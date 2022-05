Nepříjemnou situaci řešili v sobotu 28. května po půl deváté večer ústečtí strážníci. Telefonát na tísňovou linku je přivolal do Staré ulice. "Oznamovatel nahlásil, že nájemnice, které pronajímá byt, doma nechala své malé děti a odešla neznámo kam," uvedl Jan Novotný, zástupce ředitele Městské policie Ústí nad Labem.

Strážníci v bytě našli 13letou dívku a jejího ročního sourozence. Třetí dítě na místo přišlo po dvaceti minutách od příjezdu hlídky a čtvrté dítě se mělo nacházet kdesi u babičky v Doběticích. "13letá dívka hlídce sdělila, že dnes měli k jídlu pouze polévku a jsou zde sami již od rána," dodal Novotný.

Další události už byly v režii přivolané sociální pracovnice. Děti putovaly do teplického Klokánku. O situaci byla informována babička, u které zůstalo jedno z dětí. O to bylo podle sociální pracovnice postaráno. "Celý případ bude dále šetřit orgán sociálně-právní ochrany dětí. Převoz tří zmiňovaných nezletilých dětí do sociálního zařízení provedli strážníci služebním vozidlem, společně se sociální pracovnicí," uzavřel zástupce ředitele městské policie.