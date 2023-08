Poté se případem začalo zabývat i okresní státní zastupitelství, které následně 52letou advokátku obžalovalo ze zpronevěry. Hrozí jí až osm let vězení. Obžalovaná advokátka vinu odmítá, ačkoli se její praxí zabývá i Česká advokátní komora. Prý byla naivní, podcenila papíry a spoléhala jen na ústní dohodu s klientkou. Dopustila se chyb, přiznává advokátka, a ať to komora řeší, ale ničí peníze prý nezpronevěřila.

Žalobce Jakub Juřica dnes, ve středu 30. srpna, v obžalobě popsal, že Marie H. v roce 2020 přijala jako schovatelka od složitelky 200 tisíc na zvláštní účet advokátní úschovy. Peníze měly sloužit na úhradu několika pohledávek v desetitisícových částkách různým společnostem. Státní zástupce dodal, že advokátka si peníze z úschovy opakovaně vybírala a nakládala s nimi prakticky jako s vlastními. „A to jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného,“ zdůraznil Juřica s tím, že obžalovaná tak klientce způsobila škodu přes 100 tisíc korun.

Obžalovaná se cítí být nevinná. Popsala, že klientku jí na přelomu let 2019 a 2020 doporučila žena, které dříve dělala účetnictví. „Byla výrazně zadlužená,“ popsala Marie H. klientku s tím, že se vzájemně dohodly, že si klientka sežene peníze, z nichž se uhradí pohledávky a její odměna. Z toho, co u soudu obžalovaná vypověděla, vyplývá, že i když existovala smlouva o úschově, nejspíš ani jedna strana ji nepodepsala. A řada důležitých detailů včetně odměny, nejspíš kolem 40 tisíc, které si z úschovy advokátka původně strhla, bylo dohodnuto jen ústně.

Další spornou položku tvoří 60 tisíc, které si advokátka z úschovy vybrala hned několik dní po složení peněz, protože to prý po ní klientka měla chtít. Advokátka tvrdí, že klientka chtěla, aby je měla v hotovosti u sebe, kdyby potřebovala něco rychle zaplatit. „Stále jsem k nim přistupovala jako k cizím financím,“ dodala advokátka o těchto penězích. „Jako klientku jsem ji měla docela ráda a jsem zklamaná z toho, jak vše dopadlo,“ dodala Marie H., která popsala, že klientku zastupovala v několika soudních řízeních převážně v Praze.

Senát se opakovaně pozastavoval nad ležérností advokátky k papírování. „Uznávám, že jsem to podcenila,“ řekla. „Za prvé jsem začínala a navíc klientka byla blízkou kamarádkou mé jiné klientky, s níž jsem původně neměla žádné konflikty,“ vysvětlovala žena s tím, že na písemných podpisech k smlouvám nebo na svoleních s dílčími aktivitami od klientky netrvala proto, že žena měla problém dojet do Ústí i napsat e-mail. A v soudních úkonech bylo prý potřeba jednat rychle. „Nemohla jsem čekat, až se vyjádří, ještě by tam naběhlo penále,“ řekla Marie H.

POŠKOZENÁ O ADVOKÁTCE: LŽE, NENÍ TO PRAVDA

U soudu dnes vypovídala i poškozená. „Byla jsem sama s dvěma malými dětmi,“ popsala, v jaké životní etapě jí vznikly pohledávky. „Insolvence mi nedopadla. Radila jsem se s kamarádkou, poradila mi svou účetní, která tehdy měla její důvěru,“ dodala poškozená. Na odměně prý byly dohodnuté jen předběžně a vágně až potom, co advokátka dluhy klientky vyřeší. Nebyla prý řeč o tom, že si odměnu bude advokátka strhávat z úschovy, jak tvrdí. „Lže, není to pravda, vůbec jsem o tom nevěděla,“ uvedla poškozená k tomu, že po advokátce měla chtít i to, aby pro ni měla 60 tisíc „vedle“ a vybrala je z úschovy.

Poškozená dnes také v rozporu s tvrzeními advokátky uvedla, že do Ústí jezdila hodně, občas Marii H. i napsala, jak vypadá urovnání jejích dluhů. Ale byla to prý advokátka, kdo neodpovídal na e-maily. „Když jsem jí zavolala a zvedla to, říkala, že musíme čekat, že je to na daleké cestě,“ popsala žena dál s tím, že informace od advokátky prostě nebyly valné. „Že si vybrala z mého vkladu už po třech dnech, jsem se dozvěděla až z policejního protokolu. To bylo na pohledávky, neměla na to právo,“ dodala žena.

O tom, že advokátka nejspíš její pohledávky neřeší, se dozvěděla podle toho, že za ní přišli v práci s tím, že má exekuci na plat. A následně i pak v lékárně, kde jí při placení řekli, že nemá dost peněz na účtu. V bance jí potom řekli, že má zmražený účet. „Byla jsem tři měsíce absolutně bez peněz,“ poznamenala poškozená, která postupně, podobně jako její kamarádka, změnila na advokátku názor, ukončila s ní spolupráci a podala na ni trestní oznámení.

Poškozená má alespoň peníze už zpátky. „Byla mi vrácena celá částka potom, co začalo trestní stíhání,“ potvrdila žena. Po jejím svědectví dnes soud projednávanou kauzu odročil.

ÚSTECKOU ÚČETNÍ ŘEŠÍ I ADVOKÁTNÍ KOMORA

Obžalovaná advokátka považuje své jednání s klientkou do jisté míry i za naivní. „Plně doznávám, že jsem porušila předpisy o advokacii. Ale co se týče samotného nakládání s finančními prostředky se nedomnívám, že bych cokoli porušila,“ řekla Marie H. a z jejích slov vyplynulo, že kauzu řešenou nyní soudně pokládá spíše za věc, kterou má řešit advokátní komora. Proč ale žena „zaskřípala zuby“ a vrátila i podle ní ústně dohodnutou odměnu, když se cítila být v právu? „Pro pár fufňů se nebudu handrkovat,“ zdůvodnila senátu žena.

Zavedená ústecká daňová poradkyně a účetní s advokacií začala až v listopadu 2019, klientku zastupovala krátce po advokátních zkouškách. Že změna povolání možná nebyl dobrý nápad, dokládají kromě aktuální kauzy i pochybení, které u ní podle jejích vlastních slov našla Česká advokátní komora (ČAK). A to nejspíš i u jiných úschov než u té, kterou aktuálně řeší ústecký okresní soud. Podle vlastních vyjádření ženy jich měla v průběhu krátké advokátní praxe do deseti. Podle rozhodnutí komory jí momentálně není umožněno přijímat do úschovy peníze klientů.

Jak Marie H. sama popsala, ČAK u advokátky dělala kontrolu v první polovině tohoto roku a nekontrolovala jen tuto soudně řešenou úschovu. Ačkoli ta asi byla spouštěčem kontroly. „Byla tam shledána pochybení,“ přiznala senátu advokátka. Specifikovala, že to byla nedostatečná identifikace složitelů nebo původ peněz u několika úschov. Řízení ale není skončené.