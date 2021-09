Bizarní spor řeší ústecký okresní soud. Obžalobě kvůli rozbitému mobilu a oděrce na ruce čelí nepsaný král vzpoury hospodských proti zimnímu lockdownu. Lídr hnutí Chcípl PES, 48letý Jiří Janeček z Příbramska, tehdy 50letému blogerovi Liborovi M. praštil v ústecké restauraci o zem telefonem. Napadený muž s přístrojem snímal uzavřenou schůzi odbojných hostinských, radících se o postupu vůči vládním opatřením během nejtvrdšího útoku koronaviru v Česku. Za násilnou loupež teď Janečkovi hrozí až 10 let vězení.

K incidentu došlo 9. února odpoledne. „Svolali jsme jednání zástupců hnutí. Šlo o koordinaci kroků, abychom nezkrachovali,“ vylíčil ve středu 22. září senátu Radek Žďárecký, majitel klíšské restaurace Veranda. Na seanci tehdejších rebelů dorazilo kolem 20 lidí z celé ČR. Situaci monitorovalo několik policistů, kteří s sebou měli svého kameramana. Když se asi 40 minut po začátku schůze do místnosti vmísil Libor M. s jeho kameramanem, přítomní si mysleli, že jde o policisty v civilu.

Že ve skutečnosti jde o nezvanou návštěvu blogera a jeho kamaráda, kteří zastávali ještě radikálnější názory než oni, se schůzující s politováním dovtípili až později. To když začal Libor M. streamovat sedánek na Facebook a začal záznam hlasitě prokládat vlastním podivným komentářem. „Vykřikoval celosvětové spiklenecké a konspirační teorie, padala slova jako fašismus,“ vzpomínal za ohrádkou Žďárecký.

Na opakované výzvy, ať s tím skončí, nikdo z dvojice nereagoval. A to prý i když přítomní vystřídali celé spektrum snah od zdvořilých proseb až po invektivy. Nakonec Žďárecký bez použití násilí vystrkal ven kameramana. Janečkovi se to s Liborem M. tak snadno nedařilo. „Praštil mu s telefonem o zem,“ připustil Žďárecký. „Upřímně se divím, že někomu neruply nervy a pán tam nedostal na ústa. Tak to bylo vyhrocené,“ dodal šéf klíšské hospody.

Poškozený Libor M. na středeční líčení přišel i s partou podporovatelů. Z řad určených pro veřejnost připustil, že ho i s kumpánem v osudný den hospodští několikrát vyzývali k odchodu. „Ale když jsme se začali zvedat, bylo nám zabráněno odejít,“ tvrdí. Jak to skutečně bylo, možná vyplyne na příštím líčení na začátku prosince, kdy si má senát přehrát záznam z Verandy. S největší pravděpodobností ve věci padne rozsudek.

Obžaloba zní nesmlouvavě. „Poškozenému násilím páčil palec levé ruky, vytrhl mu telefon, velkou silou jím udeřil o zem a tím ho rozbil,“ popsal Janečkovo jednání státní zástupce Vojtěch Jakovec. Obžalovaný už na minulém líčení potvrdil, že Liborovi M. rozbil mobil. Nelámal mu ale prý palec. „Policie to kvalifikovala jako loupež a strávil jsem noc v policejní cele. Asi předpokládali, že budu v jiné restauraci rozbíjet jiné telefony,“ poznamenal.

Libor M. je podle postů na sociálních sítích, projevů u soudu i podle sympatizantů příznivcem konspiračních teorií o pandemii a dezinformační scény. Od roku 2014 bloguje na portálu iDNES.cz. Na únorový mítink se vydal, aby konfrontoval zástupce Chcípl PES s pochybnostmi o autenticitě proklamovaného boje s vládou. „Byl jsem sympatizantem hnutí, ale byly mi podivné některé věci. Byly tam vazby na starou politickou strukturu, obžalovaný byl dříve poslanec za ODS. Cítil jsem nedůvěru. Nekonal tak, jak má,“ řekl.