Bylo to letos jedné květnové neděle, kdy měl 22letý Jiří J. už kolem poledne trochu popito. V ulici Hradiště nedaleko ústeckého hlavního nádraží se mu znelíbily pohledy procházejících mužů. „Co na mě čumíte?“ křikl na ně. Dvojice se ohradila: „To bylo na nás? Od čeho máme oči?“ Nato muž vytáhl ze zadní kapsy zavírací nůž „motýlek“ a výpadem pravé ruky bodl mladšího z mužů do břicha. Za nesmyslný delikt dostal v úterý u soudu 8 let. K výši trestu si ponechal lhůtu státní zástupce, který navrhoval o rok víc.