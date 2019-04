Na lavici obžalovaných čeká na rozsudek 54letý Jaroslav Topinka z Chlumce, který podle obžaloby pomáhal vrahovi Miroslavu Benákovi ve zdejší chatě svázat přepadenou rodinu. Před samotným činem rodinu zhruba dva týdny sledovali. Motivem mělo být 8 milionů korun, pro které si oba recidivisté přišli.

DĚSIVÉ DETAILY ZNALCŮ

Topinkova role spočívala zejména v hlídání dětí, aby nezavolaly policii. Za to měl od Benáka dostat půl milionu korun. Místo lukrativní odměny mu však v osudnou noc dal pouze 600 korun s tím, aby odešel domů, že k vyrovnání dojde druhý den. Žádné peníze už ale Topinka nikdy neviděl, Benák po jeho odchodu oba manžele umlátil k smrti, dvě nezletilé dcery sexuálně zneužil a před chatou se nad ránem střelil do hlavy.

Přestože Topinka před brutálním vyústěním podle obžaloby a svědků v chatě nebyl, a nadto tvrdí, že o plánované vraždě ani nic nevěděl, za omezování osobní a domovní svobody mu hrozí až 16 let vězení. Ke středečnímu soudu ho přišla podpořit početná rodina.

Závěry znalců nyní poukázaly na nové detaily z brutální noci, která se zařadila mezi nejděsivější události letošního roku. Podle soudní lékařky Andrey Vlčkové z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem čelil zavražděný předseda kolonie spolu se svou ženou intenzivnímu mlácení, kopancům i úderům do hlavy tupým předmětem, a to opakovaně. Oba přitom byli svázaní a na puse měli lepicí pásku. Na své běsnění se Benák posilnil alkoholem.

Prohlédněte si fotogalerii z místa činu

„Když zabíjel, byla u něj hladina alkoholu kolem 1 promile. To ho ale neovlivňovalo v jeho psychomotorických schopnostech,” řekla Vlčková. Ženu vrah mlátil i dřevěným polenem. „Utrpěla rozsáhlé poranění mozku, které v daném případě vedlo ke srmti,” sdělila Vlčková s tím, že útok trval několik desítek minut. Na muže pak Benák použil červený provaz, který mu uvázal kolem krku.

„Bezprostřední příčinou smrti bylo udušení z uškrcení,” popsala Vlčková s tím, že paleta poranění byla u zavražděného muže široká. „Z poranění a dalších okolností lze jednoznačně říci, že smrt muže nastala o něco málo dříve než jeho ženy, mohl to být interval až desítek minut,” uvedla Vlčková.

KOMPLIC CHTĚL PENÍZE

Znalci se zaměřili také na osobnost obviněného Topinky, který v době vraždění v chatě už nebyl. Za získaných 600 korun si v tu dobu údajně už kupoval cigarety a palivo do auta na benzince u Chlumce, odkud posléze zamířil domů.

„Má podprůměrný intelekt, jehož praktická složka je na mírně vyšší úrovni. V osobnosti nejsou žádné výrazné psychopatologické abnormality. Není osobou dominantní, ani submisivní, která by se sebou nechala vláčet a chovala se proti své vůli,” popsala Topinku znalkyně v oboru psychologie Štěpánka Tůmová. Z hlediska agresivity prý Topinka odpovídá běžné populační normě.

„Motivace činu byla zištná, dostal nabídku velké částky peněz za malou práci, za jeden večer. Zde zvítězila motivace zisku nad možnými riziky, která tam byla. Výrazné sklony k lhavosti či fabulacím jsem nezjistila,” uvedla Tůmová s tím, že Topinkovu resocializaci považuje za možnou. S tím souhlasí i znalec z oboru psychiatrie Michal Hessler. „Z psychiatrického hlediska není nic, proč by byl pro společnost nebezpečný, je schopen se účastnit trestního řízení i chápat jeho význam,” doplnil Hessler.

Soud vyslýchal také bývalého manžela zavražděné ženy, který se nyní s družkou stará o jednu z pozůstalých dívek. „Kdyby měli nějaké peníze, tak by ta zahrada vypadala jinak. Nemám žádné informace, že by disponovali nějakými miliony,” řekl muž u soudu s tím, že mu bývalá žena dlužila 300 tisíc korun za dům v Bílině. Soud na závěr středečního jednání pustil také videozáznam z výpovědi mladší z dívek. Ta kromě jiného popsala i poslední minuty před vrahovou sebevraždou. „Říkal, že se potřebuje opít, aby ho to zastřelení tolik nebolelo,“ vypověděla. Hlavní líčení bude pokračovat v příští týdnu.