Policie pátrá po chodci, který měl v Ústí vstoupit přímo před projíždějící trolejbus.Zdroj: Policie ČRK události došlo na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem v sobotu 11. června ve 12.30 hodin. "Muž přecházel komunikaci mimo vyznačený přechod pro chodce. Tím, že vstoupil do vozovky bezprostředně před projíždějící trolejbus, zapříčinil prudké brždění trolejbusu. Došlo k pádu jednoho z cestujících a jeho zranění," uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová a dodala, že pokud by řidič takto nezareagoval, chodce by vozem srazil.