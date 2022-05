"Obviněný v neděli kolem poledne procházel v ulici Hradiště a po malé výměně slov přišel k poškozenému a bodl ho nožem do břicha. K této reakci mu stačilo, že po zvolání 'co na mě čumíte', mu dvojice mužů odpověděla 'na co máme oči'," popsala události policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Agresor následně z místa rychle utekl. Zraněného muže převezla do nemocnice záchranná služba.

"Díky místní znalosti policisty z oddělení hlídkové služby se podařilo útočníka rychle ztotožnit a následně v místě bydliště zadržet," dodala mluvčí Hyšplerová s tím, že soudce vyhověl i návrhu vyšetřovatele a mladík putoval do vazby.

Policie ČR: Pokus vraždy je objasněn, ale s někým ještě potřebujeme mluvit. Zdroj: YouTube.com/Policie ČR

Policie zveřejnila video z kamerového záznamu. Z něj je zřejmé, že začátku a konci incidentu byli přítomní svědci, kteří procházeli kolem ulicí Hradiště. "Kriminalisté žádají tyto svědky, aby se přihlásili na linku 158. Jejich svědectví je pro kriminalisty velmi důležité k objasnění skutkového děje," požádala o spolupráci policejní mluvčí.