všimla si, že muž měl v ruce nůž. Stál od ní zhruba dva metry. Obviněná vytáhla kleště a hodila je po něm. Netrefila ho, on se prý před letícími kleštěmi předklonil. Nůž potom hodil směrem k ní.



Nějaké krve si tam určitě všimla, podle toho, co řekla u soudu, až v bytě u známé, kam se následně vrátili. „Mezi palcem a ukazovákem jsem měla krev na ruce, kde jsem předtím držela nůž. Krev jsem si pak umyla, nevěděla jsem, jak se tam vzala,“ uvedla k tomu obviněná. Později odešla domů ke svým dětem.





Nebodla



Muraňská odešla domů od kamarádky i přes to, že její známí volali záchrannou službu. U soudu uvedla, že si vůbec nespojovala zavolání záchranky s mužem, kterého podezírala z krádeže. Nevěděla totiž, že je zraněný. Později si pro ženu přišli policisté do bytu, kde spala s dětmi.



U soudu zdůraznila, že si neuvědomuje, že by muže bodla. Neviděla, co se stalo, když jí muž mlátil, kryla si obličej, měla zavřené oči. Nůž, který jí vypadl z rukávu, později sebrala a odnesla ke kamarádce domů. Nebyl zakrvácený. Znovu zopakovala, že přinesla zpět do domu kamarádky nůž, který není vůbec totožný s nožem uloženým ve spisu u soudu. Soud dnes znovu pokračuje.