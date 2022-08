Na žádost operačního střediska městské policie vyjela hlídka strážníků ve středu 24. srpna čtvrt hodiny před půlnocí do Purkyňovy ulice, kde se měl muž nacházet. Po příjezdu na místo strážníci od hlídky Policie ČR zjistili, že neznámý pachatel z místa utekl.

"Na žádost Policie ČR byla provedena kontrola přilehlých ulic, kde v ulici Kolárova byla hlídkou spatřena osoba, odpovídající popisu muže, který měl poškodit služební vozidlo městské policie. Hlídka ze skupiny operačního zákroku muže vyzvala k prokázání totožnosti, ale ten se dal okamžitě před strážníky na útěk. Hlídka muže začala pronásledovat, ten přelezl plot do přilehlé zahrady a na výzvy strážníků k zastavení nijak nereagoval," uvedl zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

V tu chvíli na místo přijeli i policisté a vydali se muže pronásledovat do zahrady. Strážníci si přes radiostanici přivolali na místo další nejbližší hlídku svých kolegů a společně se obě hlídky přemístily do Puškinovy ulice, kde spatřily muže, který přelézal přes bránu u jednoho z domů. V tu chvíli muže hlídka opět vyzvala, aby zastavil, ale ten ani tuto výzvu nerespektoval a pokračoval v útěku do sousední zahrady.

"Z tohoto důvodu hlídka za použití donucovacích prostředků, hmatů, chvatů muže uchopila za ruce a stáhla ho přes bránu na zem. Nakonec dotyčný muž skončil na zemi ve služebních poutech. Použitím donucovacích prostředků nedošlo k žádné újmě na zdraví ani škodě na majetku," doplnil Novotný s tím, že poté byl dotyčný předán hlídce policistů k dalším úkonům.