Agresivní řidič hodil po strážníkovi vysílačku a zranil ho na hlavěZdroj: MP Ústí nad LabemNa výzvu k prokázání totožnosti šofér reagoval podle strážníků slovy: „Tak si to auto nechte“. "Po celou dobu jednání se řidič choval agresivně. Na straně spolujezdce seděla neznámá žena, která přistoupila ke strážníkovi a omlouvala se za jeho chování vůči zasahujícímu strážníkovi. Místo toho, aby řidič dle pokynů hlídky setrval na místě kvůli vyřešení dopravního přestupku, nasedl zpět do svého vozidla a začal ujíždět přes travnatou zeleň do ulice Ladova," popsal události Jan Novotný, zástupce ředitele Městské policie Ústí nad Labem.

Hlídka začala vůz pronásledovat. V ulici Ladova ujíždějící řidič vozidlo otočil a stejnou cestou se vracel. Pak odbočil na hlavní komunikaci směrem do ulice Ladova, kde po chvilce své vozidlo zastavil a sám z vozidla vystoupil.

Strážníci vyzvali muže 'jménem zákona, stůjte'. "Řidič si lehl za své vozidlo na záda na silnici, ruce si spojil k sobě se slovy 'co na mě zkoušíte?' a hlídce se ironicky vysmíval," uvedl Novotný.

Další výzva směřovala k tomu, aby si řidič lehl na břicho, aby mu mohli strážníci přiložit pouta. Muž na to však nereagoval. A když se ho muži zákona pokusili obrátit sami, vstal a snažil se je napadnout. "Při zákroku proti přestupci vypadla jednomu ze strážníků vysílačka, kterou agresor po strážníkovi hodil a trefil ho do hlavy. Způsobil mu tržnou ránu na hlavě," upozornil Jan Novotný a dodal, že poté se útočník znovu pokusil utéct do svého vozidla.

V tom mu ale strážníci už zabránili, zpacifikovali ho a předali do rukou státní policie. Zraněný strážník byl na místě ošetřen přivolanými zdravotníky a poté byl odvezen k dalšímu vyšetření do Masarykovy nemocnice.