Most – Podivné vydírání, které je plné nesrovnalostí a těžko uvěřitelných skutečností, se mělo odehrávat za zdmi věznice v Bělušicích na Mostecku. Devětatřicetiletý podvodníček tady měl vydírat 27letého vraha, respektive jeho manželku na svobodě.

Měl si od ní nechat dobíjet kredity na do věznice propašované mobilní telefony. Prostřednictvím telefonátů měl ženu dále donutit, aby dala neznámému muži dva tisíce korun a následně poslala na cizí účet ještě dalších padesát tisíc. Docílit toho měl výhrůžkami. Údajně ženě tvrdil, že když nebude platit, tak jejího manžela za mřížemi někdo zabije. Případ se nyní dostal až k soudu. Obžalovaný vinu popírá.



K podivnému vydírání mělo v bělušickém kriminále docházet na jaře roku 2009. Manželka odsouzeného vraha soudu podrobně vylíčila, jak nátlak ze strany obžalovaného vězně, či dokonce možná několika vězňů, probíhal.



„Z věznice mi nejprve volal manžel, že si má možnost půjčit mobil a chtěl, abych na něj dobila kredit. Následně mi volal jiný muž z jiného čísla a ten požadoval též dobití kreditu. Přitom mi naznačoval, že když to neudělám, tak už svého manžela na návštěvě neuvidím živého,“ líčila, jak vše začalo, svědkyně.





Život za 50 tisíc



Poté měla mít žena další telefonáty od neznámých lidí, kteří chtěli, aby sehnala dva tisíce korun a ty předala cizímu muži před věznicí, což dotyčná učinila.



„Nějaký muž přijel před věznici červeným autem. Já jsem mu dala dva tisíce. On řekl, abych se na nic neptala, a ukázal mi nějakou propustku. Z toho jsem usoudila, že se jedná asi o vězně,“ popsala předání hotovosti žena.



Následně měli chtít vyděrači dalších 50 tisíc korun. Opět ženě telefonicky vyhrožovali, že by jejího manžela mohl někdo zabít a nahrát to tak, aby to nakonec vypadalo jako sebevražda.



„Já jsem po návštěvě svého manžela ve vězení, kde mi říkal, že je to vážné a že se obává o svůj život, prodala přes bazar auto. Získaných asi 25 tisíc korun jsem použila pro ty vyděrače a zbytek jsem si půjčila od matky mého manžela,“ sdělila svědkyně, jak poměrně značnou hotovost sehnala.

Peníze pak podle telefonických instrukcí poslala složenkou nějaké Věře, na příjmení si nevzpomněla. Stvrzenku od poštovní poukázky odeslala do věznice jako důkaz, že peníze skutečně odešly na místo určení.



Obžalovaný vězeň tvrdí, že nic z toho, co dotyčná uvádí, není pravda. „Já jsem podvodník, ne násilník. Není pravda, že bych někoho vydíral,“ dušoval se při své výpovědi. Dodal, že všechny problémy začaly, když k němu a dalším spoluvězňům dali na ložnici právě odsouzeného vraha, který je teď v roli poškozeného.



„On chtěl pořád utéct. Říkal spoustu nesmyslů, jak někoho zabije a zakope. Já jsem šel za vychovatelem a sdělil mu, že něco připravuje, aby ho dali jinam. A tím to vše vlastně začalo. Teď už vím, že bych mu radši sám na svobodu pomohl, abych měl od něj pokoj a neskončilo to takhle,“ vypověděl obžalovaný muž.



Vrah: Mstili se mi



Údajně vydíraný vrah vše líčí zcela odlišně. Potvrdil, že jeho manželka měla být telefonicky vydírána, a dodal: „Když jsem se dozvěděl, že manželka poslala nějaké peníze, okamžitě jsem je chtěl od obžalovaného vrátit. Spoluvězni se mě potom lstí zbavili. Řekli, že chci utéct, a dali mi do podhlavníku pilník. Pak si pro mě na cimru přišli zakuklenci a odvezli mě pryč.“ Vzhledem k tomu, jak je celý případ komplikovaný, soudce verdikt zatím nevynesl. Jednání odročil na 7. září.

Co řekli v soudní síni?



VÝPOVĚĎ VYDÍRANÉ MANŽELKY

„Vyděrač mi volal, že ty peníze mám poslat složenkou nějaké Věře, příjmení si nepamatuji. Udělala jsem to a stvrzenku pak odeslala do věznice, aby viděli , že jsem to skutečně poslala. “

VÝPOVĚĎ POŠKOZENÉHO VĚZNĚ – VRAHA

„Když jsem se dozvěděl, že manželka poslala nějaké peníze, okamžitě jsem je chtěl od obžalovaného vrátit. Spoluvězni se mě potom lstí zbavili. Řekli, že chci utéct, a dali mi do podhlavníku pilník. Pak si pro mě na cimru přišli zakuklenci a odvezli mě pryč.“

VÝPOVĚĎ OBŽALOVANÉHO VĚZNĚ – PODVODNÍKA

„On chtěl pořád utéct. Říkal spoustu nesmyslů, jak někoho zabije a zakope. Já jsem šel za vychovatelem a sdělil mu, že něco připravuje, aby ho dali jinam. A tím to vše vlastně začalo.“