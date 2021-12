Zatím nepravomocný konec má kuriózní případ, spojující krajskou metropoli s Jiřím Janečkem. 47letý lídr iniciativy Chcípl PES a šéf pivovaru Malý Janek z Jinců na Příbramsku 9. února nevydýchal provokace samozvaného žurnalisty z Ústí, 50letého Libora M. Ten se vetřel na uzavřené jednání hnutí v podniku Veranda na Klíši, kde tehdy s vědomím policie rokovali hospodští o apelech na vládu, aby jejich podniky otevřela.

Muž je začal živě natáčet na Facebook, na opakovaně artikulovaný nesouhlas nereagoval, provokaci naopak stupňoval nesmyslnými dotazy. Utnul to až Janeček, který mu mrštil telefonem o zem. Libor M. potom spěchal na policii, a ta jednání ve Verandě ukončila. Janeček pak strávil noc na cele předběžného zadržení a několik týdnů nato ho obžalovali z násilné loupeže.

Absurdní kauzu se ve středu 1. prosince pokusil ukončit předseda Okresního soudu v Ústí nad Labem Lubomír Hrbek, když věc posunul k přestupkovému řízení. Žalobce Vojtěch Jakovec ale na místě podal stížnost. Ta má odkladný účinek, rozhodnutí je tedy nepravomocné a na tahu je teď krajský soud.

Radikálové u soudu. Šéf odbojářů z Chcípl PES měl napadnout dezinformátora

Janeček na středečním líčení nebyl, jeho výsledek komentoval telefonicky. Že senát postoupil věc přestupkové komisi, kvitoval. „Dnes soudce v zásadě řekl to, co policisté při prvním kontaktu. Ti to také původně navrhovali na komisi, ale byl pokyn shora, aby se to začalo řešit jako trestný čin loupeže,“ řekl Janeček k podle něj absolutně zbytečnému incidentu, který jen stojí peníze.

Okresní státní zastupitelství ho obžalovalo z násilné loupeže, hrozilo mu až 10 let vězení. Podle senátu ale šlo o naprosto atypickou loupež. Obžalovaný neměl zištný motiv, „uloupený“ mobil ostatně udržel funkční, jen než jím mrštil o zem, a pak ho hned poškozenému zaplatil. Reagoval vlastně na protiprávní jednání Libora M., který bez svolení pořizoval zvukový a obrazový záznam a hned ho šířil na sociálních sítích.

I když Janečkovo jednání naplnilo skutkovou podstatu loupeže, soud rozhodl v jeho prospěch. „Nebyl to trestný čin z důvodu nedostatku společenské škodlivosti,“ vysvětlil Hrbek s tím, že reakce hospodského vybočila ze společenského normálu, ale z lidsky pochopitelných pohnutek. Podle předsedy má o případném provinění proti občanskému soužití a majetku rozhodnout přestupková komise.

Mohl dostat i „facáka“

O únorovém incidentu v Ústí ve středu svědčil 37letý David Biksadský z Čáslavi, spoluzakladatel iniciativy Chcípl PES. „Naše jednání bylo neveřejné, ceduli jsem osobně vyvěšoval na dveře,“ řekl. Libor M. podle Biksadského z nějakých důvodů pociťoval rivalitu vůči hnutí, které ho ale zároveň zajímalo. Prý mu volal předchozí noc v půl druhé ráno s fingovanou „slečnou na telefon“ a už tím se ho asi snažil vyprovokovat či kompromitovat.

Lídr hnutí Chcípl PES praštil v Ústí blogerovi mobilem o zem. Hrozí mu vězení

Biksadský usoudil, že Libor M. i pozdějším natáčením sledoval vyvolání konfliktu a zároveň vlastní sebezviditelnění. „Neptal se, jestli tam může být, napochodoval si tam na suveréna bez ohledu na přání hostů. Choval se naprosto nepřístojně, neomaleně, vulgárně,“ popsal Biksadský a jedním dechem si připsal zásluhu, že provokatér nakonec nedostal „facáka“, když šel mezi něj a Janečka, který s neomaleným mužem ztratil trpělivost.

Poškozený a jeho kumpáni z dezinformační scény se účastnili všech líčení, porušovali obvykle nařízení nosit ochranu úst a nosu, bez povolení také proces natáčeli na záznamník telefonu. „Měl jsem informace a cítil se ohrožen,“ řekl dnes Libor M. k tomu, proč jednání iniciativy Chcípl PES natáčel. Nechápal to prý jako provokaci. Prakticky to ale hned nato popřel argumentem, že by jeho případné napadení kýmkoli ze společnosti „hrálo“ proti napadajícímu.